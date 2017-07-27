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Beklenen yağmur İstanbul'da etkili oluyor... Trafik durma noktasında

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini göstermeye başladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 18:38
Beklenen yağmur İstanbul'da etkili oluyor... Trafik durma noktasında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini göstermeye başladı.

Silivri ve Beylikdüzü'nde dolu şeklinde de görülen yağış, İstanbul genelinde etkili oluyor.

Yağışla birlikte rüzgar da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde esiyor.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:38
  1. İstanbul
  2. sağanak
  3. şiddetli yağış
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