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Yaşam
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1 saatte 25 ton karpuz bitti

2024-08-15 22:55:07
1 saatte 25 ton karpuz bitti

İstanbul Maltepe'de bir vatandaş hayır için 25 ton karpuz dağıttı.

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#1
Foto - 1 saatte 25 ton karpuz bitti

Maltepe'de 30'uncu yılını kutlayan bir balıkçı esnafı tır dolusu 25 ton karpuzu hayır için halka ücretsiz dağıttı.

#2
Foto - 1 saatte 25 ton karpuz bitti

Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saat gibi kısa sürede 25 ton karpuz bitti.

#3
Foto - 1 saatte 25 ton karpuz bitti

Karpuz dağıtan esnaf hem çiftçiye katkı hemde Maltepelilere faydalarının olması için dağıttıklarını belirtti.

#4
Foto - 1 saatte 25 ton karpuz bitti

Konuya ilişkin konuşan esnaf Muammer Altun, "Ben 30 senedir Maltepe'de esnafım. 30 yılımıza özel hem vatandaşa bedava dağıtmak istedik hem de annemizin babamızın hayrı olsun diye düşündük. Vatandaş bol bol yesin. Biz 30 yıldır burada bu insanlarla aile olduk. Diğer yandan çiftçi tarlada üretmiş bu ürünler boşa kalmasın. Getirdik hayrımıza dağıttık. Tarlada kalsa bu karpuz yanar. Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin" dedi.

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