  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emperyalistlerin ve Siyonistlerin istedikleri oluyor! İran’a misilleme kararı Gümüş mü, altın mı? Dev banka yeni ralli için o rakamı patlattı Mossad ajanları yakalandı! Körfez’deki petrol kumpası deşifre oldu Gündemi sallayacak keşif: 15 milyar tonluk büyük rezerv bulundu Okan Buruk ve Dursun Özbek'in MHK eleştirileri meyvesini verdi! Mağlubiyeti olmayan hakem dev derbide Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm Sarı Şeytan ve yandaşı Tahran’da sivilleri katletti! Küresel haydutların kirli savaşı: 6 günde başkentte taş taş üstünde kalmadı
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Son dönemde 16 tonu bulan altın stoklayan Hintli milyarder Joy Alukkas, altın fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken tahminlerde bulundu.

#1
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Dünyanın önde gelen mücevher perakendecilerinden Joyalukkas Group’un sahibi olan Hintli iş insanı Joy Alukkas, küresel jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.

#2
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Alukkas’a göre özellikle Orta Doğu’daki gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ardından Dubai’ye yapılan drone saldırıları gibi gelişmeler, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken altın talebini de güçlendiriyor.

#3
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

69 yaşındaki milyarder, dünyanın ekonomik ve politik görünümünde ciddi bir iyileşme olmadığı sürece önümüzdeki 2-3 yıl içinde altın fiyatlarında anlamlı bir düşüş beklemediğini ifade etti. Ona göre kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da uzun vadeli trend yukarı yönlü olmaya devam edecek.

#4
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Joy Alukkas’ın kurucusu olduğu Joyalukkas Group, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, ABD ve birçok ülkede faaliyet gösteren dev bir mücevher zinciri. Şirketin dünya genelinde 200’e yakın mağazası bulunuyor. Alukkas, şirketin envanterinde yaklaşık 16 bin kilogram altın bulunduğunu açıkladı. Bu stok; altın külçeler, yatırım altınları ve mücevherlerden oluşuyor.

#5
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Altın fiyatlarının yükselmesi, şirketin yıllar içinde biriktirdiği bu stokların değerini de artırıyor. Ancak işin diğer tarafında önemli bir maliyet baskısı bulunuyor. Çünkü yeni ürün stoklamak isteyen perakendecilerin altını artık daha yüksek fiyatlardan satın alması gerekiyor.

#6
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Milyarder iş insanı, fiyatların yükselmesiyle birlikte şirketin işletme sermayesi ihtiyacının da arttığını belirtiyor. Her yeni stok yenileme işlemi, daha pahalı bir maliyet anlamına geliyor. Alukkas’a göre bölgesel krizler altın fiyatlarını kısa vadede yükseltebilir ancak kalıcı yükselişler için daha büyük küresel faktörler gerekiyor. Altın fiyatının uzun süre yüksek seviyelerde kalabilmesi için özellikle şu unsurların belirleyici olduğunu vurguluyor:

#7
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

- ABD faiz politikası, - Doların küresel değeri, - Enflasyon beklentileri, - Küresel yatırımcı güveni... Bu faktörlerde yaşanacak gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli unsurlar olarak görülüyor.

#8
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Son dönemde altına olan yatırım talebi de dikkat çekici şekilde artmış durumda. Alukkas’a göre yatırımcılar artık yalnızca mücevher değil, külçe altın ve yatırım altını da daha fazla satın alıyor. Bunun yanında gümüşe yönelik yeni bir yatırım trendi de ortaya çıktı. Özellikle 10 gram ve 50 gramlık gümüş külçeler, küçük yatırımcılar arasında popüler hale gelmeye başladı. Geçmişte gümüş satışlarının büyük bölümü süs eşyalarından oluşurken artık yatırım amaçlı ürünlerin payı hızla büyüyor.

#9
Foto - 16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Son dönemde ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim altın piyasasında dalgalanmayı artırmış olsa da Alukkas’ın görüşü net. Ünlü milyarder, uzun vadede altının yönünün tek olduğunu düşünüyor: Yukarı. Bu nedenle şirket olarak altın fiyat riskine karşı hedge (korunma) stratejisi kullanmadıklarını da özellikle vurguluyor. Alukkas’a göre küresel belirsizliklerin sürdüğü bir dünyada altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam edecek. Bu da değerli metalin önümüzdeki yıllarda güçlü kalmasını sağlayabilir. DÜNYA GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar
Dünya

Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar

Hollanda hükümeti, İran kaynaklı saldırı risklerinin arttığı bir dönemde hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen’i Doğu Akdeniz’e ..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'
Dünya

'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan aske..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23