1 tanesi yetti: Sinirleri canlandırıyor, hafızaya format atıyor... Dereotunun bilinmeyen faydaları ortaya çıktı

Peynir, labne, dereotu ve maydanozla hazırlanan tuzlu pankek, klasik pankek tariflerine farklı bir fayda katıyor. PEYNİRLİ VE OTLU PANKEK TARİFİ Malzemeler: 1 su bardağı un 1 su bardağı süt 1 yumurta Yarım paket kabartma tozu 2 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı labne veya krem peynir Bir parça beyaz peynir Birkaç dal dereotu Birkaç dal maydanoz Tavayı yağlamak için az miktarda sıvı yağ PEYNİRLİ VE OTLU PANKEK YAPILIŞI Unu ve kabartma tozunu geniş bir karıştırma kabına alın. Tuzu ekleyip karıştırın. Ortasını açarak yumurtayı kırın. Sütü ekleyip tel çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Labneyi veya krem peyniri hazırladığınız karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Labnenin tamamen karışması için gerekirse kısa süre blenderdan geçirebilirsiniz. Beyaz peyniri elinizle ufalayın. Dereotu ve maydanozu ince ince doğrayarak hamura ekleyin. Tüm malzemeyi spatula yardımıyla nazikçe karıştırın. Yapışmaz bir tavayı çok az sıvı yağ ile yağlayıp ısıtın. Hamurdan yaklaşık iki yemek kaşığı kadar alarak tavaya dökün. Üzerinde gözenekler oluşmaya ve alt kısmı pişmeye başladığında pankeki çevirin. Pankekin diğer tarafını da kısa süre pişirdikten sonra tavadan alın. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirerek tüm pankekleri hazırlayın. Pankekleri sıcak veya ılık olarak servis edin. Afiyet olsun! Dereotunun Faydaları nelerdir? Dereotu, sadece yemeklere karakteristik bir tat ve koku kazandırmakla kalmayıp, sağlık açısından da çok sayıda fayda sunan besleyici bir ottur. İçeriğindeki A ve C vitaminleri, kalsiyum, demir ve güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu destekler.Dereotunun öne çıkan temel faydaları şunlardır: Sindirimi Kolaylaştırır: Gaz söktürücü özelliğiyle mide ve bağırsak rahatsızlıklarını hafifletir.Bağışıklığı Güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücudun savunma mekanizmasını artırır.Kemik Sağlığını Destekler: Zengin kalsiyum minerali ile kemik yapısının korunmasına yardımcı olur.Hücreleri Korur: Barındırdığı flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır. Dereotu yaprakları protein, lif, A ve C vitaminleri, magnezyum, kalsiyum ve demir açısından iyi bir kaynak olup, bağışıklığı artırmayı sağlar.