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15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

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15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 15 maddelik planı reddetmesinin müzakere sürecine "açık ve net bir darbe" olduğunu belirterek, İsrail'in müzakereleri Gazze'deki saldırıları, yıkımı ve soykırımı sürdürmek için siyasi bir örtü olarak kullandığını bildirdi.@Ömer

#1
Foto - 15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 15 maddelik planı reddetmesinin müzakere sürecine "açık ve net bir darbe" olduğunu belirterek, İsrail'in müzakereleri Gazze'deki saldırılarını sürdürmek için siyasi bir örtü olarak kullandığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 15 maddelik planı açıkça reddetmesini ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesine karşı çıkmasını değerlendirdi. Netanyahu'nun tutumunun müzakere sürecine "açık ve net bir darbe" olduğu, ateşkes sürecini kasıtlı olarak engellediği ve insani durumun daha da kötüleşmesine yol açtığı kaydedildi. İsrail'in müzakereleri "zaman kazanmak, yıkıcı projelerini hayata geçirmek ve Gazze Şeridi'ndeki silahsız sivillere yönelik soykırımı sürdürmek" için siyasi bir örtü olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, 15 maddelik planın reddedilmesinin arabulucuların çabalarına "doğrudan ve kasıtlı bir darbe" olduğu vurgulandı.

#2
Foto - 15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Açıklamada, bunun İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının gerektirdiği yükümlülüklerden kaçma girişimi olduğu belirtildi. Filistinli tüm tarafların müzakere sürecine ve yol haritasına "yüksek düzeyde ulusal sorumluluk, olumlu yaklaşım ve esneklikle" yaklaştığı hatırlatılan açıklamada, bunun Filistinlilerin kanının dökülmesini önlemek ve Gazze'deki insani felaketi sona erdirmek amacıyla yapıldığı kaydedildi. İsrail'in anlaşmalara saygı göstermediği ve diplomatik süreçlere bağlı kalmadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in süreci yeniden başlangıç noktasına döndürmek ve saldırılarını sürdürmesini gerekçelendirmek amacıyla yapay krizler oluşturduğu ifade edildi.

#3
Foto - 15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Açıklamada, Netanyahu ve İsrail ordusunun liderlerinin, bu tutumun ateşkes süreci açısından doğuracağı sonuçlardan "hukuki, siyasi ve cezai açıdan tam sorumluluk" taşıdığı belirtildi. Arabuluculara, ateşkes anlaşmasına garantörlük yapan taraflara, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail hükümetine derhal baskı yapılması ve üzerinde mutabık kalınan hususların uygulanmasının sağlanması istendi. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden derhal çekilmesi, sınır kapılarının açılması, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardım girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Gazze'nin yeniden imar sürecinin başlatılması talep edilen açıklamada, bunların "İsrail'in siyasi manevralarından tamamen bağımsız" şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

#4
Foto - 15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının topraklarında kararlı şekilde kalmaya ve haklarını savunmaya devam edeceği vurgulanarak, "askeri ve siyasi şantaj politikalarının" Filistinlilerin iradesini kıramayacağı ve onların büyük fedakarlıklarını görmezden gelen dayatmaları kabul ettiremeyeceği ifade edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini ve Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti. Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

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