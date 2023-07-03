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Yaşam
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1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

2023-07-03 13:06:24
1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Karadenizliler 113’üncü Dikmen Yayla Şenliği’nde buluştu.

#1
Foto - 1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda yapılan geleneksel şenliklerin 113'üncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık bin kişinin kol kola horon oynadığı anlar havadan da görüntülendi.

#2
Foto - 1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 113 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. 113'üncü Dikmen Yayla Şenliği'ne birçok yöresel sanatçı katıldı.

#3
Foto - 1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Sakarya'nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası'nda düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorlar tarafından organize edilen 3 gün 2 gecelik şenliğe katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenip, horon oynadı.

#4
Foto - 1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Nihat Günbatı, kültürlerini 113 yıldır yaşattıklarını ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

#5
Foto - 1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Şenliğe katılan Canan Kalaycı, "Kendimi Trabzon'da bir köyde, bir yaylada hissetim. Her şeyimiz aynı. Geleneklerimiz, kıyafetlerimiz, emeklerimiz aynı. 113 yıldır bu festivali yapıyorlar ve 116 yıldır da yaylaya çıkıyorlarmış Dikmenli köylüler. Bizim Karadeniz kültürünü çok güzel taşıyorlar, yaşatıyorlar. Doğa güzel, insanlar güzel, dostluk güzel burada herkes horon biliyor" dedi.

#6
Foto - 1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz ise "Bugün 113’üncü yayla şenliğimizi gerçekleştirdik. Burada dedelerimiz, atalarımız Trabzon Şalpazarı'ndan gelmedir ve oradaki bütün törelerimizi, örf ve adetlerimizi burada devam ettirmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde yaylaya 116’ncı göçü yaptık. Bugün de burada 113’üncü yayla şenliğini yapıyoruz" diye konuştu.

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