1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Mangal kömürü üretmek için özel olarak yapılan "torluk" adı verilen fırınların her birine yaklaşık 10 ton odun atılıyor. 10 ton odundan 2-3 ton kömür elde ediliyor. Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan meşe ağacından yapılan mangal kömürü, Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiliyor.