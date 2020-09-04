  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kenan Alpay
Kenan Alpay
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

04 Eylül 2020

Politik fay hattı
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

04 Eylül 2020

McDonald’s ve voleybolculara milli mi diyeceğiz?..
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

04 Eylül 2020

Tunus’ta yeni hükümet
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

04 Eylül 2020

Çok şık hareketler bunlar, devam edin, devam edin!
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

04 Eylül 2020

Türk Dünyası Olimpiyatları
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

04 Eylül 2020

Bazen O Nefes Geri Gelmiyor
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

04 Eylül 2020

Keramet İmajlarıyla Donanan Fasıkları Nasıl Temizleyeceğiz?

Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

04 Eylül 2020

Kurbağa sendromunda son evredeyiz!!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

04 Eylül 2020

Yeniden BİSMİLLAH!
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

04 Eylül 2020

Hicreti ve mi’racı bir arada yaşama!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

04 Eylül 2020

Modern Köleliğin Sonu Kitabı
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı..
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
04 Eylül 2020

Keramet İmajlarıyla Donanan Fasıkları Nasıl Temizleyeceğiz?

Arı duru bir itikat, güzel ahlak ve salih amel üzerine kurulan sade bir hayat insanların çoğuna yetersiz geliyor. Bu durumda bireysel ve toplumsal sapma genel olarak iki yönlü zuhur ediyor: Sekülerizm/ dünyevileşme ve mistisizm/ruhbanlık. Tabii ki hiç kimse kendisini doğru yoldan sapmış, günaha saplanmış olarak görmüyor. Her durumda en doğru yolu, en güzel hayat tarzını, en harika cemaati/cemiyeti bizzat kendileri temsil ediyor. Bu hususta ölümcül bir rekabet sürüyor neredeyse.

İslam kâmil bir din, Kur’an son ilahi vahiy, Hz. Muhammed âlemlere rahmet olarak gönderilen son resul. Allah ve Resülüne iman ederek “insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet” olacağımız vaad ediliyor. Ne var ki ümmetin, hassaten son dönemde, değil insanlığa kendine bile hayrı dokunmaya mecal bulamayacak bir görüntü arz ediyor. Bu mecalsizlik halinde küfrün, zulmün, sömürgeciliğin, despotik yönetimlerin büyük payı olmakla beraber kendi içimizde yaşadığımız itikadi ve ahlaki sorunlar, siyasi ve iktisadi krizler esas sebepleri teşkil ediyor. 

Sanal Kerametler, Gerçek Edepsizlikler

Şekilcilik, taklitçilik, özenti gibi iğreti tutumlar kişilik zaafının, karakter sorunun kendini en kolay ve en yaygın biçimde gösterdiği alanlar. Modernlik de gelenek de şekilcilikten, taklitçilikten kendini kurtaramıyor. Şapka ve heykel ile modernlik, sarık ve cübbeyle gelenek inşa edilecek sanılıyor. Modern Batı müziği eşliğinde dans pistlerinden aydınlanmış ve ilerici bir toplum oluşturma planlarının karşısına tekkelerde cehri zikirle devran dönüp kendinden geçenlerin sayısını arttırıp İslam ümmetini yeniden ihya edeceği hayallerini kuranlar çıkıyor. Gelenek ve modernlik arasındaki sarkaç seçili ama özsüz sembollerin savaşından ileriye geçmiyor bir türlü.

Kur’an-ı Kerim’in bütün bir insanlık için “apaçık bir öğüt, hidayet rehberi, kalplerin şifası, furkan ve rahmet” olduğuna dair yüzlerce ayet okuyoruz. Ama ne gereğince öğüt alıyoruz ne adam gibi hidayete tabi oluyoruz. Bu sebeplerle ne kalplerimiz doğru düzgün mutmain oluyor ne de hakkı batıldan ayırt edecek basiret gösterebiliyoruz. Kitabından ve Resulünden yüz çevirenlere Allah-u Teâla neden rahmet etsin ki? Açık hükümleri, hikmet dolu öğütleri, namazdan infaka, yetimlere sahip çıkmaktan Allah yolunda cihada değin bize şeref ve zafer kazandıracak bütün salih amelleri bir kenara bırakıp tepeden tırnağa riyakârlıktan ibaret söylem ve gösterilerinin peşine koşanlar elbette zillet bataklığına yuvarlanırlar.

