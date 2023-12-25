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11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi

2023-12-25 19:10:15
11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi

Antalya'da düzenlenen operasyonla Çukurlar isimli çete çökertildi. Çetenin 11 milyarlık mal varlığına el konuldu.

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Foto - 11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “KAFES-24" Operasyonunda Çukurlar çetesinin çökertildiğini açıkladı.

#2
Foto - 11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi

Örgüt elebaşı dahil 43 kişiye gözaltı

#3
Foto - 11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi

Bakan Yerlikaya, operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

#4
Foto - 11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi

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