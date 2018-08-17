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YÖK uyuma, Başkan’a hakaret edene övgüyü seyretme!

17 Ağustos 2018 Cuma

Cumhuriyet gazetesinin bir yazarı vardı..

Gazetedeki yazılarında yaptığı hakaretler yetmemiş ki..

Kanaltürk yayına başladığında, o kanalda da kusmuklarını ekranlardan döküyordu..

Şu an dahi açıp bakın arşivlere..

Bir ayda 20 yazı yazmış ise..

Abartısız söylüyorum, 20’sinde de Tayyip Erdoğan düşmanlığını sergilemiştir.

İnsan, Tayyip Erdoğan’sız bir tane de mi konu bulamaz?

Bir tane de mi, farklı bir konuyu kendisine dert edinmez?

Düşmanlıkta bu kadar koyu..

Hakaret etmede bu kadar kararlı..

Hani sadece Tayyip Erdoğan ile sınırlı kalsa..

“Siyasetçiler, eleştirilere göğüs germeliler.. Siyasetin doğasında, sert de olsa, eleştirilere muhatap olmak var” deriz..

Gerçi, bu adamın yaptıklarının eleştiri ile uzaktan yakından alakası yoktu ama..

Hepsi küfür niteliğinde saldırılardı ama..

Bir anlığına, “Hoşgörü ile karşılıyorum” diyelim..

Adam yazmış..

“Bu adam Hitler’den Mussolini’den de beter ihtiras sahibi. Hiç değilse onların hedefi halkları hesabına ülkelerini kalkındırmaktı.” 

Milyonlarca insanın katili Hitler ile, Mussolini ile, Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayıp, tercihini Hitler’den yana koymuş..

Bir başka yazısında, “Siz aslında kökünü inkâr edeni, cibiliyetini merak ediyorsanız Kaçak Saray’ınızdaki boy aynasına bakınız” diyerek, küstahlığını göstermiş.

“Çık git Arap kardeşlerinin yanına. Belki makam koltuk meraklısı olduğunuz için bir şeyhlik unvanı bir de çadır verirler sana!” tehditlerinde bulunmuş..

Ama yine, “Siyasi eleştiri” diyelim, bunların hepsini bir kenara koyalım da..

Peki..

Bu adamın, Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a..

Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül’e yaptığı hakaretleri nereye koyacağız?

Başörtülü milletvekillerine yaptığı rezilce hakaretleri, nasıl görmezden geleceğiz?

Emine Hanım ile Hayrunnisa Hanım’ın ve başörtülü milletvekillerinin başındaki türbana, dolayısı ile İslam’ın bir farzına yönelik olarak sergilediği kusmukları nereye koyacağız?

Şu terbiyesizliğe bakın..

Başörtü serbestliği geldiğinde, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir yazısındaki ifade aynen şöyle:

“Şimdi de kılık kıyafet özgürlüğüdür diye başı kapalı, ama vücudunun her yeri oynak giysili kadınların yalnız halkı değil, laik devlet çağdaşlığını temsil eden Millet Meclisi’nde de boy göstermesi hazırlığı içinde.”

“Başı kapalı, vücudunun her yeri oynak” imiş..

Sırf hakaret etmek için, sırf küçük düşürmek için yapılmış nitelemeler..

Başörtüyü itibarsızlaştırmak için sergilenen rezilce söylemler.

Bir seferinde, Hayrunnisa Hanım’dan bahsederken, başındaki örtü için “at gözlüğü” yakıştırması da yapmıştı..

Emine Hanım için ise, herkesin tepkisini çeken, çok daha ağır hakaretlerde bulunmuştu..

Şimdi bu adamın ismi..

Başkent Üniversitesi’nde, Bağlıca Kampüsü’nde bir atölyeye verilmiş..

Hani, rektörün falan haberi olmasa..

“İşgüzarın teki, bir halt yemiş, fazla büyütmeyelim, bir küçük hatırlatma yapılırsa, onlar da yanlıştan dönerler” diyeceğim ama..

Üniversitenin Rektörü Ali Haberal, bu törende hazır bulunmuş..

Rektör Yardımcısı Nermin Özgülbaş, hazır bulunmuş..

Başkan Tayyip Erdoğan’a küfürleri ile meşhur Cüneyt Arcayürek’in ismi, üniversitede ölümsüzleştirilmiş!

Öğrencilerin sürekli bu ismi üniversite çatısı altında görüp, onun yazılarına bakmaları için.

O yazılardaki Tayyip Erdoğan’a küfürlerin propagandasını yapmak için..

