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Yaşam
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13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

2024-01-21 12:48:18
13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

Gaziantep'in tek alem ustası Yaşar Kervancıoğlu, 13. nesil olarak devraldığı dede mesleğini 77 yıldır sürdürüyor.

#1
Foto - 13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında dededen kalma mesleğini sürdürmeye çalışan 89 yaşındaki Yaşar Kervancıoğlu'nun yaptığı alemler, Türkiye'nin ve Gaziantep'in birçok camisinin kubbesini, minberini ve minaresini süslüyor.

#2
Foto - 13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

13 yaşında alemcilik yapmaya başladığını anlatan Yaşar Kervancıoğlu, “Çocukluğumdan beri hem okula gidip hem de alem yapmak için buraya gelirdim. Babam 13. Kuşaktan beri bu mesleği devam ettirdiğimizi söyler. Ben 7. Kuşağı gördüm biliyorum. Tarihte sultanlar, padişahlar sefere çıkarken alemle giderlermiş. Çadırlarının üzerinde alem olurmuş. Bu alem cami minaresinin sembolüdür. Allah kısmet etti ve ben alem mesleğine 13 yaşında başladım. Ve 13 yaşında ilk cami minaresi alemi yaptım. Siparişine göre yapıyorum her boyu mevcut” dedi.

#3
Foto - 13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

Alemcilik mesleğinin bir gönül işi olduğunu belirten Kervancıoğlu, “Bu mesleği yaşatmak için parayı düşünmeyeceksin. Mesleği öğrenmek için içten gelen bir istek olması gerekiyor. Maddi yönüne bakmazlardı, önemli olan bir meslek öğrenmesiydi. Ama maalesef şimdi nerede daha kolay işler varsa insanlar geçimlerini sağlamak için o işleri yapıyorlar. Bizim meslek ise büyük bir sabır ve tahammül işi” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

Alem yapımında teknolojiden yararlandığını söyleyen Kervancıoğlu, “Alem yapımının bir kısmı teknolojiden faydalanarak yapılıyor. Bu yüzden de 2 veya 3 günde tamamlanıyor” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - 13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

Alemleri Türkiye’deki her yere gönderdiklerini belirten Kervancıoğlu, “Tüm Türkiye’ye gönderiyoruz. Bunların başında Elazığ, Ankara, İstanbul, Sultanbeyli, Sultangazi, Bursa ve Balıkesir gibi birçok şehre gönderiyoruz” dedi.

#6
Foto - 13 nesildir bu mesleği yapıyorlar

Alem fiyatlarına da değinen Kervancıoğlu, “Fiyatlar 500 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Biz bu işte maddi kazanç değil gönül işi yapıyoruz” diye konuştu.

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