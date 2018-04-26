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...’ı kiraya veren acısına katlanır….

26 Nisan 2018 Perşembe

Devletin toplam gelirleri arasında gayrimenkul ve menkul kerhane gelirlerinin de bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Bu konuda duyup işittiğimiz her hangi bir bilgi kırıntısına da sahip değiliz. Tüm bildiklerimiz, devlet maliyesinin bir şekilde sahibi olduğu beşeri sermayesiyle birlikte gayrimenkul sermayesini de (kerhane mekanını) açık artırma usulü satışa çıkardığına dair gazete haberlerinden ibarettir…

Edirne’deki bir kerhane işleticisinin vergi borcu dolayısıyle icra yoluyla Hazine’ye aktarılan bu kaynak gazete ilanlarıyla satışa çıkarılmıştı…

Pazar yeri, satın alanın kendi ihtiyacını karşılamasına, satanın da kazanç teminine yardımcı sosyal mekan oluşturur. Emtia pazarında bu böyledir de, kadın pazarındaki işlemlere ne denir?  

Kiralama mı yoksa alım satım mı?...

Bilmiyoruz…

Futbol pazarında her iki eyleme de cevaz veriliyor. Hem tescilli hem de kanuni, meşru…

Futbolcunun sahibi şirketler, beşeri malını talep vukuunda doğrudan doğruya satıyor. Müşterisi, alacağı malın işletme masrafları, kanuni resmi giderleri, sağlık ve hastalık gibi beklenmedik arızalardan ötürü verim kayıpları hesaba katıldığında, satın almayı riskli gördüğünde vazgeçip, kiralama talebinde de bulunabiliyor…

Böyle hallerde futbolcular; iki oda, bir mutfak, hela banyo bir haneler gibi üç-beş aylığına kira ile tutularak kullanılabiliyorlar…

Halk arasında çokça söylenir. Gerçi Müslümanlar inançta pek itibar etmezlerse de, pratikte uygulamaktan da, çoğunlukla kaçınmazlar. Mesela dizi seyretmenin hele bu zamanda ne zararı varmış ki!…

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy”, denilmiyor mu…

Her neyse…

Yukarıda temas ettiğimiz haller eski zamanlara aittir. Şimdilerin mal muhasebesinde özne olarak kullanılan beşeri sermaye, eskilerin Pazar kültüründe hiç adı geçmezmiş. Şimdi zaman değişmiş. Kerhane ve yeşil saha pazarlarında revaç bulan usuller, yeni demokrasinin politika pazarında kendine yeni bir tezgah açmış …

Politika, politikacı ağzıyla her ne kadar hizmet amaçlı bir meslek ise de, pek verimli ve garantili olduğundan taliplisi çok boldur. Bundan ötürüdür ki, mesleğe başlama yaşı bile on sekizlere (Teenage) indirildi. Her meslek dalı gibi bu mesleğin mensupları da, kendi aralarında dayanışma, yardımlaşma ahlak ve kültür bağı kurmuş olmalıdır. Nitekim, aşçılar, çorbacılar ve kahvehaneciler gibi, sinemacılar, dizi oyuncuları ve şarkıcıların yaptıkları gibi, dernekleşmiş olmalıydılar...

Tüm partileri ve partilileri şumulüne alan- alacak olan bu derneğin, yeri gelende partiler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla dara düşen meslekdaşlarına elini uzatması gerekirdi…

Nitekim öyle olmuş. Önümüzdeki seçimlerde,” kayıtsız şartsız halk egemenliği” aşkına bu dernek, politika musluğundan akan kutsal suyu içememe ihtimaliyle karşı karşıya kalan dostlarına yardım elini uzatmış…

Kıdem hacmine göre cari olandan fazla mebusları, ihtiyaç sahibi dostlarına kiralayarak…

Demirel’in dediği gibi,

Demokrasilerde çare tükenmez…

Hakketsin ki, tükenmez imiş…

Yaşasın demokrasi…   

 

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    yazının başlığı ... yakışmamoş..
  • DURMAK YOK YOLA DEVAMDURMAK YOK YOLA DEVAM8 sa önce
    Her şey apaçık ortada. Anlatmaya gerek yok. Dosdoğru yoldayız, eksiklerimiz var, inşallah tamamlanacak. Yolumuz KURAN YOLU, yaşayışımız örnek insan SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED(ASM) gibi olduktan sonra kimse bizi dosdoğru yoldan çıkaramaz. Allah(C.C.)'ın izniyle zafer hep İslamın olacaktır. Yeter ki dosdoğru yoldan sapmayalım. Adımız gibi yaşadığımızda kaybetmez aksine hep kazanırız. Müslüman, her bakımdan örnek insan demektir. Sabredici, affedicidir. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Başkalarının kusursuz olmasını ister. Bunun için herkese iyiliği tavsiye eder. İslâm’ın güzel ahlâkına uyarak örnek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz gösterir, kimseyi incitmez, kalbini kırmaz, malına, ırzına göz dikmez, kanunlara karşı ı gelmez. Doğruları söylediğimiz gibi yaşadığımızda Allah(C.C.) her zaman bizimledir. GÖKLERDE VE YERDE OLANLARI ALLAH'IN BİLDİĞİNİ GÖRMÜYOR MUSUN? ÜÇ KİŞİNİN GİZLİ KONUŞTUĞU YERDE DÖRDÜNCÜSÜ MUTLAKA O'DUR. BEŞ KİŞİNİN GİZLİ KONUŞTUĞU YERDE ALTINCISI MUTLAKA O'DUR. BUNLARDAN AZ VEYA ÇOK OLSUNLAR VE NEREDE BULUNURLARSA BULUNSUNLAR MUTLAKA O, ONLARLA BERABERDİR. SONRA KIYAMET GÜNÜ ONLARA YAPTIKLARINI HABER VERECEKTİR. DOĞRUSU ALLAH, HER ŞEYİ BİLENDİR. (Mücadele Süresi 7.ayet). Allah yar ve yardımcımız olsun.

Atilla Özdür

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