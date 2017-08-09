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İşte Almanya'nın Türkiye'ye gönderdiği yeni ajan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajla gündeme gelen Alman Focus dergisi muhabiri Frank Nordhausen Türkiye’de tutuklanana Alman ajanı Deniz Yücel'in boşalttığı alanı doldurdu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:47
İşte Almanya'nın Türkiye'ye gönderdiği yeni ajan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanladığı Alman Focus dergisi muhabiri Frank Nordhausen gerçekten Türkiye’de gazetecilik mi yapıyor yoksa ajanlık mı?  Akşam'da yer alan habere göre, pasaportunda 'gazeteci' ibaresi olmadan turist gibi İstanbul’da yaşayan Nordhausen’un Türkiye’de gazetecilik yapması yasaklı. Buna karşın Türkiye karşıtı bütün haberlerin içerisinde o var. MİT TIR'ları, Cumhuriyet gazetesi davasından tutun da Türk askeri ve polisi “işkence yapıyor” diye karalayan tüm haberleri paylaşıyor. Nordhausen’un sosyal medya hesapları ajanlık faaliyetlerinin belgesi niteliğinde. DHKP-C-PKK ve FETÖ lehine paylaşımlarda bulunuyor. FETÖ’ye aleyhine olan haberleri savunarak veriyor. Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Alman derin devletinin yeni elemanı Frank Nordhausen mı sorusu akla geliyor?

DAVALARI TAKİP EDİYOR

Nordhausen Cumhuriyet gazetesi davasını başından sonun kadar akreditasyonu olmamasına rağmen takip edip duruşmalara da bizzat giden bir isim olarak karşımıza çıkıyor. “Görmez’in hikayesi 15 Temmuz hakkında daha fazla soruların oluşmasına neden oluyor” başlıklı haberiyle de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin karalama haberlerine yer veriyor. Üzerine kahraman yazan FETÖ’cü darbeci sanıkları da korumayı ihmal etmeyen Nordhausen, altına 'tişört giymek gözaltı sebebi' notu düşüyor. 

VATAN HAİNLERİNİ SAVUNUYOR

Nordhausen, bir yandan Alman medyasında “Erdoğan Türkiye’de diktatörlüğü başlattı” ya da Alman ajan Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını isteyen haberleri paylaşıyor, diğer yandan da terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C'nin propagandasını yapıyor.  Frank Nordhausen ayrıca Can Dündar gibi kaçak vatan hainlerinin  yabancı basına verdiği haberlerin linklerini de paylaşıyor. Nordhausen’in paylaşımları arasında Büyükada toplantısı grubunda yer alan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’e destek veren, Türkiye’de ulusalcı kanattan yeni darbe beklentileri bulunan cenahların haberlerine destek veren, ‘Kahraman’ tişörtü giyen darbecileri savunan haberler, haber sitelerinde yayımlanan Cumhuriyet davası görüntüleri yer alıyor.                                       

15 TEMMUZ ANMASINDAN ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ! 

Nordhausen'in en dikkat çeken paylaşımlarından birisi de Taksim Metrosu'nda çektiği ve paylaştığı fotoğraf. 15 Temmuz şehitlerinin anısına metroda sergilenen afişlerin fotoğrafını çeken Nordhausen "15 Temmuz'u anımsatan afişler hâlâ sergileniyor" diye tepki göstermiş. 

ASKERİMİZE - POLİSİMİZE AĞIR SUÇLAMALAR

Ajan Gazeteci Frank Nordhausen  provoke paylaşımlarına sürekli yer vermiş. Açlık grevi yapan DHKP-C'li  öğretim üyelerine destek verirken, yüzlerinin görünmediği  ancak sopalarla dövüldüğa belli olan birinin fotoğraflarını paylaşarak, "Türk askeri ve polisi işkence yapıyor algısı oluşturmaya çalışıyor. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:47
  1. FETÖ
  2. alman ajanı
  3. Deniz Yücel
  4. deniz yücel pkk
  5. Cumhuriyet gazetesi
  • necmettinnecmettin31 dk önce
    devlet niye bu kafirleri bu ülkeye neden sokar neden gerekeni yapıp bir güzel timar edip çıkıp geldiği yere geri postalamaz anlamıyorum bu kafirlere fırsat vermeyin kardeşim artık
  • Erdogan Erdogan 34 dk önce
    Bu iti bu güzelim ülkede barındarana yazıklar olsun. Türkiye aleyhine propagandası yapıyor ya yurtdışı yada kodese ki iyice bir makyaj ceksinler içerde
  • CüneytCüneyt35 dk önce
    Bu Alamanlarda ajanbitmez daha ne ajanlar var içimizdeki bizden gibi kimlikli kimliksiz ne ararsan. A.b.d. şubesi alaman istihbarat birimleri harıl harıl çalışıyorlar. Mısır, Pakistan tamam gibi Türkiye ve Venezualla ile son surat uğraşıyorlar. İlahi adalet tecelli edecektir. Tarih bunun şahididir. Yerli işbirlikcileri lanetliyorum. Vatan hainliği ile derhal yargılanmalıdır. İdam şart, ömür boyu milletin nafakası ile beslemek ise israf ve günahtır. Bu suçu işleyenlerin savunulacak hiç bir hak ve hukuku olamaz.
  • vatansevervatansever46 dk önce
    İcimizde bu kadar hain varken ajana ne gerek var??
  • NUR NUR 47 dk önce
    Buraya gelmegafletinde bulunur sa kodesteağırlarız seve seve
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