Akkuyu NGS’de kritik bir aşama daha!

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “1. Güç Ünitesi’ne ait Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi, nükleer sektörde uygulanan yüksek gereklilik ve standartlar doğrultusunda, son derece karmaşık bir teknolojik tesisin yönetimini sağlayan modern ve hassas bir araçtır. Sistemin devreye alma çalışmalarına hazırlık aşamasına gelinmesi; montaj uzmanları, devreye alma ekipleri ve mühendisler başta olmak üzere farklı alanlardan çok sayıda uzmanın uyumlu çalışmasının sonucudur. Bu uzmanların bilgi, beceri ve profesyonelliği, önümüzdeki en önemli hedefe ulaşmamız için bize yeşil ışık yakıyor. Bu hedef de, devreye alma işlemlerinin planlı şekilde sürdürülmesi ve Akkuyu NGS’nin 1. Güç Ünitesi’nin fiziksel devreye alınmaya hazır hale getirilmesidir.”