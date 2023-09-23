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16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

2023-09-23 19:06:16
16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Depremler sonrası Gaziantep’te 16. yüzyılda yapılan caminin terazisi kaydı.

#1
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Gaziantep'te 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii'nde bulunan döner deprem terazilerinden biri, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldı.

#2
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yıkıcı etkilere yol açarken, birçok tarihi yapı da ciddi hasar aldı.

#3
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Asrın felaketinin ciddi hasar verdiği tarihi yapılardan biri de Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii oldu.

#4
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Bostancı Camii'nin giriş kapısının iki tarafında bulunan sütunlardaki döner taşlarla oluşturulan deprem terazilerinden biri, deprem sonrası oluşan hasar nedeniyle kayarak dönemez oldu.

#5
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Depremlerde ağır hasar almadan önce deprem terazilerinin döndüğünü ve depremlerin ardından terazilerden birinin dönmediğini söyleyen mahalle esnafı Abdulkadir Kuzucu, “Depremden önce Bostancı Camii'nin deprem terazisi adını verdiğimiz merdanelerin ikisi de dönüyordu.

#6
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Depremden sonra camimiz ağır hasar alınca merdanelerden biri dönmemeye başladı. Deprem şiddetli şekilde salladığı zaman hasar aldı” dedi.

#7
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Camide bulunan deprem terazilerinden birinin 6 Şubat depreminde oluşan hasar sonucu dönmediğini belirten mahalle sakini Hacı Ali Demir ise, “Deprem terazileri, depremden sonra cami sağ tarafa doğru çökme yaptığı için sağ tarafta bulunan sütun dönmüyor.

#8
Foto - 16.yüzyıldan kalma! Depremden sonra bu hale geldi

Solda bulunan sütun dönüyor. Deprem şiddetli ve üst üste yaşandığı için sütunlardan biri bir daha dönmedi. 16. yüzyılda yapılan bu caminin dışında bulunan sütunlar, deprem terazisidir. Depremi tespit etmek ve hasar alıp almadığını belirlemek için yapılmış. 6 Şubat depreminden sonra biri döndü biri dönmedi” diye konuştu.

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