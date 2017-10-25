Akşener’in ‘A Takımı’ skandal isimlerle dolu… Bu kadro hangi zihniyete hizmet eder?
Meral Akşener, partisinin kuruluşunu bugün duyurdu. Ancak Akşener’in ‘A Takımındaki’ skandal isimler de dikkatlerden kaçmadı.25 Ekim 2017 Çarşamba 15:18
Adı sık sık skandallar ile anılan, FETÖ yakınlığı ile suçlanan ve neticede MHP’den ihraç edilen Meral Akşener partisini kurduğunu bugün açıkladı.
Partinin kuruluşu ile birlikte, partide bulunan isimler de netleşti. Listelerde ilk incelemelere göre skandal isimler dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE TEK TEK O İSİMLER
Partinin ismi 'İYİ Parti' olarak açıklandı. Partinin sloganı ise 'Türkiye iyi olacak' şeklinde belirlendi. Ancak hiç de öyle olmayacağı ortada.
YAZICIOĞLU DAVASINDA İFADE VEREN GENERAL PARTİDE
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada bir dönem adı geçen ve ifade veren dönemin eski Adana Bölge Jandarma Komutanı emekli Tuğgeneral Ali Lapanta, partinin kurucu listesinde yar alıyor.
GEREKSİZ YERLERİ ARATTI
Devlet Denetleme Kurulu'nun kazayla ilgili hazırladığı raporda, Tuğgeneral Ali Lapanta'nın dinlendiği ortaya çıkmıştı. Raporda, yüzlerce kilometrekare alanın gereksiz yere arandığı ve sonuçta enkazın '17 köylü vatandaş' tarafından bulunduğu belirtilmişti.
Arama kurtarma çalışmalarını planlayan Adana Jandarma Komutanlığı ve bazı askeri personelin TİB'in belirlediği enkaz bölgesinin aranması konusunda gerekli dikkati göstermediğinin müşahade edildiğini anlatılmıştı.
SÖZCÜ’NÜN SKANDAL YAZARI DA PARTİDE
Bir diğer dikkat çekici isim de Diyanet İşleri Vakfı Kadın Kolları kurucusu ve eski başkanı, gazeteci yazar Ayşe Sucu.
CNN TÜRK'te yayınlanan soruları yanıtlayan Ayşe Sucu başörtüsü ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.
İnançlarımıza bakıldığı zaman başörtüsünün yerinin skalada en son sıralarda yer alacağını iddia eden Ayşe Sucu, "Kuran'da başörtüsünün karinesi ve müeyyidesi yoktur" ifadesini kullanmıştı. O dönem Sucu’nun bu sözleri büyük tepki toplamıştı.
ORUÇ TUTANLAR İLE DALGA GEÇEN KADIN DA PARTİDE
CHP’li Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in eşi Meltem Ünal Erzen’de Akşener’in partisine katılanlar arasında. Ancak Meltem Ünal Erzen, CHP’den belediye başkanlığı yapan eşinden çok oruç tutanlara yönelik küstah sözleri ile gündeme gelmişti.
Meltem Ünal Erzen Twitter’da oruç tutanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler içeren bir tweet paylaşmıştı. Erzen, “badem” diye aşağıladığı hükümet yanlısı bireylerin zekalarına da hakaret dolu ifadeler kullanmıştı.
Erzen, oruç tutanlar için “Hah iftarları bitti galiba.. Düşmeye başladılar.. Badem IQ’lar..” twit’ini atmış ve o dönemde büyük tepki toplamıştı.
MERVE KAVAKÇI’YI VATANDAŞLIKTAN ATAN BAKAN’DA LİSTEDE
1999 yılında milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na gelen Merve Kavakçı başörtülü olduğu için linç girişimine tabi tutulmuştu. Ecevit’in kışkırtmaları sonrası Genel Kurulu terk eden Kavakçı daha sonra da vatandaşlıktan çıkarılmıştı. İşte bu kararın alınmasını sağlayan dönemin Devlet Bakanı Aydın Tümen’de Akşener’in kurucular listesindeki yerini aldı.
BU KADRO KİME HİZMET EDER?
Şuana kadar listelerde belirlenen bir çok skandal isim bulunuyor. Pek çoğunun eski Türkiye temsilcisi olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Özel olarak oluşturulan bu kadronun hangi zihniyete hizmet edeceği şimdiden merak konusu oldu.
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Xxx1 sa önce Bu partiyle hic bi halt. Olmaz Gerçekleracıdır3 sa önce Al bir cahilde burada sıfır tarih bilgisi ,tarihi dizilerden ögrenme sonra muhteşem yüzyıla bok atarlar . Ulan o kayı boyu sembolü ,diriliş ertugrul dizisine ait değil cahillerr!!!! Ccc3 sa önce Meral fetoya destek veren bedava zaman gazetesi dağıtan lara hesap sormalı Yuksel3 sa önce Akıllı Devlet adamları içerdeki pisliğin bir araya toplanmasını bekler. Bilir ki bir gün kokusu çıkacak,Temizlemesi kolay olacak.Arkasındaki akıl güya Diriliş Ertuğrulun sancağından medet ummuş. Millet nezdinde algıların nasılve kimler yarafından üretildiği de kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Gazi4 sa önce Yağlı kazığa ses çıkaramayan sünepeler hangi cesaret ile Türkiye yi iyi yapacak :))) Naapcan4 sa önce Bizde bir laf vardır sıçan uşak pohundan belli olur.eh işte fetmeto partisi kuruldu.hakikoko Objektif 4 sa önce İnsan görmek istediği görür... Mesela güneş figürünü 8 köşeli yıldız görmek gibi. A4 sa önce Türkiye dişında herkese hizmet ederler çünkü hayinler kendi vatanlarına düşman olurlar bu vatan hayinlerini yuna sürmeli çünkü Yunanlılar bunlardan daha vatanlarını severler bunlar fetonun piçleri Mustafa arslan4 sa önce Tam bir soytarılar partisi. Millet5 sa önce Bu kadro daha önce hangi üst akıla hizmet ediyorsa ona hizmet eder