2024-04-17 10:00:25 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas etti!
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas bildiriminde bulundu.
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez 100 yıllık ünlü dondurma markası iflas bildiriminde bulundu.
Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.
Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.
Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırması ve sonrasında Kızıldeniz'de yaşanan gerilim ve tedarik zincirlerinin kırılması küresel anlamda her şeyi altüst etti.
Son dönemde Almanya ve ABD'de iflaslar durmak bilmiyor. Bu iflaslara bir yenisi daha eklendi.
Sütünü cam şişelerde satan Kuzey Aurora merkezli şirketin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Şirket’in en büyük 20 alacaklısına 4 milyon dolardan fazla teminatsız borcu bulunuyor.
Buna 770.000 dolardan fazla merkezi Illinois merkezli bir kamyon taşımacılığı şirketi olan Nussbaum Transport Services’e ait olduğu belirlenmiştir. Oberweis’in ayrıca emlak vergilerini toplayan Cook İlçesi Saymanlık ofisine de 173.000 dolardan fazla borcu olduğu belirtildi.
Cbsnews’in haberine göre; 1915 yılında atlı bir vagonun arkasından süt satmaya başlayan mandıra çiftçisi Peter Oberweis tarafından kurulmuştur. Şirket ilk dondurma mağazasını 1951’de, ikinci dondurma mağazasını ise 1991’de açtı.
Oberweis Dairy şu anda Illinois ve Missouri’de yaklaşık 40 dondurma ve süt ürünleri mağazasını işletmektedir.
Şirketin sahibi, 2013’ten 2021’e kadar eyalet yasama meclisinde görev yapan eski Illinois Eyalet Senatörü Jim Oberweis’in ailesine aittir.
Ayrıca 2002 ve 2004’te ABD Senatosu için iki kez yarışmış ve 2006’da valiliğe aday olmuştur. Üç kez de Cumhuriyetçi ön seçime girmiştir.
2008’de de Kongre’ye aday olmuştur ve Demokrat Bill Foster’a yenilmiştir.
Kaynak: Sanayi Gazetesi
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