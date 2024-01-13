13 yaşındaki bir çocuk 38 dakikada Tetris'i bitirmişti! Gerçek ortaya çıktı, 1 milyar liralık kayıp

Stein, 1987 yılında bir elektronik fuarında Tetris’in bir kopyasını ABD merkezli video oyun firması Broderbund'un kurucu ortağı Gary Carlston’a satmayı başardı. Şirket çalışaları, oyunu kısa süre içinde severek oynamaya başlamış olsa da Carlston, ilk başta oyunun Sovyet kökenli olması sebebiyle Tetris’e şüpheyle yaklaşıyordu. Fakat yine de Tetris kısa süre içinde popüler olmayı başardı ve Stein, bu konuda Microsoft başta olmak üzere bir dizi şirket ile daha anlaşma imzaladı. Tetris, Mart 1988'de düzenen 'Yazılımda Mükemmellik Ödülleri' töreninde En İyi Eğlence Yazılımı, En İyi Orijinal Oyun, En İyi Strateji Programı ve En İyi Tüketici Yazılımı ödüllerini kazandı. Ancak tam da bu sırada Tetris’in telif hakları ciddi bir problem olmaya başladı.