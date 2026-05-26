Arazisinde su ararken petrol buldu: Hayatı zindana döndü

ANP mühendisleri, keşfedilen bu yeni rezervin ticari olarak işletilebilir olup olmadığını belirlemek adına sahada geniş çaplı bir jeolojik fizibilite çalışması başlattı. Rezervin hacmi ve ekonomik değeri netleşene kadar alanın bloke kalacağını ifade eden yetkililer, bürokratik analizlerin ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının yıllar alabileceğini bildirdi. Mevcut madencilik yasalarına göre, saha resmi bir petrol arama bloğuna dönüştürülüp özel bir şirkete ihale edilirse, toprak sahibi Moreira operasyondan elde edilecek toplam kârın sadece yüzde 1'i civarında bir telif (rekompense) payı alabilecek. Net bir kararın henüz çıkmadığı bölgede, geçim kaynağı olan 49 hektarlık çiftliği kilitlenen Moreira ailesi, temiz su ve acil gelir desteği için resmi makamların atacağı adımları bekliyor.