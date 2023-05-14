14 ay boyunca kabız olan adam, hayatının şokunu yaşadı! Her şey hastanede ortaya çıktı

"Kitle büyüdükçe geriye kalan fonksiyon bozukluğu o kadar fazla oluyor maalesef. O sebeple bu hastalarda erken tanı çok önemlidir. Bu hastaların tedavisi için birkaç kliniğin beraber çalışması gerekiyor. Genel cerrahinin, ortopedinin ve plastik cerrahinin birlikte çalışması lazım. Bölgede de ilk defa yapılan bir ameliyat oldu." İleri yaşlarda uzun süreli ve ara ara görülen kabızlığın dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkul, şöyle konuştu: "Hayat boyu hepimizin başına gelebilecek kabızlık şikayeti bazen çok önemli sıkıntıların habercisi olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda kabızlık, çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bazen bel fıtığıyla, bacağa vuran ağrı şikayetleriyle de hastalar başvurabiliyor." "Sadece basit bir şurupla basit bir medikal tedavi ile geçecek bir şey gibi düşünmemek lazım. Bunun altında yatan başka bir sebep var mı, diye düşünmek gerekiyor. Bu bölgedeki kemiklerde oluşabilecek herhangi bir kitle ve bu çok az hastada görülüyor ama olduğunda da çok ciddi problemlere neden olabiliyor." "Bu nedenle ileri yaşlarda bel ağrısı, kalça ağrısı kabızlık şikayeti olanların bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Daha küçük boyutlarda yakalanırsa çok az bir tedaviyle giderilebilecekken büyük boyutlara ulaştığında çok büyük sıkıntılara yol açabilecek büyük bir tümör ile karşılaşabilirsiniz. Tek tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir."