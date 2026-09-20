100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz!

Toplumun önemli bir kesiminin giderek tırmanan bu ırkçı ve saldırgan tutuma karşı sesini yükseltmesine rağmen, iktidara yön veren aşırı sağcı ve ırkçı kanat nedeniyle yapılması elzem olan hiçbir toplumsal ve kurumsal reform hayata geçirilemiyor. Yönetim, ülkenin geleceğini inşa etmek yerine sürekli nefret ve savaş politikası üretmeye odaklandığı için İsrail kendi içinde varoluşsal bir sürükleniş yaşıyor.