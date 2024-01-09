1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Gelir seviyesi düşük olanlar için sağlanan bu destek kapsamında, 18 yaş altı çocuklar, 20 yaş altı lise öğrencileri ve 25 yaş altı üniversite öğrencileri genel sağlık sigortası kapsamında yer alıyor. Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra 25 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl süresince ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar. GSS primi, 402.44 TL olarak belirlendi. Gelir testine girmesi gerekenler ise herhangi bir işte çalışmayan ve ailesinin ödeme gücü olmayan kişiler. Gelir testinde, kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primleri devlet karşılıyor. Geliri bu miktarın üstünde olanlar kendi primlerini ödemekle yükümlü olacaklar.