16 ton altın toplamıştı! Ünlü milyarder altın tahminini duyurdu
Son dönemde 16 tonu bulan altın stoklayan Hintli milyarder Joy Alukkas, altın fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Dünyanın önde gelen mücevher perakendecilerinden Joyalukkas Group’un sahibi olan Hintli iş insanı Joy Alukkas, küresel jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.
Alukkas’a göre özellikle Orta Doğu’daki gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ardından Dubai’ye yapılan drone saldırıları gibi gelişmeler, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken altın talebini de güçlendiriyor.
69 yaşındaki milyarder, dünyanın ekonomik ve politik görünümünde ciddi bir iyileşme olmadığı sürece önümüzdeki 2-3 yıl içinde altın fiyatlarında anlamlı bir düşüş beklemediğini ifade etti. Ona göre kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da uzun vadeli trend yukarı yönlü olmaya devam edecek.
Joy Alukkas’ın kurucusu olduğu Joyalukkas Group, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, ABD ve birçok ülkede faaliyet gösteren dev bir mücevher zinciri. Şirketin dünya genelinde 200’e yakın mağazası bulunuyor. Alukkas, şirketin envanterinde yaklaşık 16 bin kilogram altın bulunduğunu açıkladı. Bu stok; altın külçeler, yatırım altınları ve mücevherlerden oluşuyor.
Altın fiyatlarının yükselmesi, şirketin yıllar içinde biriktirdiği bu stokların değerini de artırıyor. Ancak işin diğer tarafında önemli bir maliyet baskısı bulunuyor. Çünkü yeni ürün stoklamak isteyen perakendecilerin altını artık daha yüksek fiyatlardan satın alması gerekiyor.
Milyarder iş insanı, fiyatların yükselmesiyle birlikte şirketin işletme sermayesi ihtiyacının da arttığını belirtiyor. Her yeni stok yenileme işlemi, daha pahalı bir maliyet anlamına geliyor. Alukkas’a göre bölgesel krizler altın fiyatlarını kısa vadede yükseltebilir ancak kalıcı yükselişler için daha büyük küresel faktörler gerekiyor. Altın fiyatının uzun süre yüksek seviyelerde kalabilmesi için özellikle şu unsurların belirleyici olduğunu vurguluyor:
- ABD faiz politikası, - Doların küresel değeri, - Enflasyon beklentileri, - Küresel yatırımcı güveni... Bu faktörlerde yaşanacak gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli unsurlar olarak görülüyor.
Son dönemde altına olan yatırım talebi de dikkat çekici şekilde artmış durumda. Alukkas’a göre yatırımcılar artık yalnızca mücevher değil, külçe altın ve yatırım altını da daha fazla satın alıyor. Bunun yanında gümüşe yönelik yeni bir yatırım trendi de ortaya çıktı. Özellikle 10 gram ve 50 gramlık gümüş külçeler, küçük yatırımcılar arasında popüler hale gelmeye başladı. Geçmişte gümüş satışlarının büyük bölümü süs eşyalarından oluşurken artık yatırım amaçlı ürünlerin payı hızla büyüyor.
Son dönemde ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim altın piyasasında dalgalanmayı artırmış olsa da Alukkas’ın görüşü net. Ünlü milyarder, uzun vadede altının yönünün tek olduğunu düşünüyor: Yukarı. Bu nedenle şirket olarak altın fiyat riskine karşı hedge (korunma) stratejisi kullanmadıklarını da özellikle vurguluyor. Alukkas’a göre küresel belirsizliklerin sürdüğü bir dünyada altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam edecek. Bu da değerli metalin önümüzdeki yıllarda güçlü kalmasını sağlayabilir. DÜNYA GAZETESİ
