17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun
Yaklaşık 17,7 milyon emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için kulislerde 5 bin ile 5 bin 500 lira arası rakamlar konuşulmaya başlandı. İkramiye miktarının mart ayının başında Meclis’ten geçecek yasal düzenlemeyle netleşmesi, ödemelerin ise 11-12 Mart tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. İkramiyenin 5 bin lira olması durumunda, iki bayram toplamında her emekliye 10 bin liralık ek ödeme yapılmış olacak.