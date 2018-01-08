Kaymakamın evli kadınla görüntüsü özel hayat olur mu?

Dursun Suna..

Gazetemizin fahri muhabiri..

Hasan Karakaya abiden bize bir emanet..

Daha çok Hasan abi ile görüşür, haber gönderir, hukuki bir konu olduğunda, kendisi ile istişare ederdik..

Niğde’den geçtiği haberler arasında, bir defasında da, Bor Kaymakamı’nın ilçedeki bir bayanla nahoş muhabbeti ile ilgili bir haber yollamıştı..

Tam o tarihlerde.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yerel yöneticilere “Halkla iç içe olun” tavsiyesi yapmasından hareketle..

Hasan abi biraz da Cumhurbaşkanımızın sözlerine gönderme yaparak, “Halkla iç içe olun denildi ise, bu kadar da değil” çıkışında bulunmuş, kaymakamı eleştirmişti..

Kaymakam bey, yaptığı hatanın ağırlığı altında ezilip, kamuoyundan özür dileyeceğine, gidip savcılığa şikayette bulunmuştu..

Düşünebiliyor musunuz.

Bir kaymakamın yaptığı vahim hatayı yazıyorsunuz.. Belgesini sunuyorsunuz.

Kaymakam, ilçe protokolünde bir arada bulunduğu savcıya şikayete gidiyor. Resmi protokolde birlikte bulunduğu hakimin baktığı dava ile gazeteciyi yargılatıyor.

Sonuç ne oluyor?

Ne olacak?

Tahmin ettiğiniz gibi..

Dursun Suna, 2,5 yıl hapis cezası alıyor.

Karar baştan aşağıya yanlış ama..

Şu kadarını söyleyeyim, yeter..

Mahkemelerde verilen cezaların % 95’i alt sınırdan verilir..

Bu mahkeme ne yapmış?

Alt sınırı ikiye katlamış..

Artık gerisini tahmin edin..

Peki, neymiş Dursun Suna’nın suçu?

“Özel hayatı ifşa..”

Yani mahkeme diyor ki: “Bir kaymakam, ilçedeki evli kadınlarla, lokalde veya bir evde bir araya gelebilir. Onla içki içebilir.. Bu sırada fotoğrafının çekilmesi sırasında poz verebilir. Ama bu fotoğrafı, gazeteci basamaz.”

Mahkemenin dediği, aynen bu.

Dursun Suna bu karara karşı, “Ya sabır” deyip, Yargıtay’a temyize gitti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ne karar verdi?

Evlere şenlik bir karar..

“Özel hayatın gizliliğini ifşa isnadı ile verilen ceza doğrudur. Onanmasına.”

Dursun Suna temyiz dilekçesinde yazmış: “Ben gazeteciyim.. Haber verme hakkım var..”

12. Ceza Dairesi, tek bir cümle ile bu itiraza cevap vermemiş.

Dursun Suna temyiz dilekçesinde hatırlatmış: “Özel hayat nasıl olur? Bu kişi sıradan birisi değil ki.. Bir kaymakam. İlçedeki en üst yönetici.. Kendisine gelen vatandaşlarla böyle bir ilişki kurması nasıl kabul edilebilir? Adam resmen kamu görevini istismar ediyor.”

Yargıtay tenezzül etmemiş..

“Özel hayattır.. Haber suçtur..”

Aslında şunu da diyeyim..

Bu karar, Dursun Suna’yı değil, rahmetli Hasan abiyi cezalandırmadır..

Çünkü yazıyı yazan, fotoğrafları köşesinde kullanan Hasan abi..

Dursun, sadece haber bilgisini Hasan abiye gönderen kişi..

Neler oluyor, görüyor musunuz?.

AK Parti iktidarda imiş..

Bu nasıl bir iktidar ise..

2017’nin Türkiyesi’nde..

Bir kaymakam o rezalete imza atıyor..

O rezaleti yazan Hasan abi, 2017’de Yargıtay tarafından bir nevi mahkum ediliyor..

Özel hayat imiş..

Yesinler sizin özel hayatınızı..

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Olayda bir gariplik daha var..

Aynı kaymakam hakkında, İçişleri Bakanlığı soruşturma açmış ve kınama cezası verilmişti.

Gerekçe, Hasan abinin yazdığı yazıdaki veriler ve fotoğraflar idi..

Böylece ne oluyor?

İçişleri Bakanlığı, “Biz kaymakamlarımıza ‘Böyle yanlışlar yapmayın’ hatırlatması yapıyoruz. Bu kusurlu harekettir. Disiplin suçu gerektirir..” diyor..

Mahkeme ise..

“Kaymakamın o ilişkisi, özel hayatıdır. Kimse karışamaz. İçişleri Bakanlığı da karışamaz. Gazeteci de karışamaz..” diyor..

Yakaladığı gazeteciyi cezalandırıyor..

Hani biraz hükümet güçlü durmasa..

Belki İçişleri Bakanlığı’nı da hedefe koyup, “Kaymakama verilen kınama cezası ile, özel hayatın gizliliği ilkesi ihlal edilmiştir. Kınama cezası verenler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması talep olunur” bile diyebilirler..

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Peki..

“Özel hayatın gizliliği” diye bir şey hiç yok mu?

Yargıtay kararlarına göre var da..

Böyle kamuoyunun önündeki kişiler için değil..

Yargıtay’ın onlarca kararı var..

Ceza Genel Kurulu’nun, bu olaya en benzer 2015/10 esas ve 2015/510 karar sayılı kararından alıntı yapayım: “.. katılanın oda bütçesinden karşılanan bir eğitim toplantısı için gidilen otelin hamamında bir bayana kese yaptırırken, yönetim kurulu üyesi sanık ... tarafından rızası dahilinde çekilen fotoğrafının diğer bir yönetim kurulu üyesi sanık ... tarafından, katılanın rızası dışında konyatanitim.com isimli internet haber sitesinde köşe yazarlığı yapan sanık ...’a verildiği, basında ve çeşitli internet sitelerinde yayımlandığı olayda; basın özgürlüğünün fotoğrafların yayımlanmasını da kapsaması, fotoğraf ile birlikte ilgili haberin basının haber verme hakkı sınırları içerisinde, güncel, görünür gerçeğe ve ölçülülük ilkesine uygun olması, hakkında başkanı olduğu oda ile ilgili yolsuzluk iddiaları bulunan katılanın konumu ve yürüttüğü hizmetin niteliği gereği haberin kamuyu ilgilendirmesi, kamuoyunun haberi öğrenmekte menfaatinin bulunması, haberin veriliş şeklinin haberle uyumlu olması, (..) özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekmektedir.”

Daha ne diyelim?

Yargıtay hâlâ, “Adamına göre karar veriyor” mu diyelim?