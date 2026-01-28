  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Yaklaşık 17,7 milyon emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için kulislerde 5 bin ile 5 bin 500 lira arası rakamlar konuşulmaya başlandı. İkramiye miktarının mart ayının başında Meclis’ten geçecek yasal düzenlemeyle netleşmesi, ödemelerin ise 11-12 Mart tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. İkramiyenin 5 bin lira olması durumunda, iki bayram toplamında her emekliye 10 bin liralık ek ödeme yapılmış olacak.

#1
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Faruk Erdem, en düşük emekli maaşına ilişkin yasanın Meclis'ten geçtiğini ve bu sürecin artık geride kaldığını belirtti. Maaş farklarının ödenmeye başlandığını söyleyen Erdem, memur emeklilerinin farklarının hesaplara yatırıldığını, diğer emekliler için de sürecin devam ettiğini ifade etti.

#2
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Erdem, sıradaki gündemin bayram ikramiyeleri olduğunu vurguladı. Ramazan ayının 19 Mart'ta başlayacağını hatırlatan Erdem, ikramiyelerin her yıl olduğu gibi bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödendiğini söyledi.

#3
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Bu kapsamda ödemelerin mart ayının ikinci haftasında, 11-12 Mart tarihlerinde yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Halihazırda emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 4 bin lira olduğunu belirten Erdem, geçen yıl ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını ve yüzde 30'un üzerinde artış yapıldığını hatırlattı. Bu yıl için ise farklı rakamların konuşulduğunu ifade eden Erdem, kulislerde 5 bin ve 5 bin 500 lira seçeneklerinin gündemde olduğunu söyledi.

#4
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Erdem'e göre, ikramiyenin 5 bin liranın altında kalması beklenmiyor. Ancak nihai kararın Meclis tarafından verileceğinin altını çizdi. Bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması durumunda, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplamda 10 bin lira ödeme yapılmış olacak. Erdem, bu rakamı mevcut beklentiler üzerinden değerlendirdiğini, yasal düzenleme sonrası tutarın netleşeceğini ifade etti.

#5
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Erdem, dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesinden hisse oranına göre faydalandığını hatırlattı. Mevcut 4 bin liralık ikramiye üzerinden örnek veren Erdem, yüzde 75 hisseye sahip olanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise 1 bin lira ödendiğini söyledi. Aynı sistemin yeni rakam için de geçerli olacağını belirtti.

#6
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Programda ikramiyelerin herkese eşit ödenmesi konusu da gündeme geldi. Çok yüksek emekli maaşı alanlarla düşük maaş alanların aynı ikramiyeyi almasının tartışıldığını dile getiren Erdem, bu noktada alternatif bir modelin değerlendirilebileceğini söyledi. Düşük maaşlı emeklilere daha yüksek ikramiye, yüksek maaşlı emeklilere ise daha düşük ya da hiç ikramiye verilmesinin sosyal bir ödeme modeliyle mümkün olabileceğini ifade etti.

#7
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Ancak Erdem, mevcut sistemde bayram ikramiyelerinin anayasanın eşitlik ilkesi gereği herkese aynı şekilde ödendiğini, farklı bir uygulamanın ancak yeni bir yasal düzenlemeyle hayata geçirilebileceğini vurguladı.

#8
Foto - 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun

Bayram ikramiyelerine ilişkin rakamların önümüzdeki süreçte daha çok tartışılacağını belirten Faruk Erdem, ödeme tutarının ve detayların yasanın çıkmasının ardından kesinleşeceğini söyledi. Erdem, "Yasa çıktıktan sonra bu ödemeler yapılıyor" diyerek sürecin altını çizdi.

