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Akla ziyan tezler!

20 Şubat 2019 Çarşamba

Dün diyorlardı ki..

“Ne bu kardeşim. Her yer beton oldu.. Bina bina bina.. Yeter artık..”

Sadece yeşil açısından değil..

Gerçek büyümeye götürmeyen, netice getirmeyen, sürdürülebilir olmadığı için bina yapımına itiraz ettiler..

“Bina yapmışsın, neye yarar. Nereye kadar yapacaksın. Bir gün bina yapmaya son vermek zorundasın. Bina yapa yapa, sürekli büyüyemezsin ki..”

Biraz ekonomideki çalkantı..

Biraz piyasanın dönemsel olarak doyuma ulaşması..

Biraz “önümüzü görelim, sonra alırız” düşünceleri ile..

Ocak ayında konut satışı önceki yılın aynı ayına göre % 25 azalmış..

Ne kadar muhalif varsa..

Hepsi karalar bağlamış, ağlaşıyorlar..

“Gördünüz mü, konut satışları azalmış işte..”

Konut satışları azaldı ise, sevinin..

“Her yer beton oluyor” diye itiraz ediyordunuz..

Konut satışları azalınca..

Müteahhitler de artık inşaat yapmazlar.

Hali ile betonlaşma da azalır..

Niye sevinmiyorsunuz?

Dertleri betonlaşma-betonlaşmama değil çünkü..

Bugün ne yapılırsa yapılsın.

Ona itiraz edecekler..

İnşaat yaparsanız, inşaat yaptığınıza..

İnşaat yapmazsanız, inşaat yapmadığınıza itiraz edecekler..

Betonlaşmanın azalmasına niye itiraz etsinler ki diyeceksiniz.

Ederler ederler..

Binaların % 60’ı kaçak diyorlar ya..

O binaların hemen tamamı, 1999 depreminden önceki inşaatlar.

Dolayısı ile onların tamamının yıkılıp, yerlerine sağlam binaların yapılması gerekir..

Yani, mevcut kötü binalar yerine..

Yeni, sağlam betonlaşmalar gerekli..

Bu yapılmadığında..

“Depreme dayanıklı bina yapımına destek yok. Eski binaların altında ezilip yok olacağız” diye, bu sefer de tersinden propagandaya başlayacaklar..

**

Akla ziyan tezler belli konularla sınırlı değil.

Hangi mevzuya el atsanız.

Mutlaka akla ziyan bir tez ile karşınıza çıkıveriyorlar..

Mesela meyve-sebzeye bakalım..

“Canım Osmangazi Köprüsünün fiyatı olmuş bilmem kaç lira... Bir de eklemişsin, kamyonlara Yavuz Sultan Selim’den geçme mecburiyetini.. Eeee.. Daha ne bekliyordunuz. Tabii ki patlıcan çıkar 20 TL’ye..”

Maksat ne?

Maksat, meyve-sebzedeki operasyonu gözlerden kaçırıp, “Arka planda gizli niyetler yok.. Doğal sonuçlar bunlar. Osmangazi Köprüsü yapılınca.. Köprü fiyatı bilmem kaç lira olunca.. Yavuz Selim’den geçiş zorunluluğu getirilince.. Bu köprülere ödenen paralar, meyve sebze fiyatlarına eklenecek tabii ki..”

Akla ziyan diyorum..

Haksız mıyım..

Sorsak bu aklı kıtlara..

Akılları kıt olduğu halde..

Aklı olanları kafalamaya çalışanlara..

“Osmangazi Köprüsünden geçiş mecburiyeti getirildi de, biz mi bilmiyoruz? Eskiden körfez geçişi nereden yapılıyor idiyse, yine ordan geçsin meyve-sebze taşıyan kamyonlar.. Zam yapıp da, astronomik fiyatlarla mal satmaya kalkmasınlar.. Malları ellerinde de kalmasın.”

Onlar belki, köprü yapılmadan önce kullandıkları arabalı vapurun fiyatına da itiraz ederler..

“O zaman körfezi karayolu ile dolaş kardeşim.. Sana engel olan mı var?” diyeceğiz ama..

Bunlara böyle akıl çalıştıracak soru sormak bile abes..

