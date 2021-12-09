12 İspanyol bir şehri karıştırdı! Vatandaşlar ayağa kalktı

Bir de, Tunceli'de av için herhangi bir ihale açılmadı. Bu insanlar nasıl bir izinle geldiler onu da bilmiyoruz. Sadece bu avcıların acente aracılığıyla getirildiğini öğrendik. Bölgede geçen yıl, Tunceli Valiliği kararıyla av yasaklandı. Bu yasağın sadece Tunceli'de değil tüm Türkiye'de uygulanmasını istiyoruz. Ülkemizin açık bir avcılık cennetine dönüştürülmesi doğru değil ve bunun karşısında durmak zorundayız. Doğanın dengesi zaten insan eliyle yeterince bozulurken, avcılığa göz yummayız. Zaten insan işgalinden dolayı yaşam alanları iyice daralan bu canlıların yaşamına dokunmayın. Hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz ve buna da izin vermiyoruz. İlk günden beri de savunduğumuz şeyi yine söylüyoruz; avcılık spor değil cinayettir. İspanya'dan gelen avcıların kaldığı öğretmen evi polis ablukasında. Sabah erken saatlerde avlanmak için avcılar öğretmen evinden ayrılmış. Daha ne kadar burada kalacaklarını da bilmiyoruz."