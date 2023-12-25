2023-12-25 19:10:15 11 milyarlık varlığı olan çete çökertildi
Antalya'da düzenlenen operasyonla Çukurlar isimli çete çökertildi. Çetenin 11 milyarlık mal varlığına el konuldu.
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Antalya'da düzenlenen operasyonla Çukurlar isimli çete çökertildi. Çetenin 11 milyarlık mal varlığına el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “KAFES-24" Operasyonunda Çukurlar çetesinin çökertildiğini açıkladı.
Örgüt elebaşı dahil 43 kişiye gözaltı
Bakan Yerlikaya, operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
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