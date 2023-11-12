2023-11-12 00:47:44 10-1 kazandılar ama yetmedi
Norveç 3. Ligi'nde (2. Divisjon) Lyn 1896 FK, sahasında karşılaştığı Fram Larvik'i 10-1'lik skorla yendi ama bu sonuç bile yetmedi.
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Norveç 3. Ligi'nde (2. Divisjon) Lyn 1896 FK, sahasında karşılaştığı Fram Larvik'i 10-1'lik skorla yendi ama bu sonuç bile yetmedi.
Ajansspor'un haberine göre, Norveç Üçüncü Ligi'nde ilginç bir maç oynandı. İkinci Lig'e çıkma mücadelesi veren Lyn eksi 5 averajı lehine çevirmek için rakip ağları 10 kez havalandırdı ancak bu skor yetmedi.
Norveç Üçüncü Ligi'nin son haftasında dramatik bir son yaşandı. Son haftaya Lyn 1896 FK ve Egersund 59'ar puanla girdi. Ancak Lyn'in rakibine göre eksi beş averajı vardı.
Lyn'in Fram Larvik maçını farklı kazanması veya Egersund'un puan kaybına ihtiyacı vardı.
-Lyn 1896 FK'dan tam 10 gol- Lyn, 7'si ikinci yarıda olmak üzere rakip ağlara 10 gol gönderdi. 2. Lig hayalleri kuran ekip kalesinde sadece bir gol gördü.
-2. Lig'e yükselen Egersund oldu- Ancak Lyn'in bu çabası sonuç vermedi. Çünkü Egersund rakibi Vard'ı 5-0 yendi ve Lyn'i artı 1 gol averajıyla geçerek 2. Lig'e yükselen taraf oldu.
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