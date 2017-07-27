İstanbul'da 'kırmızı' alarm... Trafik durdu!
Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18:25 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.27 Temmuz 2017 Perşembe 19:57
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağmur doluyla birlikte etkisini göstermeye başladı. İstanbul dakikalar içinde karanlığa büründü. Doğal felaket iş çıkış saatine denk geldi ve alarmın rengi bir anda kırmızıya döndü...
Sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. Deniz ulaşımı da aksadı, bazı vapurlar denizin ortasında kaldı.
Avrasya Tüneli ise ulaşıma kapatıldı. Atatürk Havalimanı'nda bütün uçuşlar da durduruldu.