Diyecekler ki, “Osmangazi Köprüsüne bir çözüm buldun. Yavuz Sultan Köprüsüne de bul da görelim.. Kamyonlar, Boğazı geçerken sadece Yavuz Sultan Köprüsünü kullanabiliyorlar!”

Kafanı çalıştırmaya niyet ettiysen.. Çözüm çok..

Sen göster bana, İstanbul’un Asya yakasında, Avrupa yakasına göre daha ucuz meyve-sebze fiyatlarını.. Ben de sana Avrupa yakasına geçişin formülünü söyleyeyim.. 

Çıkın bakalım Kartal’daki meyve sebze fiyatlarına. Bakalım Pendik’teki fiyatlara.. 

Seni haklı gösteren bir sonuç var ise, eyvallah..

Baktığımızda..

Kartal’daki manavda.. Pendik’teki manavda fiyatların makul olur.. 

Yavuz Sultan Selim’i geçtikten sonra geleceğin Fatih’de, Esenler’de, Bakırköy’de, Küçükcekmece’deki fiyatların yüksek olur, anlarım.. 

Ama Kartal’daki fiyatın, Fatih’deki fiyatından daha ucuz değil ki.. Zammın gerekçesini de, Yavuz Sultan Köprüsünden mecburi geçişe bağlıyorsun..

Biliyorum..

Anadolu’daki okurlarımız..

“İstanbul’a takılmış kalmışsın.. Bizim buralarda da, fiyatlar aynı.. Burda Yavuz Sultan Selim Köprüsü yok ki! Burda niye fiyatlar pahalı?” diyecekler..

Aynen öyle..

Yapmak istedikleri bir kara oyun..

Ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar..

Hatırlatınca da..

Böyle yalanlara başvuruyorlar..

Ama, kimseyi inandıramıyorlar..

**

Kafaları karıştırmak için..

İddialarını ciddileştirmek için..

Bir karşı argüman da geliştirmişler:

“Sebze -meyve kamyonları yollardan bedava geçsin!”

Ohh, ne güzel..

Bir de kamyonlarla uğraşırız..

“Senin kamyon meyve taşıyor. Diğer kamyon hayvan taşıyor.. O bedava, bu niye paralı” soruları sırada bekliyor..

Hatta.

“Meyve taşıyan kamyon bedava.. İnsan taşıyan otobüs paralı” itirazını da, cepte hazır bekletiyorlar..

İstemezük kafası budur işte..

Tanzim satış mağazalarındaki meyve sebzenin yarı fiyata satıldığını görmezler..

Ortada tartışmasız bir operasyon olduğunu kabul etmezler..

Dikkatler farklı yönlere çekerek, “Patlıcanın 20 TL olması çok makul.. Biberin de fiyatı, haklı olarak 15 TL oldu.. Kimse itiraz etmesin” derler..

Şimdi yeni moda, internette gıda satışı..

PTT de bu işe soyunmuş..

Markete, tanzim satışa gitmeye artık gerek yok..

Oturduğunuz yerden, meyvenizi, sebzenizi PTT’ye ısmarlıyorsunuz..

Kapınıza kadar geliyor..

Hani diyorlar ya..

“Devlet meyve-sebze satışına niye giriyor ki?”

Yarın, “PTT de devlet kuruluşu.. Meyve sebze kargo hizmeti niye veriyor ki” derlerse..

Hiç şaşmam.

Onun için de, akıllara ziyan başka tezlerle de bulurlar, karşımıza dikilirler..

Maksat, muhalefet etmek..

Maksat, “istemezük” demek!

