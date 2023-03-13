13.yüzyılda yapıldı! Bu tüneller gizemini koruyor

Prof. Dr. Muşmal, tarihi kaçış tünelleri ile ilgili günümüze kadar herhangi bir adım atılmadığını vurgulayarak, bu tünellerin temizlenip belli çalışmalar yapılması halinde turizme kazandırılabileceğini ifade ederek, “Bu tüneller temizlenebilirse, içeride çünkü ciddi kirlilik görünüyor. Bazen kedi ve köpek ölüleri, fare ölüleri orada kötü havayı da oluşturuyor. Bu tüneller temizlenebilirse ki bunun örnekleri var; Derinkuyu’da yerin 7 kat altına devletimiz ulaşmış, ışıklandırmış, aydınlatmış, havalandırma deliklerini kurmuş, mazgallar oluşturmuş ve benzer mantıkla o kadar derin değil burası biliyorsunuz. Oralar ışıklandırılabilir, havalandırma delikleri zaten yapılmış, havalandırılabilir ve önemli bir kısmı en azından bir kısmı evlerin altına gidenler değil ama açıkta bulunan bir kısmı belli bir noktadan belli bir noktaya kadar giriş ve çıkış yapılarak turizme kazandırılabilir, ziyarete açılabilir. 100 metrelik bir alanı ışıklandırırsınız, temizlersiniz çok rahat bir şekilde. 100 metre değil; 40-50 metrelik bir alanda dahi orada insanların bir taraftan giriş yapıp bir taraftan çıkış yapabileceği bir ortam oluşturulabilir. Bu, durum gerçekleşirse Beyşehir turizmine çok ciddi katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.