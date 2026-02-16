10 dakikada 2 ay yaşlandırıyor... Dünyanın en hızlı yaşlandıran yemeği...

Bu yemeklerin bizi hızla yaşlandırmasının arkasında iki ana mekanizma var: Glikasyon: Şekerin proteini "karamelize" etmesi gibi, vücudumuzdaki kolajen de şekerle birleşince sertleşir ve kırılır. Sonuç: Derin kırışıklıklar. Oksidatif Stres: İşlenmiş gıdalar vücutta serbest radikal üretimini artırır; bu da hücre paslanması demektir.