 

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YORUM YAZ

  • MehmetMehmet56 dk önce
    Ağzına sağlık Ali abi,FETÖ ve ağlayan sıpaları böyle patlıcanla soğanla hıyarla memelekettte fitne çıkarmaya tam gaz devam ediyorlar,seçimden sonra alacaklar ellerine,yunanistan büyük elçiliğine 4 bin irtica başvurusunda bulunmuş bu yunanlılar..Orda ucuz herhalde patlıcan,soğan
  • sukrusukru1 sa önce
    Alibey bir kamyonun kirası akdenizden İstanbul'a 3000 TL.Hadi 4000 olsun.Kamyon en az net 15000 kg.taşır,Kg maliyeti 26.6 krş.hadi 30 krş yapalım.Evet evet ne yapıyorsa bu nakliye yapıyor o yüzden patlıcan 20 TL oluyor.
  • RİZELİ RİZELİ 1 sa önce
    BEN ZONGULDAKTA OTURUYOM İLİM VE ÇEVREİLER İSTANBUL BURSA ÇORLU GÖÇ EDİYO EREYLİ DEMİRÇELİK KARABÜK DEMİRÇELİK FABRİKASININ ORTASINDA Kİ ŞEHİRLERE BATIDAKİ DEMİRLEN İLGİLİ ÜRETİCİLERİ YOLAYIN İSTANBULDA RAHATLAR BURSADA RAHATLAR HERKES RAHTLAR İNSANLAR ZEFKİİÇİN BATIYA GÖÇETMİYO İŞİÇİN GÖÇEDİYOZONGULDAK ADAPAZARI DEMİRYOLU OLSA İSTANBULA 2 SAAT ÜRET İKİ SAAT SONRAİSTANBUL DEPOYAFABRİKALARI ANADOLUYA YOLA DEPOLALR İSTANBULDA KALSIN 4MİYON ANADOLUYA GİTTİMİ İSTANBUL ŞAHANE SİZCE
  • AYDINAYDIN1 sa önce
    KENTSEL DONUSUM BAGCILARDA SULTANBEYLUDE ESENLERDE G.OSMANPASADA OLMADI MALESEF ? ISTANBULDA DEPREM ICIN TOPLANMA ALANI KALMADI YESIL KALMADI SOKAKTA YURUYECEK YOL KALMADI HERYER BETON HERYER CIMENTO HERYER INSAN HERYER SURIYELI OMUZ OMUZA YURUDUM GECENIN 11 INDE ISTIKLAL GALATA VE KARAKOYDE.SSURIYELI ARAP ZENCI AFRIKALI AFGAN IPINI KOPARAN ISTANBULA GELMIS 10 LU 8 ERLI GRUPLAR HALINDE GEZEN ERKEKLER NUFUSU PATLATMIS NEFES ALNUMIYOR ARTIK.HEEEE DIYECEKSIN SECIM NE OLUR TABIKI BUKADAR SIKAYETE RAGMEN AKP YINE KAZANACAK CUNKU MILLET TAKIMTUTUYOR SANKI ?
  • PEYGANBEREFENDİMİZ SVS DİYOKİ FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN LANETOLSU HADİSİŞERİF FİTNENİN ÇIKTIĞI YERLERDE HEP AMERİKA BATI İSRİL VAR SİZDE ONLARIN YANINDA HİÇ BİLENLEN BİLMİYEN AYNI CEZAYIALIRMI PEYGANBEREFENDİMİZ SVS DİYOKİ FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN LANETOLSU HADİSİŞERİF FİTNENİN ÇIKTIĞI YERLERDE HEP AMERİKA BATI İSRİL VAR SİZDE ONLARIN YANINDA HİÇ BİLENLEN BİLMİYEN AYNI CEZAYIALIRMI 1 sa önce
    BU PATLICAN SOĞAN İŞLERİNİ SADECE FETÖCÜLER DÜŞÜNEBİLİR
  • TurgayTurgay1 sa önce
    Bahsedilen binalar kentsel dönüşüm binaları mı yoksa lüks konutlar ile gökdelenler mi? Hani Sultanahmet camisinin silüetini bozan binalar vardı üst tarafı TRAŞ edilecekti ne oldu Tayyip'in imam hatip'ten arkadaşı çıkınca TRAŞ DA TRAŞ oldu. İstanbul'da ki rant arsaları için birisi "Kupon araziler benden sorulur " diyordu hatırladınız mı? İşte mesele budur İstanbullunun faydalanması gereken bu rantı bir kaç hükümet yanlısı rantiyeciye verilmesidir İstanbullunun da karşılığında hava civa almasıdır. Ha bu arada 99 depremi dolayısı ile o günkü hükümet bir deprem vergisi koymuştu ne oldu o paralar Van depreminden sonra söylendiği gibi yollara mı gitti. Bunu sorsanıza, İstanbul'da rantı yüksek bir arazi kaldı mı üzerine ya gök delen ya da AVM kurulmayan asıl bunları yazın.Gelelim tanzim satışlara yani Marketlere. Bir bayan bazı başı kapalıbayanlara içkili bir mekanda hakaretvari sözler söyledi diye hemen harekete geçen savcılar bu kanımızı emen market sahipleri için niye bekliyorlar ne dersiniz. Madem bütün suç bunlar da atarsınız içeri olur biter değil mi ama kazın ayağının öyle olmadığını sen de en az benim kadar biliyorsun. Bak sen bu yazıyı yazarken mazota yine 25 kuruş zam geldi. Dolar 5.30 çiftçinin her şeyi dolarla hadi bakalım bu iş 4 liraya aldığın sebzeyi sırf göz boyamak için zararına 2 liraya satmaya benzemez. Aradaki farkı da yine benim gibi vergisini veren vatandaş ödeyecek.
  • Leventbay Leventbay 1 sa önce
    Cok yamlis yapilma sekli . CokAma cok. Kopru yolTabi yapilsim kimsenin itirazi yok . Nozici koprusune bakin devlet kendi imkanlarinla yapti o donem . Varmi bir sorun yok . Nerdeyse bedavaya geciyon ya osmangazi yavuz canakkale kopruleri kocaman bir kazik millete ayakta abide gibi yillarca yandasa calisicak millete degil
  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Ben koprunun nasil yapildigina itirazim var 5 mutahit firmayi zengin etmek niyet . Boyle millete hizmet olmaz 135tlGecis ucreti ey insaf diyorum zaten . Bu kopru millete kambur oldu dahada arkasi gelen var canakkale koprusude ayni olacak . Bence bu antlasmayi yapan kimse hesap vermesi gerek bu millete elbet onunda zamani gelecek . Secimlere beka diye sarilan iktidar bu korkudan oturu bu soyleme takilmis . Simdi secimlerde el degistiren belediyeler gecmis donemlerinde yaptiklari islerdem hesap verecek tek korku bu .
  • kemalkemal1 sa önce
    betondan şikayet edenler evlerini yıksınlar yerine ağaç diksinler ve çadırda yaşasınlar.bunlar mert değil bunlarla uğraşmaya cevap vermeye gerek yok. 15 tane ağaç için ülkeye 100 milyar zarar verdiler. güya çevreciler. çevre için poşet uygulamasına karşı çıktılar.
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Sayın yazar denetimin olmadığı bir ülkede vurgunculuk olur, biz aynen öyleyiz şu anda, ha hükümet ne yapıyor şu anda; seçime kadar günü kurtarmaya çalışıyor!
  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    İstanbulda olası deprem için,insanların toplanma alanları ne oldu?Bu konuda yazarmışsınız. Ayrıca bize çin işkencesi çektiren ve bir türlü açılmayan banliyö tren seferleri ne zaman başlayacak?
  • Mehmet21Mehmet212 sa önce
    İktidarı savunmak için illa ki bir şeyler buluyorsunuz üstad. Size yanlışları eleştirmek daha çok yakışırdı Mesela aynı dönemde yabancılara konut satışının ne kadar arttığına ne diyorsunuz?
  • ArifArif2 sa önce
    Eser yapılmasına karşı değilim de; tek kuruş çıkar sağlamadan, yandaşa verilmeden, kul hakkı yenilmeden yapılırsa karşı değilim. Şu an için bina yapılmalı mı o da bir muamma. Bir araba yapar, yurtdışına satarsın. Bir bina dünya üzerindeki materyallere şekil değiştirmekten ibarettir. Kendi insanına satarsın, ülke yine aynı kalır, hatta geriler. Köprülere karşı değilim, yandaşa yaptırılmasa, 3 yılda harcanan parayı tek araba bile geçmese geri kazanmayacak, sonrasındaki zaman da tek araba geçmese bile parası benim senin cebinden çıkmasa karşı değilim. Arabam yok, hiç geçmediğim köprünün parasını ödüyorum. İstemezükçülük değildir bu, asıl vatanseverliktir. Vatanını sömürene dur demek vatanseverliğin bir gereğidir. İster yabancı emperyalist ülkeler olsun, ister yurtiçi derebeyleri olsun.