17 Ağustos’ta tek bir tuğlanın bile düşmediği o yer gündem oldu

1989 yılında Tavşancıl Belediyesi'nin Sosyal Tesisler Müdürü olarak görev yapan Mehmet Servet Akkor ise "Başkan Salih Akgün’ün unutamadığım bir sözü vardı; 'Deprem insanları öldürmez, ev öldürür' derdi. Depremden önce evinin üstüne kat çıkmak isteyenlere izin vermedi. Hatta evin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermedi. Buranın deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Tavşancıl'da da İstanbul gibi 7-8-10 katlı binalar olsaydı burası da yıkılırdı. Kahramanmaraş’taki depremde çok büyük acemilik olduğunu düşünüyorum. Salih Gün belediye başkanı olunca ilk projesi depremle ilgili oldu. Bu projeyi Kocaeli Üniversitesi bilim insanları, öğretim üyeleriyle yaptı. Salih Gün depreme her zaman duyarlıydı, ‘Türkiye’de deprem olacak, kaçınılmaz’ derdi. Salih Bey kimseye kat çıkmasına izin vermediği için ona çok kızanlar oldu. Zamanında burada ev yaparken ustaların başında bekledik, malzemeden çalmalarına engel olduk. Doğuda meydana gelen deprem sebebiyle üzgünüz, Türkiye’nin başı sağ olsun. İnsanlar, fizik ve yer bilimi uzmanlarıyla danışmadan artık ev almasın. Doğudaki depremde evlerde beton gözükmüyor. Bizim Tavşancıl Mahallesi de fay hattı üzerinde. Artık önlem alınmak zorunda. Deniz kumuyla ev yaparsanız yıkılırsınız. Biz evlerimizin hepsini çakılla yaptırdık" diye konuştu.