  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

2023-08-12 20:26:51
1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Cizre'de 300 derecelik fırınlarda meşe ağacından mangal kömürü üretiyorlar.

#1
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçimlerini meşe kömürü üreterek sağlayan aile, 300 derecelik fırınlarda çalışarak ekmek parası kazanıyor.

#2
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Cizre ilçesine bağlı Ulaş köyünde yaşayan Beşir Ruvanas ve kardeşleri, 40 derece üzerindeki sıcaklarda özel yapım fırınlarda 300 derecelik ısıya maruz kalarak meşe odunlarından mangal kömürü üreterek ekmek parası kazanıyor.

#3
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Gün boyu yaktıkları ocakların başında mangal kömürü üreten kardeşler, satın aldıkları meşe odunlarını özel yapılan fırınlara diziyor. Dizilen odunların üzerine saman döktükten sonra demir kapıları kapatan kardeşler. hava almaması için etrafı toprakla kapatıyor. Yaklaşık 1 hafta yanan odunlar, mangal kömürüne dönüşerek satışa sunuluyor.

#4
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Mangal kömürü üretmek için özel olarak yapılan "torluk" adı verilen fırınların her birine yaklaşık 10 ton odun atılıyor. 10 ton odundan 2-3 ton kömür elde ediliyor. Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan meşe ağacından yapılan mangal kömürü, Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiliyor.

#5
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Beşir Ruvanas, fırınlarını haftalık doldurup boşalttıklarını belirterek, "Özel meşe odunlarını kullanıyoruz. Her fırına 10 ton odun atıyoruz. Yanan odunlardan 2 buçuk ton mangal kömürü üretiyoruz. 4 fırınımızdan çıkan kömürleri eleyip paketliyoruz. Yurt içi, yurt dışı satışını yapıyoruz" dedi.

#6
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

#7
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

#8
Foto - 1 hafta aralıksız yanıyor, mangalın vazgeçilmezi oluyor

Günlerdir linç ediliyordu! Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
Gündem

Günlerdir linç ediliyordu! Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyada epey konuş..
İslam Memiş adres gösterdi! Elimde para olsa hiç bakmadan hemen alırdım
Ekonomi

İslam Memiş adres gösterdi! Elimde para olsa hiç bakmadan hemen alırdım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili deyim yerindeyse bombayı patlattı. Memiş "Bugün için konuşuyorum. Benim eli..
Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı
Yerel

Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da hasar gören cami minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.
TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....
Ekonomi

TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, dört ildeki petrol sahası için arama ruhsatı aldı. Buna göre, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun petrol ar..
Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!
Dünya

Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!

Rusya'da hareketli anlar! Vatandaşlar, olan biteni basından şaşkınlıkla izledi, sadece Türkiye'nin değil, dünya çapında ses getirdi, gündem..
Arap düşmanlığının altında İslam düşmanlığı yatıyor! CHP'li belediyenin yaptığına bakın!
Gündem

Arap düşmanlığının altında İslam düşmanlığı yatıyor! CHP'li belediyenin yaptığına bakın!

Kemalist-Türkçü-Kafatasçılar İslam'a olan nefretlerini Arap düşmanlığı ile gösteriyor. CHP’li ırkçı Bolu Belediyesi’nin işlettiği Masal Park..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23