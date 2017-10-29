Melih Gökçek bundan sonra ne iş yapacak?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek’in bundan sonra ne iş yapacağını gündeme taşıdı. Gökçek’in kafasında ne iş olduğunu bilmediğini ifade eden Altaylı, “Ama ben bugün bir medya yöneticisi olsaydım, hele hele muhafazakâr kanattan bir medya yöneticisi olsaydım, Melih Gökçek’e hemen iş teklif ederdim.” dedi.

Beyaz TV’nin üst yönetimi ile Melih Gökçek arasındaki yakın ilişkiyi hatırlatan Altaylı, “Ben Beyaz TV yöneticisi olsam, kendisini hemen ziyaret eder ve şöyle derdim: “Babacığım bizimle çalışır mısın?” ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında “Melih Gökçek’ten şahane bir anchorman olur. Her akşam onun sunduğu ve yorumladığı haberleri herkes izler.” diyen Altaylı, “Haber sunmak istemez ise haber sonrası yorumculuk yapabilir. Beyaz Futbol programında spor yorumculuğu da ekstradan yapacağı bir iş olur. Ahmet Çakar’a bile pabucunu ters giydirir. Mevcut bir gazetede köşe yazarlığına başlayabilir. Muazzam polemiklere imza atar. En polemikçi yazarlar bile kendiyle kapışmaktan korkar hale gelir. İsterse toplu taşıma araçlarında bedava dağıtılacak bir gazete çıkarabilir. Tek yazarı bile olsa gazete çok tutar. Tek başına bütün gazeteyi doldurabilir. Tabii kendi bileceği iş. Bunların hiçbirini yapmak istemeyebilir. O zaman 2 sene dinlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak için 2019 seçimlerinin sonuçlarını da bekleyebilir.” dedi.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr