2023-12-08 21:28:00 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı
1 Ocak 2024'te internete zam yapılacak. İşte ADSL, VDSL ve Fiber abonelik ücretleri...
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1 Ocak 2024'te internete zam yapılacak. İşte ADSL, VDSL ve Fiber abonelik ücretleri...
Yeni yıl yaklaşırken birçok üründe yılbaşı özel indirim fırsatları gördüğümüz gibi, bazı hizmetlerde enflasyon zamlarının da kapıya dayandığını görüyoruz. Nitekim Türk Telekom internet fiyatlarının da 1 Ocak’ta zamlanacağı ortaya çıktı. İşte 1 Ocak sonrası internet fiyatları…
Türk Telekom, 1 Ocak’ta internet fiyatlarına zam yapacak! Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok internet sağlayıcı ve operatör, tarife ücretlerine zam yaptı.
Türk Telekom da en son ekim ayında bir fiyat güncellemesi yaparak şu anda kullanımda olan tarifeleri duyurdu.
Ancak 1 Ocak itibariyle internet fiyatları için bir zam daha yapılacağı ortaya çıktı.
1 Ocak 2024 itibari ile satışa açık tarifeler- Limitsiz paketler (Bireysel-İşyerim)
Satışa kapalı tarifeler – Akıllı paketler
Satışa kapalı tarifeler – ADSL paketler
Diğer ücretler
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “1 Ocak 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, nakil, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.“
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