100 bin tane! Baraja bıraktılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise hedeflerinin, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 milyon yavru balığı su ile buluşturmak olduğunu belirtti. Türkiye'nin çupra ve levrek yetiştiriciliğinde dünya lideri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "2021 yılında Türkiye'de, 73 ilde 903 kaynağa 65 milyon yavru balık bıraktık. 2022 yılında özellikle kendimize daha büyük bir hedef koyduk. 84 milyon balık, tüm kaynak ve barajlara bırakılacak. 2023 hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 milyon yavru balığı suyla buluşturmak. Biz çupra ve levrek yetiştiriciliğinde dünya birincisiyiz, alabalıkta ise dünya ikincisiyiz. Gerçekten bu sektör bizim için yıldızı parlayan bir sektör." dedi.