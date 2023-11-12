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Spor
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10-1 kazandılar ama yetmedi

2023-11-12 00:47:44
10-1 kazandılar ama yetmedi

Norveç 3. Ligi'nde (2. Divisjon) Lyn 1896 FK, sahasında karşılaştığı Fram Larvik'i 10-1'lik skorla yendi ama bu sonuç bile yetmedi.

#1
Foto - 10-1 kazandılar ama yetmedi

Ajansspor'un haberine göre, Norveç Üçüncü Ligi'nde ilginç bir maç oynandı. İkinci Lig'e çıkma mücadelesi veren Lyn eksi 5 averajı lehine çevirmek için rakip ağları 10 kez havalandırdı ancak bu skor yetmedi.

#2
Foto - 10-1 kazandılar ama yetmedi

Norveç Üçüncü Ligi'nin son haftasında dramatik bir son yaşandı. Son haftaya Lyn 1896 FK ve Egersund 59'ar puanla girdi. Ancak Lyn'in rakibine göre eksi beş averajı vardı.

#3
Foto - 10-1 kazandılar ama yetmedi

Lyn'in Fram Larvik maçını farklı kazanması veya Egersund'un puan kaybına ihtiyacı vardı.

#4
Foto - 10-1 kazandılar ama yetmedi

-Lyn 1896 FK'dan tam 10 gol- Lyn, 7'si ikinci yarıda olmak üzere rakip ağlara 10 gol gönderdi. 2. Lig hayalleri kuran ekip kalesinde sadece bir gol gördü.

#5
Foto - 10-1 kazandılar ama yetmedi

-2. Lig'e yükselen Egersund oldu- Ancak Lyn'in bu çabası sonuç vermedi. Çünkü Egersund rakibi Vard'ı 5-0 yendi ve Lyn'i artı 1 gol averajıyla geçerek 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

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