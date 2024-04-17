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Ekonomi
14
100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

2024-04-17 10:00:25
100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas bildiriminde bulundu.

#1
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

İsrail'in Filistin'e saldırması ve sonrasında Kızıldeniz'de yaşanan gerilim ve tedarik zincirlerinin kırılması küresel anlamda her şeyi altüst etti.

#5
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Son dönemde Almanya ve ABD'de iflaslar durmak bilmiyor. Bu iflaslara bir yenisi daha eklendi.

#6
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Sütünü cam şişelerde satan Kuzey Aurora merkezli şirketin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Şirket’in en büyük 20 alacaklısına 4 milyon dolardan fazla teminatsız borcu bulunuyor.

#7
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Buna 770.000 dolardan fazla merkezi Illinois merkezli bir kamyon taşımacılığı şirketi olan Nussbaum Transport Services’e ait olduğu belirlenmiştir. Oberweis’in ayrıca emlak vergilerini toplayan Cook İlçesi Saymanlık ofisine de 173.000 dolardan fazla borcu olduğu belirtildi.

#8
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Cbsnews’in haberine göre; 1915 yılında atlı bir vagonun arkasından süt satmaya başlayan mandıra çiftçisi Peter Oberweis tarafından kurulmuştur. Şirket ilk dondurma mağazasını 1951’de, ikinci dondurma mağazasını ise 1991’de açtı.

#9
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Oberweis Dairy şu anda Illinois ve Missouri’de yaklaşık 40 dondurma ve süt ürünleri mağazasını işletmektedir.

#10
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Şirketin sahibi, 2013’ten 2021’e kadar eyalet yasama meclisinde görev yapan eski Illinois Eyalet Senatörü Jim Oberweis’in ailesine aittir.

#11
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Ayrıca 2002 ve 2004’te ABD Senatosu için iki kez yarışmış ve 2006’da valiliğe aday olmuştur. Üç kez de Cumhuriyetçi ön seçime girmiştir.

#12
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

2008’de de Kongre’ye aday olmuştur ve Demokrat Bill Foster’a yenilmiştir.

#13
Foto - 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!

Kaynak: Sanayi Gazetesi

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