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Düğünde çatışma çıktı: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düğünde çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
Düğünde çatışma çıktı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye olay, dün gece Gazicelal Mahallesi Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında cinsel taciz sebebiyle husumet bulunduğu ileri sürülen kişiler arasında tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesi üzerine Ceylan D. pompalı tüfekle ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayda Sezer Z. sırt bölgesinden aldığı saçma ile ağır, Çiğdem K. ise ayağından yaralanarak, Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bölgede bulunan bazı araçların da camları kırıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, 2 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde 2 adet otomatik av tüfeği ve 10 adet dolu av tüfeği fişeği, olay mahallinde 17 adet boş kartuş ele geçirilirken, tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Erbakan
  4. Ceylan
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