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Ali bey sen rahat ol. Herkes yine gidip AK Partiye verecek oyunu. Şimdi ağlayan Pazarcı esnafı da verecek, Halcisi de verecek, 2-3 lira tasarruf için 3 saat patates sırası bekleyen emekli de verecek oyunu AK Partiye.(Bu ekonomik şartlarda iktidarda CHP olsaydı, yer yerinden oynardı, 24 saat yayın yapardınız milletin çektiği çileyi göstermek için, orası ayrı) Herkes safını seçmiş artık, takım tutar gibi siyasi parti tutuyor millet. Bundan sonra, Sıkıntısı olan, yine de gidip oyunu Ak Partiye veriyorsa kendisi artık ağlamayacak, maddi durumu iyi olan başkaları da konuşmayacak onlar hakkında. Her millet hakettiği gibi yönetilir. Her koyun da kendi bacağından asılır, işin gerçeği bu malesef.
  • vatandasvatandas3 sa önce
    Bunlar doğarken noterden yeminli her şeye karşılar. Yalan,çamur ,iftira.fitne fucur üzerine dünyaları. At yalanı bulunur inanani .felaket tellallari yandık .bittik mahvolduk. Köpru pahali.metro pahali güzel im sen o köprüler yapilirdigi zAmanda yapilmasina karsi idin isine gelmiyorsa gecme binme!Helikopter.le git trenlegit!hemde manzara seyret....
  • serhatserhat3 sa önce
    bu" beton,betonlaşma " diyenlere , "al sana taş ve kerpiç ev"denilse,hiç biri kabul der mi. Evler ve yollar toprak olsa,eskisi gibi kalsa,bu sefer de " şehir değil, köy,ilkel şartlar ,çağdışılık......." derler de derler. "kimseyi inandıramıyorlar" diyorsun. hayır inandırıyorlar, çünkü inanan ,inanmak isteyen, inanmış gibi yapanbuna hazırbir kitle var. Ve bunlar ,onlardan okuduklarını dinlediklerinialıp, hemen sizin buraya dakoşuşuyorlar
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    ŞAŞIRTMADAN EYLEMLERİNE VE SÖYLEMLERİNE ,KENDİLERİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE,DEVAM EDİYORLAR.BUNLARDAN BEKLENEN BU.ÇÜNKÜ MİLLET LEHİNE ZERRE BİR DÜŞÜNCELERİ YOKTUR.SADECE KENDİLERİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE ÖFKE DUYARLAR VE SALDIRIRLAR.BUNU YAPAR İKEN DE ZERRE MİKTARI DOĞRULARI SÖYLEMEZ VE İNSAFLI DA OLMAZLAR.YAPILARI BU..İNSANLIK VAR OLDUĞUNDAN BERİ ONLARIN BU ÜSLUBU HİÇ DEĞİŞMEDİ VE DEĞİŞMEYECEK DE..YAPACAK BİR ŞEY YOK.BİRİLERİ HEP VATAN ,MİLLET,DİN DEYİP İNSANLIĞIN REFAH VE HUZURU İÇİN ÇALIŞACAK,BİRİLERİDE BUNLARA SALDIRIP YAPILANLARI YOK ETMEYE ÇALIŞACAK..İŞTE YAZINIZDA BAHSETTİĞİNİZ O BİRİLERİ ÖNCEKİLERİN DEVAMI..ELİNE SAĞLIK.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Bu yapanlara kimseyi inanadiramazsiniz demissiniz ama kendi taraftarlarını inandiriyorlar sonra da şizofren diyorlar. Muhalefet dünyanın en kolay işi onu bile beceremiyorlar
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Akila,ziyan iyiki varsin sensin bize,duyuran sanma bu duydunkarin ruyan vakit gec oldu artik uyan.calisan insanin baskasiyla halka hizmet yaparken elestiriye vakti yok.bazi insanlarin vakti elestiriyle,gecer bunlar toplum muhendisi,olcer bicer bir kenarda icer sonra bir ise yaramadan,gocer.bunlarin millete verecegi bir katki yok, verecegi bir oy ondan baska bir katkisi,yok onuda firsat olarak koz olarak kullanir,bilmem bunlar sela ile ugurlanir bizdende dua alir.
