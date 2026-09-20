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Dünya
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100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

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Giriş Tarihi:

100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Terör devleti İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım ve nefreti ülkeyi dünyada yalnızlaştırırken, içeride de geri dönülmez bir çöküşün eşiğine getirdi. Maariv gazetesine göre; aralarında güvenlik ve strateji uzmanlarının da bulunduğu 100 Yahudi uzman, iktidarın nefret ve işgal odaklı siyasetinin toplumsal temelleri çürüttüğü uyarısında bulundu. Uzmanlar, acil müdahale edilmediği takdirde İsrail’in yok olacağını vurguladı.

#1
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Teröristan yönetiminin Filistin halkına yönelik sürdürdüğü sistematik şiddet, işgal ve nefret odaklı politikalar ülkeyi uluslararası alanda derin bir yalnızlaşmaya sürüklerken, iç dinamiklerde de geri dönülemez bir kırılmaya yol açıyor.

#2
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Toplumun önemli bir kesiminin giderek tırmanan bu ırkçı ve saldırgan tutuma karşı sesini yükseltmesine rağmen, iktidara yön veren aşırı sağcı ve ırkçı kanat nedeniyle yapılması elzem olan hiçbir toplumsal ve kurumsal reform hayata geçirilemiyor. Yönetim, ülkenin geleceğini inşa etmek yerine sürekli nefret ve savaş politikası üretmeye odaklandığı için İsrail kendi içinde varoluşsal bir sürükleniş yaşıyor.

#3
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Yahudi Maariv gazetesinin haberine göre; Ulusal güvenlik stratejileri üzerine çalışan “MIND Israel” örgütünün 100 uzmanın katılımıyla hazırladığı kapsamlı araştırma, İsrail’in asıl büyük tehlikeyle içeriden yüzleştiğini gözler önüne serdi. Kurumun Başkan Yardımcısı Dr. Avner Golov, dış güvenlik başlıklarının ötesinde, ülkenin kendi kendini yok etme sürecine girdiğini vurgulayarak dikkat çekici bir uyarıda bulundu:

#4
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

“İsrail bölgesel bir güç haline geldiğini sanabilir ancak temelleri tamamen paslanmış durumda. Bu temelleri ele alıp düzeltmezsek tüm yapı çökecektir. Tarihe baktığımızda medeniyetlerin dışarıdan fethedilmediğini, kendi kendilerini imha ettiklerini görüyoruz.”

#5
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Uzmanlar; toplumsal uyumun bilinçli şekilde aşındırılması, devlet kurumlarına olan güvenin tamamen yitirilmesi ve uzun vadeli toplumsal barış yerine kısa vadeli Irkçı-siyasi çıkarların tercih edilmesinin bir felaket reçetesi olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Yönetimin sürekli çatışmayı ve işgali körükleyen siyaseti yüzünden eğitimden ekonomiye, toplumsal entegrasyondan yönetişime kadar en kritik alanlarda atılması gereken adımları atamadığı ve bunların ülkeyi felç ettiği ifade edildi.

#7
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

İsrail kamuoyunda bir kesim askeri güce ve teknolojiye dayanarak tablonun pembe olduğunu iddia etse de, uzmanlar ve duyarlı toplum kesimleri kimlik krizi ve yönetim kaybı nedeniyle çöküşün başladığı uyarısını yapıyor.

#8
Foto - 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Siyasi iktidarın ırkçı dayatmaları, askeri harcamaların bütçeyi yutmasına ve zorunlu askerlik gibi toplumsal adalet krizlerinin derinleşmesine neden oluyor. Uzmanlar, kurulacak yeni hükümetin ilk yüz gün içinde işgalci ve saldırgan zihniyetten sıyrılarak radikal reformları hayata geçirmemesi halinde, dışarıda izole olan ülkenin içeride de tamamen parçalanacağını vurguluyor.

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Yorumlar

Vay vay

Katil Netanyahu sırf seçim kazanmak için kendi ülkesinin vatandaşlarını da mahvetti. Dünyada dışlanmış durumdalar..icerde zulümden başka bir şey yapmıyor...Sırf hapse girmemek için ülkesini yok ediyor..
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