Çaldıran’da sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

Çaldıran Belediyesi, insan sağlığına gelebilecek her türlü tehdidi önlemek amacıyla sokak köpeklerini kısırlaştırarak gerekli aşılarını yaptırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle aralarında tek tek yakalanarak toplanan sokak köpekleri, Mal Meydanı’nda bulunan kafeslere konularak tek tek kısırlaştırılıp gerekli aşıları yapılıyor. Sokak hayvanlarında kısırlaştırmanın yanı sıra iç ve dış parazit, kuduz, bronchine ve diğer aşıları da yapılıyor.

Tedavileri yapılan hayvanların kulaklarına küpe taktırılarak tekrar alındıkları yerlere bırakıldığını dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde başıboş bulunan hayvanların sıkıntısını ortadan kaldırmak için böyle bir çalışma başlattık. Köpeklere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmenliği gereği işlem yapılıyor. Sokak hayvanlarında özellikle kuduz ile birlikte bulaşıcı hastalıkların olmasından dolayı çevreyi olumsuz etkilemekteydi. Belediye olarak özel bir firma ile anlaşarak, uzman veteriner hekimlerle belediyemiz zabıta müdürlüğü ekiplerimiz birlikte hayvanları sokaklardan tek tek toplayarak kısırlaştırma çalışmalarının yanı sıra iç ve dış parazit, kuduz, bronchine ve karma aşıları yaptırılarak küpelemenin ardından yeniden alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Çocukların özellikle sokak hayvanlarıyla temas halinde oldukları, bundan sonra da bu tür bulaşıcı ve tehlikeli hastalıkların bulaşmasının da önüne geçmek için veteriner hekimlerince genel sağlık taraması da yapılıyor. İki gün müşahade altında kalan köpekler, yeniden doğaya bırakılıyor” dedi.