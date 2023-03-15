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Yaşam
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160 yıl sonra bir ilk! Amasya'da ramazan sessiz geçecek

2023-03-15 10:13:22
160 yıl sonra bir ilk! Amasya'da ramazan sessiz geçecek

Amasya'nın 160 yıllık Ramazan Bandosu bu yıl konser vermeyeceğini duyurdu.

#1
Foto - 160 yıl sonra bir ilk! Amasya'da ramazan sessiz geçecek

Amasya'da yaklaşık 160 yıldır Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri öncesi tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl deprem felaketi dolayısıyla konser vermeyecek. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 11 ilde büyük yıkım ve binlerce ölüme yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anılarına saygı amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Sarı, “Depremzedelere saygımız ve Amasyalıların sadakatini göstermek amacıyla bu sene bandomuz konser vermeyecek” dedi.

#2
Foto - 160 yıl sonra bir ilk! Amasya'da ramazan sessiz geçecek

Kaleden iftar ve sahur vakitlerinin bildirildiği top atışlarının ise 23 Mart’ta başlayacağını, Ramazan ayında aynı şekilde süreceğini belirten Sarı, çocuklara yönelik etkinliklerinde planladığı şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

#3
Foto - 160 yıl sonra bir ilk! Amasya'da ramazan sessiz geçecek

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ildeki doktor ve sağlık çalışanlarıyla belediyenin düzenlediği yemekte buluşan Mehmet Sarı, programın ardından yaptığı açıklamalarında 4 yıldır yönettiği kentte bu Ramazan ayı ve devamındaki bayram süresince halktan yine içme suyu ücreti alınmayacağını hatırlattı.

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