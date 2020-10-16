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11 aracın karıştığı dev kazada yaralılar var

2020-10-16 14:17:53
11 aracın karıştığı dev kazada yaralılar var

Denizli'de bir alt geçitte 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

#1
Foto - Ramazan Birol idaresindeki 20 ZU 175 plakalı otomobil, merkez Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki alt geçitte, aynı yönde seyreden Şenol Zorlu'nun kullandığı 20 RF 570 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra duramayan 3 araç da kazaya karıştı.

Ramazan Birol idaresindeki 20 ZU 175 plakalı otomobil, merkez Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki alt geçitte, aynı yönde seyreden Şenol Zorlu'nun kullandığı 20 RF 570 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra duramayan 3 araç da kazaya karıştı.

#2
Foto - Bu sırada alt geçidin diğer yönünde de 6 araç zincirleme kaza yaptı.

Bu sırada alt geçidin diğer yönünde de 6 araç zincirleme kaza yaptı.

#3
Foto - Kazada hafif yaralanan sürücüler Birol ve Zorlu, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan alt geçit, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücüler Birol ve Zorlu, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan alt geçit, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

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