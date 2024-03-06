18 ayda tam 80 kilo verdi!

Kilolarını vermesinin ardından daha aktif bir hayat biçimine sahip olduğunu dile getiren Al, “Yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, spor yapabiliyorum. Obezite ekibi beni bir dakika yalnız bırakmadı. Ameliyat sonrası muayeneye ben gelmesem bile, beni telefonlar arayarak çağırdılar” şeklinde konuştu. "Şu anda bu üç hastalık için herhangi bir medikal tedavi kullanmamakta" Doç. Dr. Karabacak ise eğitimin ardından konseyde ameliyat kararı aldıklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: “Cerrahi işlem olarak halk arasında yaygın olarak bilinen tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası süreçte de şu anda 90 kiloya inmiş durumda. Şeker, tansiyon ve uyku apnesi gibi rahatsızlıklardan kurtulmuş durumda. Şu anda bu üç hastalık için herhangi bir medikal tedavi kullanmamakta. Ameliyat sonrası takiplerini yine merkezimizde aylık takipler olacak şekilde devam ediyoruz.”