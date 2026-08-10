15 maddelik plan reddedildi: İsrail'in kirli tezgahı ortaya çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 15 maddelik planı reddetmesinin müzakere sürecine "açık ve net bir darbe" olduğunu belirterek, İsrail'in müzakereleri Gazze'deki saldırılarını sürdürmek için siyasi bir örtü olarak kullandığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 15 maddelik planı açıkça reddetmesini ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesine karşı çıkmasını değerlendirdi. Netanyahu'nun tutumunun müzakere sürecine "açık ve net bir darbe" olduğu, ateşkes sürecini kasıtlı olarak engellediği ve insani durumun daha da kötüleşmesine yol açtığı kaydedildi. İsrail'in müzakereleri "zaman kazanmak, yıkıcı projelerini hayata geçirmek ve Gazze Şeridi'ndeki silahsız sivillere yönelik soykırımı sürdürmek" için siyasi bir örtü olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, 15 maddelik planın reddedilmesinin arabulucuların çabalarına "doğrudan ve kasıtlı bir darbe" olduğu vurgulandı.