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İsrail yeni uçakları Gazze'de denedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
İsrail yeni uçakları Gazze'de denedi

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

TARIM ARAZİLERİNE ROKET SALDIRISI

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki bazı tarım arazilerine iki roket saldırısı düzenlediğini ve bölgedeki çevre binalarda maddi hasarın olduğunu kaydetti.

F-35 TİPİ UÇAKLAR BOMBALADI

İngilizce yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Gazze'de iki Hamas binasının hedef alındığını ve operasyonda ABD'den yeni alınan F-35 tipi savaş uçaklarının kullanıldığını yazdı.

Bu arada İsrail Kanal 2 televizyonu, Gazze sınırında yer alan, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine bir roket düştüğünü duyurdu.

Haberde, roketin açık bir alana düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi. Söz konusu roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
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