Akşener’in ‘A Takımı’ skandal isimlerle dolu… Bu kadro hangi zihniyete hizmet eder?

Adı sık sık skandallar ile anılan, FETÖ yakınlığı ile suçlanan ve neticede MHP’den ihraç edilen Meral Akşener partisini kurduğunu bugün açıkladı.

Partinin kuruluşu ile birlikte, partide bulunan isimler de netleşti. Listelerde ilk incelemelere göre skandal isimler dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE TEK TEK O İSİMLER

Partinin ismi 'İYİ Parti' olarak açıklandı. Partinin sloganı ise 'Türkiye iyi olacak' şeklinde belirlendi. Ancak hiç de öyle olmayacağı ortada.

YAZICIOĞLU DAVASINDA İFADE VEREN GENERAL PARTİDE

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada bir dönem adı geçen ve ifade veren dönemin eski Adana Bölge Jandarma Komutanı emekli Tuğgeneral Ali Lapanta, partinin kurucu listesinde yar alıyor.

GEREKSİZ YERLERİ ARATTI

Devlet Denetleme Kurulu'nun kazayla ilgili hazırladığı raporda, Tuğgeneral Ali Lapanta'nın dinlendiği ortaya çıkmıştı. Raporda, yüzlerce kilometrekare alanın gereksiz yere arandığı ve sonuçta enkazın '17 köylü vatandaş' tarafından bulunduğu belirtilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarını planlayan Adana Jandarma Komutanlığı ve bazı askeri personelin TİB'in belirlediği enkaz bölgesinin aranması konusunda gerekli dikkati göstermediğinin müşahade edildiğini anlatılmıştı.

SÖZCÜ’NÜN SKANDAL YAZARI DA PARTİDE

Bir diğer dikkat çekici isim de Diyanet İşleri Vakfı Kadın Kolları kurucusu ve eski başkanı, gazeteci yazar Ayşe Sucu.

CNN TÜRK'te yayınlanan soruları yanıtlayan Ayşe Sucu başörtüsü ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.

İnançlarımıza bakıldığı zaman başörtüsünün yerinin skalada en son sıralarda yer alacağını iddia eden Ayşe Sucu, "Kuran'da başörtüsünün karinesi ve müeyyidesi yoktur" ifadesini kullanmıştı. O dönem Sucu’nun bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

ORUÇ TUTANLAR İLE DALGA GEÇEN KADIN DA PARTİDE

CHP’li Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in eşi Meltem Ünal Erzen’de Akşener’in partisine katılanlar arasında. Ancak Meltem Ünal Erzen, CHP’den belediye başkanlığı yapan eşinden çok oruç tutanlara yönelik küstah sözleri ile gündeme gelmişti.

Meltem Ünal Erzen Twitter’da oruç tutanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler içeren bir tweet paylaşmıştı. Erzen, “badem” diye aşağıladığı hükümet yanlısı bireylerin zekalarına da hakaret dolu ifadeler kullanmıştı.

Erzen, oruç tutanlar için “Hah iftarları bitti galiba.. Düşmeye başladılar.. Badem IQ’lar..” twit’ini atmış ve o dönemde büyük tepki toplamıştı.

MERVE KAVAKÇI’YI VATANDAŞLIKTAN ATAN BAKAN’DA LİSTEDE

1999 yılında milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na gelen Merve Kavakçı başörtülü olduğu için linç girişimine tabi tutulmuştu. Ecevit’in kışkırtmaları sonrası Genel Kurulu terk eden Kavakçı daha sonra da vatandaşlıktan çıkarılmıştı. İşte bu kararın alınmasını sağlayan dönemin Devlet Bakanı Aydın Tümen’de Akşener’in kurucular listesindeki yerini aldı.

BU KADRO KİME HİZMET EDER?

Şuana kadar listelerde belirlenen bir çok skandal isim bulunuyor. Pek çoğunun eski Türkiye temsilcisi olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Özel olarak oluşturulan bu kadronun hangi zihniyete hizmet edeceği şimdiden merak konusu oldu.