Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Yenilenen Scala ve Kamiq modelleri, Škoda’nın ralli başarılarından ilham alarak tasarlanan Monte Carlo versiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Dinamik çizgileri ve keskin hatları ile öne çıkan Scala ve Kamiq’in Monte Carlo versiyonları, sportif yaşam tarzıyla bir araya geliyor. Scala Monte Carlo ve Kamiq Monte Carlo, bu serinin tipik özelliklerinde olduğu gibi parlak siyah detaylar ve sportif bir iç mekan ile dinamik bir görünüme sahip. Izgara çerçevesi, dış ayna kapakları ve yan eteklerin yanı sıra ön-arka difüzör ve logolardaki detaylar parlak siyah renkle tamamlandı. Buna ek, modele özel olarak tasarlanan siyah zeminli jantlar, Monte Carlo sportifliğini yansıtıyor. Araçların içerisinde de Monte Carlo logolu spor direksiyon, çelik pedallar, karbon görünümlü orta konsol ile birlikte Monte Carlo kırmızı-gri dikiş detaylı spor koltuklara yer verildi.