17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Bu kapsamda ödemelerin mart ayının ikinci haftasında, 11-12 Mart tarihlerinde yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Halihazırda emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 4 bin lira olduğunu belirten Erdem, geçen yıl ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını ve yüzde 30'un üzerinde artış yapıldığını hatırlattı. Bu yıl için ise farklı rakamların konuşulduğunu ifade eden Erdem, kulislerde 5 bin ve 5 bin 500 lira seçeneklerinin gündemde olduğunu söyledi.