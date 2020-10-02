Yaptığımız spor İslam’la çelişmemeli

Spor, insanoğlu için günlük hayatın içerinde yer alan önemli bir fiziksel ve psikolojik aktivite. Ülkemizde futbol, basketboldan sonra en fazla ilgi gösterilen spor dalı olan ve halk dilinde Uzakdoğu/Savunma/Dövüş Sporları olarak isimlendirilen karate, tekvando, vusu, kickboks, aikido gibi branşlar gelmektedir. Bu branşlara yönelik faaliyetlerinde 40 yılını geride bırakan Savunma Sanatları Eğitmeni Ali Akbulut hocamızla, yapılacak sportif aktviteler araştırılmadan ve ‘Sporda böyle şeylerin olması gerekiyor’ anlayışına sahip olunduğunda, ne gibi sıkıntıların yaşanabileceğini konuştuk. Geleceğimiz olan gençliğimizin sporu malzeme olarak kullanıp, iyi niyet taşımayan zihniyete-anlayışa yem olmamaları için, dileriz aileler başta olmak üzere ilgili ve yetkililere mesaj niteliği taşır;

VÜCUT SIHHATİ İÇİN İHTİYAÇ

“Yapılan sporlara baktığımızda, tamamına yakınında dayanıklılık, karşı tarafa baskı kurabilmek, gücü göstermek için uygulanan sistemler. Eğer güç yok ise, kaldıraç misali bir işin tekniklerini öğrenerek, tamam belki büyük güçlere gücümüz yetmeye bilir ama ufak bir kaldıraç ile bunu yerinden kaldırabilir miyim, derdinde oluyor insanlar. Ve spora bu şekilde başlanıyor…”

İSLAMİ HASSASİYETİ OLANLARA

“Ben burada hiç kimseyi yaptığı sporlardan dolayı kınamıyorum. Şu sporu yapsın, yapmasın demiyorum. Benim konuşmalarımda verdiğim tek şey, dini hassasiyeti olanlar için. Bir Müslüman nasıl spor yapar? Nasıl bir spor salonuna gitmesi gerekir? Nelere dikkat etmesi gerekir? Çünkü her hareketin her şeyin dikkat etiğimiz bu sporlarda gözümüzden kaçan, hiç bakmadığımız, bizden çok şeyler alıp götüren durumlar olur...”

SPORDA RİTÜELLERE DİKKAT

“Muaythai da maçtan önce bir dans var. Bu dansı yaparken insanlar o dönemlerde kralları, kutsallaştırmak için bu hareketi yaparlarmış. Aikido da selam verme şekilleri var. Türkiye’de ki spor salonlarında genel manada yapılıyor. İnsanlara karşı yapılan bu secde hareketi Budizm’den esinleme. Bir eğitmenin Müslüman çocuğa bunları öğretmesi, Müslüman çocuğunun da bunları yapması, anne babaların hiç dikkat etmeden çocuklarını böyle salonlara gönderip, ne olursa olsun çocuğum orada spor yapıyor demesi, çok büyük sakıncaları da beraberinde getiriyor...”

SAKINCALI SPORCU KIYAFETLERİ

“Aileler çocukların ellerinden tutup spor salonlarına götürdükleri zaman orada bir kere soracak! Ya bu işaret neyin işareti diye, burada kızlı erkekli mi çalışılıyor. Benim kızım erkelerle birlikte çalışsın diyemiyorsun, utanıyorsun. Ya da orada, şort ile çalışan kızları gördüğünde, hocam benim kızım giymesin diyemiyorsun. Dediğin zaman ayıplanacağından kokuyorsun. İnsan ayıplanacağından korkacağına Allah’tan korkmak zorunda. Bizim en büyük hatamız bu, velilerin yaptığı en büyük hata bu. Ya bu spor, bunun elbisesi bu. Bunun elbisesi bu diye bir şey yok. Ben Müslüman isem, Müslüman gibi giyinmem gerekiyor...”

SPOR KÜLTÜRÜMÜZÜN ADI VASEKA

“Vaseka, çok sağlam demek. Yeni bir teknik icat etmedik. Bana dediler ki ‘Amerika’yı yeniden mi keşfedeceksin?’ O soruyu sorana cevabım, Amerika’yı İslamlaştıracağız, oldu. Tekmeler, yumruklar aynı. Yaptığımız tek şey kendi dilimizle konuşmak, kendi kültürümüzü anlatmak ve kendi dinimizden orada bahsetmek ve kendi dini ritüellerimizi yapmak. Kendi değerlerimizle öğrencileri yetiştirmek. Yeni bir dövüş sistemi, yeni bir teknik falan değil, sadece felsefesini değiştirmiş olduk..” (Not; Yazımızın içeriğinin tamamına youtube; ahmetgülümseyen- https://www.youtube.com/watch?v=VZaPUp9fxYo linkinden ulaşabilirsiniz)