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1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

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Ekonomi
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1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

2024-01-09 14:33:05
1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Geliri az olan milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi. Artık o parayı devlet ödeyecek ve 1 yıl boyunca ücretsiz olacak. Ülke genelinde düşük gelirli ailelere yönelik destek kampanyaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlar ve sorumlulukları altındaki kişiler, 31 Aralık 2024'e kadar devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekler.

#1
Foto - 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Gelir seviyesi düşük olanlar için sağlanan bu destek kapsamında, 18 yaş altı çocuklar, 20 yaş altı lise öğrencileri ve 25 yaş altı üniversite öğrencileri genel sağlık sigortası kapsamında yer alıyor. Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra 25 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl süresince ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar. GSS primi, 402.44 TL olarak belirlendi. Gelir testine girmesi gerekenler ise herhangi bir işte çalışmayan ve ailesinin ödeme gücü olmayan kişiler. Gelir testinde, kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primleri devlet karşılıyor. Geliri bu miktarın üstünde olanlar kendi primlerini ödemekle yükümlü olacaklar.

#2
Foto - 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurarak genel sağlık sigortası kapsamındaki haklardan faydalanabiliyorlar. Bu süreçte ödemeleri gereken prim tutarı 536 lira olarak belirlenmiş durumda.

#3
Foto - 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

GSS borcu olanlar, bu yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilirken borç yükümlülükleri devam ediyor. 18 yaşından küçük Türk vatandaşları, anne veya babalarının sigortalı olmasına bakılmaksızın prim ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Gençler için GSS prim ödeme yükümlülüğü, eğitimlerini tamamladıktan sonra başlıyor ve 2 yıl boyunca devam ediyor.

#4
Foto - 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Düzenleme kapsamında, Bağ-Kur veya GSS prim borcu olanlar da devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak borçların ödenmesini gerektiriyor. Gelir testi sonucunda belirlenen geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olanların borçları siliniyor.

#5
Foto - 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! O parayı artık devlet ödeyecek

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toplu olarak ödenmiyor. Sigortalılar, hizmet borçlanmaları ve isteğe bağlı sigorta primlerini de dâhil ederek toplu ödeme yapabiliyorlar. İşçi, memur veya Bağ-Kur'lular, ödedikleri malullük, yaşlılık veya ölüm sigorta primlerini iade alabilirler.

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