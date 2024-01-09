2024-01-09 14:33:05 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek
Geliri az olan milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi. Artık o parayı devlet ödeyecek ve 1 yıl boyunca ücretsiz olacak. Ülke genelinde düşük gelirli ailelere yönelik destek kampanyaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlar ve sorumlulukları altındaki kişiler, 31 Aralık 2024'e kadar devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekler.