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Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

2024-02-10 12:15:57
Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Škoda, 2024 yılına ürün atağıyla başladı. B-SUV modeli Kamiq ve C-HB modeli Scala yenilenerek daha iddialı hale getirildi. Škoda, bu iki yeni modeli Türkiye’de mart ayında satışa sunmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Dinamik özellikleriyle öne çıkan hatchback modeli Scala ve şehirli SUV modeli Kamiq müşteri talepleri gözetilerek yenilendi. Daha dikkat çekici tasarımlara sahip olan Kamiq ve Scala; verimli motor seçeneklerinin yanı sıra, bir dizi gelişmiş asistan sistemleriyle yüksek seviyede aktif ve pasif güvenlik donanımları sunarak dikkat çekiyor.

#2
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Daha agresif, güçlü ve performanslı bir görüntüye kavuşan Kamiq yüksek sürüş pozisyonu ile SUV tercih edenlerin gözdesi olacak. Daha büyük ve daha dik ön ızgaraya sahip olan yeni Kamiq, daha keskin yeni far tasarımıyla da dikkat çekiyor.

#3
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Tercihe bağlı olarak Full LED Matrix far teknolojisi ve LED ön sis farlarının sunulacağı Kamiq’te, arkada yer alan gümüş ön-arka difüzör SUV tarzının altını çiziyor.

#4
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Aracın arka kısmında yer alan yeni TOP LED arka far ve LED sis farlarının tasarımı, yeni arka tampon tasarımıyla birleşerek Kamiq’i daha güçlü bir görünüme kavuşturuyor.

#5
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Daha sportif, dinamik ve modern bir görüntüye kavuşan Scala, geniş iç kabini ve bagaj hacmiyle keşfetmeyi seven bireylerin, ailelerin ve kurumsal müşterilerimizin gözdesi olmaya devam edecek.

#6
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Yenilenen Scala mevcut tasarım dilini evrimleştirerek ileriye taşıdı. Yeni ön far tasarımı, LED ön sis farlar, Full LED Matrix farlar, daha geniş ve dik ön ızgara, yeniden tasarlanan ön tamponlar Scala’nın yenilenen yüzünü oluşturuyor.

#7
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Arka tarafta da dinamik unsurlara yer veren Škoda Scala, yeni TOP LED arka far tasarımına, LED arka sis farlarına ve yeni arka tampon tasarımına sahip.

#8
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Scala ve Kamiq’in yenilenen kabinlerinde daha fazla konfor, teknoloji ve yeni tasarım unsurları yer alıyor. Škoda, araçlarının üretimdeki CO2 ayak izini daha da azaltmak için Scala ve Kamiq modellerinde daha fazla sürdürülebilir malzeme kullandı. Yeni kapı ve koltuk döşemelerinde, geri dönüştürülmüş malzemelere yer verildi.

#9
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Scala ve Kamiq modellerinde 8 inç dijital göstergeler ve 8.25 inç’lik dokunmatik multimedya ekran sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak 10.25 inç’lik dijital gösterge paneli tercih edilebiliyor. Ayrıca müşteri geribildirimlerine istinaden, çift bölgeli klimatronik sistemine eklenen fan hızı ayarlama butonları kontrol panelinin sürüş sırasında daha kolay kullanımını sağlıyor. Bununla birlikte 45 W şarj hızına sahip USB-C girişlerine de yer verildi.

#10
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Yenilenen Scala ve Kamiq modelleri, Škoda’nın ralli başarılarından ilham alarak tasarlanan Monte Carlo versiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Dinamik çizgileri ve keskin hatları ile öne çıkan Scala ve Kamiq’in Monte Carlo versiyonları, sportif yaşam tarzıyla bir araya geliyor. Scala Monte Carlo ve Kamiq Monte Carlo, bu serinin tipik özelliklerinde olduğu gibi parlak siyah detaylar ve sportif bir iç mekan ile dinamik bir görünüme sahip. Izgara çerçevesi, dış ayna kapakları ve yan eteklerin yanı sıra ön-arka difüzör ve logolardaki detaylar parlak siyah renkle tamamlandı. Buna ek, modele özel olarak tasarlanan siyah zeminli jantlar, Monte Carlo sportifliğini yansıtıyor. Araçların içerisinde de Monte Carlo logolu spor direksiyon, çelik pedallar, karbon görünümlü orta konsol ile birlikte Monte Carlo kırmızı-gri dikiş detaylı spor koltuklara yer verildi.

#11
Foto - Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Škoda, Scala ve Kamiq modellerinde dinamik sürüşten ödün vermeyen verimli motorlar sunmaya devam ediyor. Her iki modelde de yüksek verimliliğe sahip iki modern TSI ünitesi yer alıyor. Üç silindirli, gücü 115 HP’ye yükseltilmiş 1.0 TSI motor ve dört silindirli 150 HP’lik 1.5 TSI motor tercih edilebiliyor. ACT silindir kapama teknolojisine sahip olan 1.5 TSI motor, güç gerekmediğinde iki orta silindiri kapatarak yakıt tüketimini azaltıyor.

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