100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!
Terör devleti İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım ve nefreti ülkeyi dünyada yalnızlaştırırken, içeride de geri dönülmez bir çöküşün eşiğine getirdi. Maariv gazetesine göre; aralarında güvenlik ve strateji uzmanlarının da bulunduğu 100 Yahudi uzman, iktidarın nefret ve işgal odaklı siyasetinin toplumsal temelleri çürüttüğü uyarısında bulundu. Uzmanlar, acil müdahale edilmediği takdirde İsrail’in yok olacağını vurguladı.