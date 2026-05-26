Arazisinde su ararken petrol buldu: Hayatı zindana döndü
Yaşlı adam tarlasında su ararken servet değerinde petrol rezervine ulaştı. Çiftçinin yetkililere haber vermesi üzerine hayatı resmen karardı, neye uğradığını şaşırdı.
63 yaşındaki çiftçi Sidrônio Moreira, kuraklık nedeniyle arazisinde su kuyusu açtırmak istedi. Ancak sondaj sırasında beklenmedik bir durum yaşandı. Topraktan su yerine siyah, yoğun ve yapışkan bir sıvı çıkmaya başladı.
Bölgeye giden uzman ekipler, maddenin güçlü bir yakıt kokusuna sahip olduğunu belirledi. İlk incelemelerde ortaya çıkan görüntü, bölgede petrol benzeri hidrokarbon bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Ulusal Petrol, Doğal Gaz ve Biyoyakıt Ajansı (ANP) yetkilileri, olayın dikkat çekici yönünün sıvının çok sığ bir noktadan çıkması olduğunu söyledi.
Uzmanlar, doğal petrol sızıntılarının bilindiğini ancak bu olayın klasik örneklere benzemediğini ifade etti. Yapılan açıklamada, bölgede açılan kuyunun petrol aramalarında kullanılan standart derinliklerin çok altında olduğu vurgulandı.
Yetkililer şimdi bölgeden alınan örnekleri laboratuvarda incelemeye hazırlanıyor. Yapılacak analizlerin ardından çıkan maddenin gerçekten petrol olup olmadığı netlik kazanacak.
Öte yandan Çiftçi Sidronio Moreira'nın kendi arazisine girmesi ve üretime devam etmesi yasaklanırken, bölgede yeni bir su kuyusu açılmasına da yasal olarak izin verilmedi. Su bulamadığı için tarımsal geliri tamamen kesilen aile, mülkiyet haklarının dondurulması ve arazinin bölünerek satılmasının yasaklanması nedeniyle finansal olarak sefalet riskiyle karşı karşıya kaldı.
ANP mühendisleri, keşfedilen bu yeni rezervin ticari olarak işletilebilir olup olmadığını belirlemek adına sahada geniş çaplı bir jeolojik fizibilite çalışması başlattı. Rezervin hacmi ve ekonomik değeri netleşene kadar alanın bloke kalacağını ifade eden yetkililer, bürokratik analizlerin ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının yıllar alabileceğini bildirdi. Mevcut madencilik yasalarına göre, saha resmi bir petrol arama bloğuna dönüştürülüp özel bir şirkete ihale edilirse, toprak sahibi Moreira operasyondan elde edilecek toplam kârın sadece yüzde 1'i civarında bir telif (rekompense) payı alabilecek. Net bir kararın henüz çıkmadığı bölgede, geçim kaynağı olan 49 hektarlık çiftliği kilitlenen Moreira ailesi, temiz su ve acil gelir desteği için resmi makamların atacağı adımları bekliyor.
