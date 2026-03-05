16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu

Son dönemde ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim altın piyasasında dalgalanmayı artırmış olsa da Alukkas’ın görüşü net. Ünlü milyarder, uzun vadede altının yönünün tek olduğunu düşünüyor: Yukarı. Bu nedenle şirket olarak altın fiyat riskine karşı hedge (korunma) stratejisi kullanmadıklarını da özellikle vurguluyor. Alukkas’a göre küresel belirsizliklerin sürdüğü bir dünyada altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam edecek. Bu da değerli metalin önümüzdeki yıllarda güçlü kalmasını sağlayabilir. DÜNYA GAZETESİ