Başörtüye karşı ahlaksızca sarfettiği cümleleri meşrulaştırmak için..

Cumhuriyetin bu dinozorunun ismi, Başkent Üniversitesi’nde bir atölyeye verilmiş.

Böylece başörtü karşıtlarına, Tayyip Erdoğan düşmanlarına da gün doğmuş..

“Cüneyt Arcayürek’in ismi ölümsüzleşti” diye başlıklar atıp, olayı haberleştirmişler..

“Usta gazeteci Cüneyt Arcayürek’in ismi, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaşıyor” diye başlıklar atmışlar..

Şimdi sorsak, Başkent Üniversitesi yetkililerine: “Sizin Cüneyt Arcayürek’e bu ilginiz nereden kaynaklanıyor? Tayyip Erdoğan’a ettiği küfürlerden mi kaynaklanıyor? Yoksa başörtülü hanımlara yaptığı küfürlerden mi?”

Ne cevap verirler acaba?

“Biz o küfürleri edemiyoruz, edersek, göze batarız. Cüneyt Arcayürek’in ismini atölyeye verdik ki, safımız belli olsun. Bizim de aynı kafada olduğumuz herkesçe bilinsin. Bizim de Tayyip Erdoğan karşıtı olduğumuz ilan edilmiş olsun” diye mi düşünüyorlar acaba?

Cüneyt Arcayürek bir yana..

Başkent Üniversitesi bir yana..

YÖK, bu işte nerede?

Üniversitelere, “İşinize bakın, ilimle uğraşın, günlük siyasi tartışmaları hatırlatacak konulardan uzak durun” diye bir genelge yayınlayamazlar mı?

Üniversitelerde bilim dışı ideolojik faaliyetlerin önüne geçilmesi için, uyarılarda bulunamazlar mı?

Diyebilirsiniz ki, “Herkes Tayyip Erdoğan’ı sevmek zorunda değil!”

Tamam anladık. Cüneyt Arcayürek de, sevmeyenler safında yer alarak.. Bila istisna, her yazısında o düşmanlığını gösterdi..

Yetmedi, başörtülü hanımlara saldırdı..

Cumhuriyet gazetesi de, bunları ideolojik paralelliği sebebi ile yayınladı..

Peki, Başkent Üniversitesi’ne ne oluyor?

Kanunla kurulmuş bir üniversite, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret yazıları ile tanınan bir ismi, kamu kurumu içindeki bir yere vererek, neyi amaçlıyor?

Öğrencilerine, bu küfürbaz ismi takdim ederek, hangi propagandayı yapmaya çalışıyor?

Lütfen, YÖK’teki yetkililer..

FETÖ ile mücadele ederken..

Böylesi rezil adamları üniversitelerde el üstünde tutanları görmezden gelmeyiniz..

FETÖ ne kadar tehlikeli ise..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na..

Bu ülkenin kadınlarının % 70’inin başındaki örtüye saygısızlık edenlerin ideolojileri de o kadar tehlikelidir..

Bunlara seyirci kalmayalım..

ABD’nin dolar operasyonu ile uğraşırken..

Bunlar da durumdan vazife çıkartıp, üniversiteleri babalarının çiftliğine dönüştürmesinler..

 

YORUM YAZ

  • AlperAlper3 sa önce
    Herkez eleştirilebilir,ayrıcalık olmaz ama hakaret m yapıyor,eleştiri mi ona kim karar verecek?Bağımsız yargı mı?İslamın bu konudakigörüşü Kuranda yazıyor.Bu ülkede islam,da eleştiriliyor,insanlar aptal yerine konulup,çepleri boşaltılıyor,ödedikleri vergiler israf ediliyor deniyor ama bunlara sus pus olunuyor.
  • Anti akpAnti akp2 sa önce
    Milletin değerlerine hakaretten açıldıysa konu, şu meşhur "iki ayyaş"ın kim olduğunu da yaz bakalım da millet okusun.
  • abdulcabbarabdulcabbar1 sa önce
    Herifin Yüzünün bismillahı kaçmış...Ayette buyrulur ki: 'Sen Onları sinemasından tanırsın'
  • YavuzYavuz32 dk önce
    Cüneyt Arcayurek ... süper zeki ve tatlı insan. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın.
  • m.turkm.turk43 dk önce
    Geberdi mi bu, yaşıyor mu?
  • Ahmet tunç Ahmet tunç 58 dk önce
    Son onaltı yılda laikçi zorbaların ve küfür yobazlarının kimyası bozuldu. Son Kininizle geberin diyelim. Reis ve ak kadrolar, bunların cennetleri olan dünyalarını cehenneme çevirdi. İşleri zor.
  • Ahmet tunç Ahmet tunç 56 dk önce
    Son onaltı yılda laikçi zorbaların ve küfür yobazlarının kimyası bozuldu. Son Kininizle geberin diyelim. Reis ve ak kadrolar, bunların cennetleri olan dünyalarını cehenneme çevirdi. İşleri zor.
  • mm3 sa önce
    Çiflik olan çok yer var, sadece üniversite mi.
  • Agah ogretmenAgah ogretmen1 sa önce
    YÖK NE YAPIYOR? YÖK TRENE BAKIYOR.Değmeğin bir kabiliyet olmadan bir makama gelmişler sefa sürüyorlar. YÖK başkanı rektörden fırça yer. Ne yapacağını bilemez. Yazmayın böyle yazıları...Başta YÖK başkanı olarak YÖK idarecileri, çapsız yeteneksiz oldukları için,bir maharetleri olmadan torpille bir makama gelmek böyle olur işte...
  • memomemo1 sa önce
    Erdoğan çıkıp otoyol ve havalimanı gibi projeleri ısrarla EURO üzerinden ihale ediyor, bunu açıklaması gerekiyor... Buradaki amacı nedir? Millete dövizleri bozdurun derken, ihalecilere neden euro, dolar ödeme yapıyor. Bu konu araştırmaya değmez mi? Biraz gazetecilik yapın... Tabi sıkıyorsa...
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU3 sa önce
    EvetALİ BEYSADAKTE !...Bu akademisyenkıliklı HERİFLERİNtenkid diye HAKARETLERİhem YÖK; hem.bağli oldukkarı Üniversiteler hem de YARGI sn. CUMHURBAŞKANIMIZA hakeret etme suç vecürmve cür'etiniişleyen bu suçu sabitler hakkinda DERHAL GEREGINI YAPSINLAR! ...MILLET BUGÖREVLİLERE , SUÇU MEŞHUD OLANLARI SEYRETSIN DİYE MiMAAŞ VERIYOR.
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Selam ve dua ile ali hocamgunun ve cuman mubarek olsun yillardir hep bizleri takir edenler hor gorenler onumuze engel duvar orenler gecen tv ,kurtlar sofrasi guclu olan ayakta kalir mantigi kendinde olan bir hakki baskasina uygun gormeyen gorursede kendinden lutuf bir basis gorenler varligimizdan rahatsiz olanlar yok deyil kanun ve adalet bir taragin disleri gibi esit basari merdiven basamaklari gibi,dir gayret eden yukselneyi hak etmistir bu sayin cumhur baskani da,olur bir basortulude insan giyiminde hur serbest deniyor neden bir basortulu elestiriliyor haset cekememezlik husumet asil gayeleri kendilerine benzetmek,ti nevarki olmadi karpuz cekirdegi yine karpuz olur kabak olmaz hepsini kabak yerine koyarsan boyle manavlik olmaz
  • ahmetahmet2 sa önce
    paranoyak ruh hastalarını, muhalefet numarasıyla DÜŞMAN İŞBİRLİKÇİLİĞİ/LOBİCİLİĞİ/MİSYONERLİĞİ/ALGI CASUSLUGU yapanları, siyonist-evanjelik-radikal haçlı/ırkçı TÜRKİYE/İSLAM/RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPANLARI..... tespit, teşhis, izole etmek ve hakettiği şekilde EĞİTİM KURUMLARINDA DEĞİL PİSLİK ÜRETTİKLERİ ÇUKURLARA DÖNMESİNİ ORADA DEBELENMESİNİ SAĞLAMAK hukuki, milli ve toplumsal bir sorumluluktur...
  • Yunus 16Yunus 162 sa önce
    FETÖ, ÜNİVERSİTELERDE YERİNİ KORUYOR. AYNI ZAMAN DA KAMU KURUMLARINDAKİ MÜDÜRLER, BAŞKANLAR, MÜFTÜLER.. ÜST YÖNETİCİLER DE YERİNDE DURUYOR, SİYASİ FETÖ YE BAĞLI OLDUKLARI İÇİN ŞİMDİLİK YERLERİNİ MUHAFAZA EDİYORLAR. BAŞKAN ERDOĞAN A İNANIYORUZ, SIRASI GELECEK SABIRLA FETÖ NÜN ÜZERİNE GİDİYOR. AMERİKAN PİLİÇLERİ TAMAMEN GÖMÜLENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM.

Ali Karahasanoğlu

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