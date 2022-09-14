11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği

“Pazar payımızı büyüteceğiz” - Tarımsal üretimde bölgenin merkezi Samsun olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Hem yurt içine hem yurt dışına çok ciddi bir marka değeri oluşturup, bu konuda pazar payımıza artı sağlayacak bir vizyonu rahatlıkla kazanabiliriz. Bu çatı altında birçok şeyi de organize etmek lazım. Yeni projeleri, yeni stratejileri, geleceği çok iyi okuyup üniversitelerimizin işbirliğinde, üretici birliklerimizin, üreticilerimizin bilgi ve potansiyelleriyle eldeki imkan ve kabiliyetleri birleştirip harikalar yaratabiliriz. Yoktan var edecek halimiz yok. Bununla ilgili bütün çalışmalar yapılıyor. Tarımsal üretim alanlarında Bafra’da şu anda bir Sera OSB yoğun bir şekilde hizmete dahil olmak üzere. Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığımızla görüşüyoruz. O bölgede üretim noktasında, bölgeye tabiri caizse bir okul olacak, bir laboratuvar olacak, misyon icra edecek şekilde bir projeyi de hayata geçireceğiz. Hiçbir şey durduk yerde olmuyor. Hele ki tarımsal üretim, günü gününe, saati saatine, akşamı sabahına ilgi isteyen bir alandır” şeklinde konuştu. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14 -18 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek olan 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında Büyükşehir Belediyesi açtığı stant ile ziyaretçilerini bekliyor. Verdiği hizmet ve desteklerle kırsal kalkınmada çığır açan Büyükşehir Belediyesi verilen desteklerle ilgili de bilgilendirme yapıyor.