Avrasya Tüneli trafiğe yeniden açıldı
Avrasya Tüneli, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı. Fırtınanın ardından tekrar açıldığı öğrenildi.27 Temmuz 2017 Perşembe 19:47
Avrasya Tüneli'nin, yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapandığı belirtildi.
Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.
Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı. Fırtınanın ardından tekrar açıldığı öğrenildi.