Yeşil sarıkta, havalı cübbede, akik taşlı yüzüklerde, uzun sakalda keramet vehmeden ne kadar çok insan var. Hele ki adının önüne şeyh, seyyid, şerif, hocaefendi, hazret, gavs, kutub gibi sıfatlar da ekliyorsa. Ama bütün bunların etkisini büyüleyici hale sokan keramet bildiren, velayet müjdeleyen rüyalar oluyor elbette. Rüyalarda büyük evliyalardan el alanlar, Hz Muhammed Mustafa’yla istişare edenler, Allah-u Teala’dan işaret alanlar piyasa şartlarına uygun olarak kitleleri hidayete erdirmek, kabir azabından emin kılmak, kıyamet gününün dehşetinden korumak, kitleler halinde cennete sokmak gibi garantiler bile veriyorlar. Kim uğraşacak 23 yıl boyunca merhale merhale inzal olan ayetleri okuyup anlamakla. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın takva ve tevazuunu, cihad ve infakını sabır ve azimle hayata taşımaya hiç hacet duymadan birkaç küçük adımla Anadolu Ereni, Türkistan Evliyası olunuyor zaten.

Cinsel veya Siyasi Sapmalar İtikadi Sapmaların Parçasıdır

Bırakalım geniş bir fıkıh tahsil etmeyi ilmihal düzeyinde olsun bir itikat ve salih amel çerçevesi edinmeye tenezzül etmeyen kitlelerin günahını da es geçmeyelim sakın. “Dünyada en güzel Müslümanlık Türkiye’de yaşanıyor” palavrasıyla kibir abidesine dönen kitleler aldanmakta, aldatılmakta sınır tanımıyorlar hâlâ. Mevlana ve Hacı Bektaş Müslümanlığı, Yunus Emre aşkı, İbni Arabi müdanasızlığı gibi sloganik, şematik ve folklorik bir din anlayışının ne bu dünyayı ne de ahireti mamur etme imkânı yok ancak popülaritesi çok yüksek. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri ve tesfiri üzerine konuşmak, Hz. Muhammed Mustafa’nın sünneti, siyeri ve hadislerini mütalaa etmek, raşid halifeler ve müçtehid imamların küfre ve zulme karşı mücadelesini işlemek ya çok sıradan geliyor ya da çok radikal addediliyor bu sebeple. Kur’an ve sünnete alenen aykırı kerametler de akıl ve mantık dışı hedef ve kıyaslar da bu sebeple çok müşteri topluyor.

Adını, sıfatını, şeklini şemalini çarpıcı bir biçimde kitlelere takdim edenlerin önünde sadece kitleler değil bürokratlar, sanatçılar, siyasetçiler de hizaya geçiyor. Allah’a yalan isnat edenlere, Resulullah’ı nefsani çıkarlarına malzeme yapanlara medya, siyaset, bürokrasi ve toplum nezdinde gösterilen itibar büyük bir çürüme, korkunç bir kokuşma ve nihayet telafisi imkânsız bir yıkım olarak geri dönüyor. Bir kadına sarkıntılık veya bir çocuğa tecavüz edildiği haberlerine kadar bütün itikadi sapmalar mazur görülüyor adeta. Siyaseti ve devleti tehdit etmiyorsa her türlü sapkınlık görmezden geliniyor öteden beri.

Allah’ın dinine sarkıntılık etmek, Allah ve Resulü’nün hükümlerine taciz ve tecavüzde bulunmak pek az mü’min dışında kimseyi ilgilendirmiyor adeta. Paralel din oluşturulabilir, Allah’a şirk koşulabilir ama paralel devlet kurulamaz ve devlete şirk koşulamaz gibi dehşetli bir sapma yaşanıyor. İslam sahipsiz, Kur’an her türlü saldırıya açık bırakılmış, Resulullah adeta yapayalnız. İsrailoğullarının Hz. Musa (a.s.)’a söylediği gibi “sen ve Rabbin gidip o zalimlerle savaşın” inhirafı tekerrür ediyor. Abdulmuttalib tarafından Ebrehe’ye karşı sarf edilen “Ben develerimin sahibiyim onları isterim, Kabe’yi de sahibi korur” mealindeki tutum hiç de makul ve makbul bir tutum değildir. Zalimlere, fasıklara, riyakârlara, münafıklara sadece cinsel taciz, tecavüz, şiddet zuhur ettiği zaman değil itikadi, ahlaki, ameli, siyasi her türlü sapma durumunda karşı çıkmalıyız. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Buyrun size 

"Mevlana ve Hacı Bektaş Müslümanlığı, Yunus Emre aşkı, İbni Arabi müdanasızlığı gibi sloganik, şematik ve folklorik bir din anlayışının ne bu dünyayı ne de ahireti mamur etme imkânı yok.."
  • Yanıtla

demode

aytuk edibali diye bir adam vardı..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı