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Ah Erbakan hoca, ah!

29 Aralık 2018 Cumartesi

Tamam; devleti düşündün..

Eyvallah; milleti önceledin..

Tamam; kimseye düşmanlık beslememeyi, İslam’ın bir üstünlüğü olarak gördün..

Sana kan kusturanlara bile, ilişkilerinde hiçbir sertlik tepkisi vermedin..

Hep yumuşak oldun.

Hep nazik davrandın..

Senin emrinde olması gerekenlerin, “Biz Atatürk düşmanları ile birlik olamayız” şeklindeki terbiyesizce, ahlaksızca sözlerine bile, nezaket dairesinden ayrılmadan mukabelede bulundun..

Senin ne kadar sertlikten uzak olduğunu.. Birebir bildikleri halde.. Seni tanıdıkları halde.. 

Sözlerini çarpıttılar, “Kanlı mı olacak, kansız mı” cümlenin hangi anlamda söylendiğini çok iyi bildikleri halde, sana edepsizce saldırdılar..

Hele bir tanesi..

“Başbakan değil, istersen bilmemne bakanı ol” diyerek..

Küstahlığa zirve yaptırdı..

28 Şubat 1997 MGK toplantısından çıktığında..

İsteseydin, 27 Nisan 2007 muhtırası sonrasında Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi 28 Şubat’ın ertesi günü “Hodri meydan” deyip..

“Seçimlere gidiyoruz” deseydin..

Eze eze, tek başına iktidara geleceğini, herkes kabul ediyordu..

Bu yönde sana baskılar da geldiği halde..

“Seçimlerden daha 1.5 yıl önce çıktık.. Tekrar seçime gitmeye gerek yok.. Biz bu karşıtlarımızı da ikna ederek, milletimizin acil sorunlarına deva olmaya devam edeceğiz” dedin..

Muhaliflerine ders vermek istemedin..

Askeri vesayetin mimarlarının, MGK toplantısındaki küstahlıklarına rağmen..

Kartel gazetelerine attırdıkları, “Hoca, askerlerin anlatımları karşısında boncuk boncuk terledi” manşetlerine rağmen..

Sen onlarla muhatap olmadın..

Belki de siyasi tarihe geçmesi için..

Siyasi parti liderlerini tek tek ziyaret ettin..

Bülent Ecevit’ten, Mesut Yılmaz’a, Deniz Baykal’a kadar.. Alparslan Türkeş’e kadar..

Hiçbirisinden bir destek görmedin..

Sadece Muhsin Yazıcıoğlu, “Meşru hükümetin yanındayım” cevabı ile size destek oldu..

Ama o tarihte meşru hükümet yerine, askeri vesayete destek verenler..

Bülent Ecevit’ler, bu ülkede, “kontrgerilla karşıtı solcu lider” diye tanıtıldı. Tanıtılmaya devam ediliyor..

Deniz Baykal’lar bu ülkede, Mesut Yılmaz’lar bu ülkede, demokrat liderler olarak tanıtıldı, tanıtılmaya devam ediliyor....

Bugün senin talebelerine bile..

Aynen sana yaptıkları suçlamaları yapıyorlar..

Kendileri başörtü yasağını uygulayıp, onbinlerce kızı eğitim hakkından mahrum bıraktıkları halde.. 

Dönüp başörtü mağdurlarına efeleniyorlar.. “Toplumu inananlar, inanmayanlar diye ikiye ayırdınız” diyorlar..

Kendileri, dindar insanları “gerici, yobaz” diye tahkir ettikleri halde..

“Toplumu kutuplaştırdınız” diye sizi suçlamıştılar, şimdi de talebelerinizi suçluyorlar..

Tamam, aktif siyaset döneminizde, büyüklük gösterdiniz, kısır tartışmalara girmek istemediniz..

Yasaklı olduğunuz dönemde bile, size kan kusturan bürokratlara, derin devletin adamlarına tek laf etmediniz..

Seçimlerden birinci olarak çıkan partiniz kapatıldığı halde..

“Bu karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Refah Partisi camiasının çok daha büyüyüp gelişeceği kesinlikle açıktır” açıklamasının ötesinde, tek kelime etmediniz..

Hepsine saygı duyuyorum..

Ama keşke..

En azından bir kasete..

En azından bir kâğıda..

Başınızdan geçenleri..

Kimseye düşmanlık etmek için değil..

Kimseden intikam almak için değil..

Adaletin yerini bulması için..

Gerçeklerin çarpıtılmaması için..

Yazsaydınız, anlatsaydınız..

Ki..

Size kan kusturanlar..

Şimdi mahkeme önünde hesap verirken..

“Merhum Erbakan hayatta iken kendisine darbe yapıldığına dair hiçbir iddiada bulunmamıştır” cümlesini kurarak, aklımızla, hafızamızla alay etmesinler..

Keşke..

Bildiklerinizi kayda alsaydınız ki..

Hayatta iken “sen dedin, ben dedim” tartışmasını yapmak istemeseniz de..

Kimseye hatasını gösterme ve ispat etme derdinde olmasanız da..

Vefatınızdan sonra açılması kaydı ile yaşadıklarınızı belgeleseydiniz ki..

Milyonlarca dindar insana kök söktüren gaddarlar, bizimle alay edercesine, “Erbakan, bizzat kendisi darbe ile ilgili bir şikayeti yoktur” cümlesini kurup, bize efelenme cüretinde bulunmasaydılar..

Bakın, bakın, o dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, bu dakikadan sonra, sadece sembolik anlamda bir kıymeti olacak durumdaki mahkumiyetten kurtulmak için, İstinaf dilekçesinde neler demiş:

“Merhum Necmettin Erbakan yaşasaydı, FETÖ buna (28 Şubatçı generallere dava açılması) cesaret edemeyeceği gibi, Erbakan da devlet adamı sıfatıyla kesinlikle buna izin vermezdi. Merhum Erbakan hayatta iken kendisine darbe yapıldığına dair hiçbir iddiada bulunmamıştır!”

Erbakan düne kadar, Atatürk düşmanı idi..

Onun için de..

Seçimlerden birinci parti olarak çıkmasına rağmen..

Ona hükümet kurma görevi verilmemeli idi..

Genelkurmay Başkanlığı’nda hakimler, savcılar, yüksek yargı üyeleri toplu ağırlanıp..

Bugünlerde demokrat geçinen Emin Çölaşan’lar, benzeri gazeteciler konferans salonlarında toplanıp..

Brifinglerle “Erbakan Laik cumhuriyetin düşmanı olduğu için, bunlarla mücadele edilmeli” anlatımları yapılırken..

Şimdi aynı Erbakan..

O günkü Genelkurmay Başkanı tarafından.. 

“Devlet adamı” oluyor..

Ne kendisinden..

Ne de ailesinden tek ve küçücük bir özür bile dilemedikleri halde..

Küfür eden paşaları bile.,.

Gururuna yedirip de, “Çok büyük bir terbiyesizlik etmişim, hakkınızı helal edin” demediği halde..

Şimdi tüm 28 Şubat avanesi, ceza almadan, o darbenin sorumluluğundan kurtulmak istiyorlar..

Ne diyelim ki?

“Ah Erbakan hocam, ah...”

Demekten başka!

 

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YORUM YAZ

  • musamusa50 dk önce
    Hocamızın düşmanı, israildi, ingilizdi,abd idi, gerçek düşmanı gören cızırtılala uğraşmazda ondan.
  • OsmanOsman58 dk önce
    Vâh tolga vah.!Seni yorumunu okuyanlar senin insanlıktan uzak bir  olduğunu anladıktan sonra, ...söylediğin Ali den önce geberirsen bu işi nasıl yapacağını soruyorlar.?????????
  • Adam Adam 58 dk önce
    ...rakı içsek sizde iki gram şeref bulup şerefinize içemeyiz gerçi ama yazayım yine de. Rahmetli Erbakanın (kendimi bileli Atatürkçüyüm ve rahmetli Erbakanı da sırf milli bir kişiliği olduğu imin seviyorum. Mekanı cennet olsun) RTE için söylediklerini sizin sitenizde yayınlayacak  adam varmı ? Hani hocanız ya. Çok seversiniz ya.
  • YORUMCUYORUMCU1 sa önce
    belki ailesin de vardır
  • Adnan durgut Adnan durgut 1 sa önce
    Noktası virgülüne dokunmadan yazınıza tüm kalbimle aynen katılıyorum bu yazıyı t.karamollaoğlunun okumasını istiyorum okusada bir şey değişmez ama çünkü onlarda yüz yok onlarınerdoğan düşmanlığı her tarafını sarmış gözleri hiç bir şeyi görmüyor
  • Eyüp karaEyüp kara1 sa önce
    Erbakan o dönem neden seçime gitmedi acaba bunu merak ediyorum gerçekten ancak su geliyor aklima tek basina iktidara gelse ayni akibetin tekrarbasina gelecegini dusunmuş olabilirgecmiste çok kapatildi hocanin partileri Yaninaseküler yada milliyetçi bi parti alip onunla koalisyon hukumeti kurmak istiyordu boylece tek hedef hoca olmayacaktio zamanki sartlar su ankinden cok farkliydi sonucta hocada bi insan mutlaka onundahatalari olmustur ancak hocanin potansiyeli su anki tum siyasecilerden agir basar bence
  • Akit okuruAkit okuru1 sa önce
    Erbakan hocayı anlamak için,  ... lazım daha
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    İnsanla hayvan arasinda nasil bir fark var dillerini anlamasakda onlar bizim verdigimiz komutla bizi anliyorlar onlarin dinden mukellef deyil yani allaha karsi sorumlu deyil fakat hayvanlar ahlaksiz gibi gorunsede insanlar gibi deyil aralarinda bir sorun yok gibi yasarlar ne yazik,ki eceli gelen kopek cami duvarina isemesini dogru bulmazlar hayvanlar caminin kutsalligini bilmiyor.fakat insan akliyla dusuncesiyle hareket eden saygi gosterirse saygi gorur .dunyada yasadigimiz evimiz ,bize ozel ,se kabir de bizlerin ahiret yurdu.bence,hakaret olsun diye,bilereksoylemesi hayvandan daha asagi .cunku hayvan bilmiyor ya insan denen mahluk biride sana der birde seni senden eder yeterki sen etme,keder.
  • fakifaki1 sa önce
    ali bey, erbakan hocanın milli görüş davasına en büyük ihaneti yapan kimdir acaba, şu araka kapıdan kaçanları, gömlek değiştirenleri bir yazsanız..
  • FatihFatih1 sa önce
    ... Rahmetlinin Ak Parti hakkında yaptığı yorumları oku, izle...
  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    Erbakan hocamız tıpkı Fatih sultan Mehmed han gibi Sırlarıyla bu dünyadan göçüp gitti,malum Atamız Muhammed fatih hazretleri ((bu hitap rahmetli Erbakan hocamıza aiddir) Ordusuyla sefere çıkmış ve istanbul,a yakın bir beldede şehadete yürütülmüş ancak hazırladığı o muhteşem ordusunun hedefini hiç kimse bilmiyordu ve aradan asırlar geçmesine rağmen bu sırrı hiç kimsecikler öğrenemedi sadece bilimsel ortamlarda tahminler yürütülmektedir.Rahmetli Erbakan hocamız,da Atamız fatih gibi sırlarıyla hastane odasında kurmaylarını toplamış çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyordu hastanede yatmasına rağmen.Erbakan hocamız akit gazetesinin kurucu sahibi Mustafa Karahasanoğlunun bir zamanlar yazdığı kıtabın ismi şöyle idi MASONLARA KOMİNİSTLERE RENKSİZLERE KARŞI TEK ADAM idiErbakan hocamız gerçekten yanlız adam olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz partisinin bugünkü yöeticilerindenERBAKAN HOCAMIZçevresini saran çakalların birer hain olduklarını bile bile onları yıllarca at gibi koşturup çalıştırmış ve RECEP TAYYİP ERDOĞAN,a yol açmış ve yine daha dün gazetenizde siz manşetden verdiniz insansız hava araçlarının üretimlerinde Erbakan hocamızın imzasını haberleştirdiniz.vede şunları hepimiz biliyoruz,ki buğün Erbakan hocamızın attiği temeller üzerinde yükseliyor savunma sanayımız,vede zatı alınızın çok iyi bildiği gibi Erbakan hocamızın bana göre hiç hatıra yazmasına gerek yok çünku onun hatıraları hala çok taze ve cap canlı olarak yaşamaktadır eğer RECEP TAYYİP ERDOĞAN fırsat ve zaman bulabilse vede çevresinde güvenebileceği boş bir can yoldaşına bu hatıraları ve belğeleri toplatıp 28 şubatın kahpelerinin gelmiş ve gelecek yedi neslini mahkum ettirip onları insan içine çıkamaz hale getirebilir ancak REİSİN NE BUNA AYIRACAK VAKTI NEDE ZAMANI NEDE BU İŞE İSTİHDAM EDEBİLECEĞİ BOŞ BİR CAN YOLDAŞI VAR CAN YOLDAŞLARININ HER BİRİSİ CEPHELERDE ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERİYOR.PAYİTAHT DÜŞMESİN DİYE.
  • TurgutTurgut1 sa önce
    Ali bey rahmetli Erbakan kendine yakışanı yapmış geride kin ve nefretin oluşturacak tohum ekmemiş
  • TolgaTolga1 sa önce
    ....
  • adnanadnan1 sa önce
    Rahmetli Erbakan gerçekten 28 döneminde sadece partilileri değil sağ kesimden herkezi rahatsız edecek derecede oldukça pasif bir tutum izlemişti. bunun sebebi kendisi değil önünde yürüdüğü kesimin sadakatsizliği pasifliği idi. Böyle yapmasaydı da ne yapsaydı kalkıp maddi manevi savaşsa arkasında bir kişi bile bulamazdı. Bir özel sohbette Menderesin akıbetinden bahsetmişti. naif yapısı itibarı ile şiddet yanlısı değildi ama korktuğu belki ip değildi milletin istikbali yada kendince yapılanların boşa gitmesi idi. geriye dönün bir bakın arkasında kaç kişi vardı bugün konuşması kolay geliyor.....
  • alkanalkan2 sa önce
    ali bey kemalist solcular ve rütbeliler erbakan hocaya ve dindarlara saldırırken müslümanım diyenler hatta talebeleri neyapıyorlardı.kimisi fetö gibi oh olsun derken kimi hocanın talebeleride başbakanlıkda din adamlarına verilen yemek hataydı diyordu.dünde bugünde başbakanlıkta cumhurbaşkanlıgında agırlanan mason ve papazlar için hiç kimsenin sesi çıkmadı çıkmıyor.ecevitin adamı hüsamettin öskan fazilet partisinin kapatılması için çalışmalar yapıldıgı dönemde partikapatılması nı zorlaştırmak için mecliste yapılan çalışmaları hocanın talebelerine müjde olaraksöylerken gömleği çıkarmak hazırlıgında olan talebelerin yüzünü asıldıgı ve parti kapanması olmasa ayrılıgı halka açıklayamacagı endişesinde olanlar okanun teklifine hayır oyu veriyorlardı.ve hoca talebeleri vasıtasıyla partisi kapatılıyordu.bu günkü gibi halkı bize oyvermezseniz chp gelir diyenler ve temsilcileri erbakan hocayı iktidardan uzaklaştırmak için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar.siz dahi erbakan hocayı sözde savunurgibi gözükerek ince ince erbakan düşmanlıgı yapıyorsunuz.başka söze ne hacet varki.
  • şenay doğanşenay doğan2 sa önce
    ağır konuştuysam kusura bakmayın insanları incitmek istemiyorum ama dünyayı da kainatı da nizama koyabilecek tek güç allah ben diyen yolda kalır allaha emanet olun
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    ... Devlet kendine veya topluma tehdit oluşturan yapılara izin vermez. Bu yapılar Aşırı Solcu Çeteler, Mafyalaşmış Ülkücüler, Ayrılıkçı Kürtler olduğu kadar Radikal Dincilerdir. ... Türkiye'nin gündemi Ekonomi'dir, ekmektir. .. Devletin şişmanlaşması, savurganlığı, yolsuzluklarıdır gündem. Farklı düşünenlere yapılan baskıdır gündem. Bunları yazın canımızı yiyin...
  • gülgül2 sa önce
    dün gibi hatırladığım yıllar güzel bir yazı olmuş merhum Erbakan hoca cesaretsiz politikacıydı yine de Allah razı olsun bu gün onun sayesin de R.T.E. doğdu Erbakan hocanın yanlışlarını bertaraf edip yoluna devam ediyor bu da az bir şey değil hala hocanın kadrolarıyla bu ülke nefes alıyor nur için de uyu hoca
  • nknk2 sa önce
    seçim yaklaştıkca,,,,,
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    İslamda edeb yahu mevlana ,yunus emre ,ornek Allah dostlarinin veysel garani,islamin en buyuk temsilcisi Hz Peygamber, onder Ahlaki tamamlamak icin gonderildini, rahmetli erbakanin aldigi,ahlak yikma bir gonulu yapacak ustasi yok bunca eskiya varken bir evliyaullah ,onlar o ahlak,dan yoksunsa,erbakan hocayida yok sayiyor.o gunler bize ders verdi.dun metin akpinar zeki alasya bir oyun sahnesinde,sarhoslari oynuyorlar metin akpinar hem iciyor sarhos hem agliyor .zeki alasya arkadasinin dertli oduguna agladigina uzuluyor diyorki zeki alasya neden iciyon bir derdin varsa bana soyle ben senin en iyi arkadasinim.metin akpinar senin icin agliyorum .niye senin kari seni aldatiyor hemde en yakin arkadasinla .zeki alasya,sasiriyor,metin sasmalama ne alsatmasi ne doyluyon,metin akpinar benimle ,senin kari benimle olsada fark etmez diye anlatiyor beni bu hayatdan cekip aldiyor diye anlatirken seyicilerden ,alkis aliyor bu sanatcilar,halka boyle mesaj boyle eglendirirken .erbakan olumlu dunyayi hatirlatirken insanlarin keyfi kaciyordu.bizler yine ahlakli olalim haksizdanda hesap soralim,zalimle mazluma ayni davranmayalim.
  • KadirKadir3 sa önce
    Merhum Erbakan hocamız bir an bile FG hainine yakın durmamıştır. Paşanın dediği budur. Saadet kadroları hiç bir zaman FG hainine yüz vemedi.
  • şenay doğan şenay doğan 4 sa önce
    dur yolcu şiirini de imam-ı yafiinin namazıyla değiştirdim ama namaza allah ve rasulünü kastederek sad35 sad 40 necm58 subhane rabbike enbiya 107 ve nasrı da ekleyip duayı hasbiyallahu ve kefa semiallahu limen dea leyse veraallahi münteha hasbinallahu ve nimelvekilile kapatarak allaha emanet olun
  • AHMETAHMET4 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Azgın azınlık öyle bir düzen kurmuş,kibirilerinin arkasına saklanarak, dış güçlerin desteğini alarak muhafazakar Anadolu evlatlarına 90 yıl zulmettiler. Diyorsunuz ki. Yobaz diye dindar kesimi dışladılar. Ben bu yaşıma kadar CHP ye ve onun zihniyetindenolan hiç birpartiye oy vermedim. Bir misal vermek istiyorum. Ben köyde çocukkendedemin yanında çok kaldım. Ona yardım ederdim. Çok dindar biriydi. Ben her sabah KURAN'I Kerim sesiyle uyanırdım.Sabah namazından akşam namazına kadar tarlada çalışırdı. Kimseye karışmazdı. Kullandığıveya yaptığı yenilikler ile,prensipleriyle köydehepörnek bir kişiydi. Orta okul ve lise çağında her yıl her toplantı ve törenlerde, resmi bayramlarda: "Dindarlarrrr, yobazlarrrr" lafınıduydukça "Benim dedemin suçu ne, kime ne yapmış, neden hakaret ediyorlar" diye düşünmeye başladım. Ve sonuçtabu halk düşmanlarını hiç bir zaman sevmedim de, oy da vermedim.
  • BaşeğmezBaşeğmez5 sa önce
    Sayın yazar emin ol ki o zamanın şartları bunu gerektiriyordu. Merhum Erbakan hoca ülkenin bekası ve Tüm Türk milletin geleceği için en doğrusunu yapmıştır.O zaman ki devrin deccallarıyla mücadele etmeyi öyle basit kalem oynatmalarla bir tutmayalım lütfen Ali kardeşim.
  • şenay doğan şenay doğan 6 sa önce
    bir insanın işi allaha kaldıysa inşallah o yolun sonunu bulacaktır allahım beni mahçup etmesin nureddin yıldızı ve sosyal dokuyu çok sevdim musabı kendilerine örnek almışlar diye allahtan dilleğim onların gerçekten musaba dönüşmesidir ben allah yapar dedikçe ben yaparım diyenlerle ben de zıtlaşıyorum kafirleri allahın gazabına terketsem müslümanlardan da hakkımı istesem allah da kul hakkı deyip ödese gitti mi müslüman dünyası sonra habibullah da dönse ben de hakkımı istiyorum deyip benden intikam alsa nolur gördün mü bir habibullah çıktı felaha herkes helak oldu gitti allaha emanet olun
  • Emin BilgeEmin Bilge6 sa önce
    Teşekkür ederim. Tam 12'den vurmuşsunuz, Allah razı olsun. Anlayana sivri sinek saz...
  • şenay doğan şenay doğan 6 sa önce
    atatürk bu gece de dahil kaç defa özür diledi benden allah aşkına söylesene atatürk özür dileyecek biri midir hele de benim zihniyetimde birinden ama diledi niye çünkü ipi allahın elinde olmayan kimse yoktur allah muhammed derken gerçekten samimiyetle allah muhammed dersen nefsinin derdine düşmeden çıkar atatürk de özür diler cübbeliyi çok severim ama onaylamadığım görüşleri vardı allahtan onları istedim rüyada cübbelin işinin allaha kaldığı söylenmiş
  • şenay doğanşenay doğan6 sa önce
    ali abi milli görüşçülerle ben de zıtlaştım dünyanın çivisi çıktı onu allahtan gayrı kimse düzeltemez herkes elindeki imkanı allaha borç verecek habibine salat olarak bağışlayacak ve imtihanın sonunda hep birlikte allah ve rasulünün zaferine ereceğiz gün nefislerin derdine düşme günü değildir allah ve rasulünü çağırma ve onların yoluna oturmama günüdür eğer bir insanın kaniatı düzeltme gücü olsaydı o kişi habibullah olurdu ama attığı zaman atan allahtır insanlar zannediyor ki kendilerine hükmedeceğim ben allah dedikçe onlar ben diyor ben diyenler yapsın da göreyim nasıl yapabiliyorlarsa
  • gerçekgerçek8 sa önce
    eeee saçmalık bu kadar olur,bugünkü mahkemeler demi Rahmğ Erbakan Hoca efendinin kontrolünde?Tayyip beyin ben ergenokonun avukatıyım ve daha sonraki zıt açıklamalarını yazsanıza. seçime akp yatırımı haaaaa? yazık çok yazık bu milleti enayi yerine koymayın artık
  • EYUP ŞAHİN EYUP ŞAHİN 9 sa önce
    Tam da içimdene Geçen lerenfes bir yazı aayhan ah rahmetli

Ali Karahasanoğlu

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