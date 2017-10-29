Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Melih Gökçek bundan sonra ne iş yapacak?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, istifa eden Melih Gökçek’in bundan sonra ne iş yapacağını gündeme taşıdı.

29 Ekim 2017 Pazar 11:19
Melih Gökçek bundan sonra ne iş yapacak?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek’in bundan sonra ne iş yapacağını gündeme taşıdı. Gökçek’in kafasında ne iş olduğunu bilmediğini ifade eden Altaylı, “Ama ben bugün bir medya yöneticisi olsaydım, hele hele muhafazakâr kanattan bir medya yöneticisi olsaydım, Melih Gökçek’e hemen iş teklif ederdim.” dedi.

Beyaz TV’nin üst yönetimi ile Melih Gökçek arasındaki yakın ilişkiyi hatırlatan Altaylı, “Ben Beyaz TV yöneticisi olsam, kendisini hemen ziyaret eder ve şöyle derdim: “Babacığım bizimle çalışır mısın?” ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında “Melih Gökçek’ten şahane bir anchorman olur. Her akşam onun sunduğu ve yorumladığı haberleri herkes izler.” diyen Altaylı, “Haber sunmak istemez ise haber sonrası yorumculuk yapabilir. Beyaz Futbol programında spor yorumculuğu da ekstradan yapacağı bir iş olur. Ahmet Çakar’a bile pabucunu ters giydirir. Mevcut bir gazetede köşe yazarlığına başlayabilir. Muazzam polemiklere imza atar. En polemikçi yazarlar bile kendiyle kapışmaktan korkar hale gelir. İsterse toplu taşıma araçlarında bedava dağıtılacak bir gazete çıkarabilir. Tek yazarı bile olsa gazete çok tutar. Tek başına bütün gazeteyi doldurabilir. Tabii kendi bileceği iş. Bunların hiçbirini yapmak istemeyebilir. O zaman 2 sene dinlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak için 2019 seçimlerinin sonuçlarını da bekleyebilir.” dedi.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:19
  1. Melih Gökçek
  2. Fatih Altaylı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    1. Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm..
    3. Nabi Avcı: Bunların kurtuluşu yok
    4. 'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte..
    5. Son 10 yılda 51 bin kişi trafik..
    6. Rejim güçleri İdlib'e girecek
    7. Külliye'de tarihi anlar, tebrikler..
    8. Osmaniye'de geleneksel kilimler..
    9. Meclis bütçe ve torba tasarı için..
    10. Doğu’da sıkışan PKK, Karadeniz’de..
    11. MPT-76'ya yoğun talep
    12. Fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar..
    13. Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
    14. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin..
    15. Türkiye-Suriye sınırında ağlatan buluşma
    16. KAP’a bildirildi, her an satış..
    17. Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş..
    18. 'Asrın projesi' Marmaray'ı 4 yılda 226..
    19. Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi
    20. Araçlara kış bakımı uyarısı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı