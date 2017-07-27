Haydarpaşa patlama! Yangın başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış ve fırtına kenti vurdu. Pek çok ilçede şiddetli sağanak, fırtına ve bazı ilçelerde dolu yağışı görüldü. Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi.

Marmaray tünel çıkışında araç çıkışlarına 10 dakika boyunca izin verilmedi.