Haydarpaşa patlama! Yangın başladı...
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'nda vinç devrildi. Büyük bir patlama meydana geldi Vincin devrilmesi sonuncu yangın çıktı.27 Temmuz 2017 Perşembe 19:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış ve fırtına kenti vurdu. Pek çok ilçede şiddetli sağanak, fırtına ve bazı ilçelerde dolu yağışı görüldü. Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatıldığı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi.
Marmaray tünel çıkışında araç çıkışlarına 10 dakika boyunca izin verilmedi.