1725 rakımlı yaylada asırlık şenlik

Şenliğe katılan Canan Kalaycı, "Kendimi Trabzon'da bir köyde, bir yaylada hissetim. Her şeyimiz aynı. Geleneklerimiz, kıyafetlerimiz, emeklerimiz aynı. 113 yıldır bu festivali yapıyorlar ve 116 yıldır da yaylaya çıkıyorlarmış Dikmenli köylüler. Bizim Karadeniz kültürünü çok güzel taşıyorlar, yaşatıyorlar. Doğa güzel, insanlar güzel, dostluk güzel burada herkes horon biliyor" dedi.