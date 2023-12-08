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Teknoloji-Bilişim
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1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

2023-12-08 21:28:00
1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

1 Ocak 2024'te internete zam yapılacak. İşte ADSL, VDSL ve Fiber abonelik ücretleri...

#1
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Yeni yıl yaklaşırken birçok üründe yılbaşı özel indirim fırsatları gördüğümüz gibi, bazı hizmetlerde enflasyon zamlarının da kapıya dayandığını görüyoruz. Nitekim Türk Telekom internet fiyatlarının da 1 Ocak’ta zamlanacağı ortaya çıktı. İşte 1 Ocak sonrası internet fiyatları…

#2
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Türk Telekom, 1 Ocak’ta internet fiyatlarına zam yapacak! Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok internet sağlayıcı ve operatör, tarife ücretlerine zam yaptı.

#3
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Türk Telekom da en son ekim ayında bir fiyat güncellemesi yaparak şu anda kullanımda olan tarifeleri duyurdu.

#4
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Ancak 1 Ocak itibariyle internet fiyatları için bir zam daha yapılacağı ortaya çıktı.

#5
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

1 Ocak 2024 itibari ile satışa açık tarifeler- Limitsiz paketler (Bireysel-İşyerim)

#6
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Satışa kapalı tarifeler – Akıllı paketler

#7
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Satışa kapalı tarifeler – ADSL paketler

#8
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Diğer ücretler

#9
Foto - 1 Ocak’ta internet zamlanıyor! Yeni fiyatlar açıklandı

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “1 Ocak 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, ​nakil, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.“

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