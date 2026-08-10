15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Açıklamada, Netanyahu ve İsrail ordusunun liderlerinin, bu tutumun ateşkes süreci açısından doğuracağı sonuçlardan "hukuki, siyasi ve cezai açıdan tam sorumluluk" taşıdığı belirtildi. Arabuluculara, ateşkes anlaşmasına garantörlük yapan taraflara, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail hükümetine derhal baskı yapılması ve üzerinde mutabık kalınan hususların uygulanmasının sağlanması istendi. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden derhal çekilmesi, sınır kapılarının açılması, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardım girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Gazze'nin yeniden imar sürecinin başlatılması talep edilen açıklamada, bunların "İsrail'in siyasi manevralarından tamamen bağımsız" şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.