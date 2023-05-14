14 ay boyunca kabız olan adam, hayatının şokunu yaşadı! Her şey hastanede ortaya çıktı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Özkul, uzun süreli kabızlığın altında başka bir hastalığın yatabileceğini söyledi. Uçar'ın kuyruk sokumundaki tümörün alınmasıyla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Emin Özkul, şunları söyledi: "Hastamızda 14 ayda olan, ara ara ileri boyutlara varan, günlerce dışarı çıkmasına engel olan bir kabızlık şikayeti oluyor. Hasta bu şikayetle birkaç kez doktorlara başvuruda bulunuyor. Pek bir şey saptanamıyor. Ama bize geldiğinde kuyruk sokumu dediğimiz bölgede 10 santimetrelik bir tümör tespit ettik. Bölge sinir sistemlerine çok yakın." "Yaklaşık bir hafta önce hastayı ameliyat ettik, şu an durumu gayet iyi. Uzun bir ameliyat, özellikle çıkartılan bölgenin büyüklüğüne göre ameliyatın saati değişebiliyor. Bizimki yaklaşık 4,5 saat sürdü. Bu tür hastalarda eğer biraz daha büyük kitle mevcut ise 10 saate kadar süren vakalar olabiliyor."