  • OkurOkur5 sa önce
    Ne yapılırsa yapılsın karşı çıkanlar la, ne yapılırsa yapılsın savunanlar aynı yolun yolcusu.
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Kentsel dönüşüm hangi semtlerde yapıldı Ali Bey? Gerçekten ihtiyaç olan yerlerde mi yoksa Kadıköy gibi rantın çok yüksek olduğu yerlerde mi? 4-5 katlı apartmanlar yıkılarak yerlerine dev gibi binalar siteler dikildi. İnsanlar bu durumu sadece şu an eleştirse haklısınız diyeceğim ama ekonomimizin iyi olduğu dönemde de parayı inşaata gömüyorsunuz yapmayın denmişti. Sebze meyve pahalılığını kimsenin sadece köprü üstünden anlattığı yok. Tarım ilacı, benzini, traktörü, tohumu kısacası giderlerin çoğu dövize endeksli. Dolar geçen sene 3 liraydı şimdi neredeyse 2 katı. Bu dışa bağımlılıkla herşeyi ithal etme mantığıyla fiyatların geçen seneye göre neredeyse 2 kat artması normal. Hükümeti eleştiren insanlar bu işi hemen yarın çözün demiyor. Ama devletimiz uzun dönemde politakalarını düzeltmek yerine tanzim satış gibi anlık çözümlerle durumu kurtacağını düşünüyor. Çünkü politikalarının yanlış olduğunu kabul etmiyor. İspark’ın zarar ettiği bir ülkede devletimizin meyve sebze satışından zararsız çıkacağını düşünmek çok güç. Bu da devletin kesesine ekstra yük demek. Zaten Akp bu yükler olmasın diye Turkiye’nin tüm değerli sanayi kuruluşlarını özelleştirmedi mi? Kendisiyle bile çelişen bir politika bu.
  • İsmail Cemİsmail Cem8 sa önce
    "Fitne uyur, uyandırana lânet olsun!"Muhammed Mustafa (sav)
  • ayhanayhan8 sa önce
    aynen yazdığın gibi...her soruya cevap ver onlar hemen başka dala atlarlar...chp nin siyaset yapmak için üyelerine verdikleri propaganda kitabında sıkıştınız mı hemen başka bir konuya geçilmesi tavsiyesi vardır. bu tipik bir Türkiye solcusunun taktiğidir. gerçi onların solculuğu da materyalist felesefeyle sınırlıdır. belediyede ne gibi hizmet yaptınız ki diye sor hemen sosyaldemokrasi belediyeciliği yaptıklarını söylerler. arkadaşım senin işin yerel maddi manevi problemleri çözmek siyaset anlayışını siyaset etme biçimini belediye hizmetleriyle ne karıştırıyorsun ? kaldı ki sen sosyal demokrat da değilsin..bak bakalım sosyalist enternasyonel üyesi chp, yeryüzünde senin gibi sosyalist enternasyonal parti var mı? onlar senin gibi mi siyaset yapıyorlar? kimseyi kandırmayın parti teşkilatlarınız da kendi kendinize oynayın...nasıl olsa %25 lik kitleniz garanti sizi de seçen yerleşim birimleri var. size oy vermeyen seçmenin kafasını bulandıramazsınız siz nasıl takım tutar gibi davranıyorsanız biz de öyle davranıyoruz. aksi olsaydı size hizmet vermeyen belediyelerinizi uyarır ve tasfiye ederdiniz rakibinizde olsa hizmet edeni oy vermesen de en azından takdir edersiniz. sağ kesim sizden daha seçici kendisini aldatan partiyi zaman içinde yok ediyor..siz ise taş gibi yerinizden kımıldamıyorsunuz bile..sağcı seçmen bu güne kadar kaç partiyiiktidar yaptı yamuk gördüğün ise tasfiye etti....esas demokrasi budur. sen halkına zehir içirsen seçmenin genede chp oy veririm diyor..kimmiş sorgulayan bak da görchp li

Ali Karahasanoğlu

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