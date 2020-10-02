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Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen
1969 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Bayburt’ta okudu.1994-1998 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / Spor Yönetimini bitirdi. 2004 -2005-Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) / Yüksek Lisans Özel Öğrencisi.2016-2018-Gelişim Üniversitesi BESYO /Spor Yöneticiliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000-2002 Bağcılar Ensar Koleji Beden Eğitimi Öğretmenliği.2002-2005 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Uzmanı /ANKARA.2005-2008 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Spor Uzmanı.2008-2011 İBB Spor Etkinlikleri A.Ş.- Spor Tesisi Müdürlüğü. 2014-2018 İBB Spor İstanbul Engelliler Koordinatörü. Gazetecilik ve Televizyon tecrübeleri: 1993-1995 Foto-Maç Muhabirlik.1995-1997 Bakırköy Postası Dergisi (Spor Sorumlusu) 1995-1997 Fanatik Gazetesi-Anadolu Ajansı (Fahri Muhabirlik). Akit-Anadolu’da Vakit Gazetelerinde Köşe Yazarlığı 1997- Devam Ediyor. İstanbul Büyükşehir Beledisi WEB TV’de Spor Muhabirliği ve 2012 Avrupa Spor Başkenti Program Yapımcılığı. Akit TV’de ‘Spor Sohbetleri’ Program Yapımcı ve Sunuculuğu. Birçok spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesi sahibidir.
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

02 Ekim 2020

Azerbaycan deyip geçmeyin
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

02 Ekim 2020

Yaptığımız spor İslam’la çelişmemeli

Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

02 Ekim 2020

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

02 Ekim 2020

Ne yaptı ki bu ülke size, nedir bu düşmanlığınız?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

02 Ekim 2020

Gıda takviyesine düzen lazım
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

02 Ekim 2020

Azerbaycan’ın Yanında Olmanın Dünü ve Bugünü
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

02 Ekim 2020

Karabağ’daki İşgalin Askeri ve Siyasi Paydaşları

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

02 Ekim 2020

Biden’in ifşa ettiği “dostlar” harekete geçti
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

02 Ekim 2020

Yalan yazılan Türk tarihi ve Müslümanların duruşu!?
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

02 Ekim 2020

Müslümanın, Müslümandan Başka Dostu Yoktur!
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

02 Ekim 2020

Tek çözüm, Allah eksenli kardeşlik!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

02 Ekim 2020

Faiz ve Enflasyon Nedir Ne Değildir?
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

02 Ekim 2020

“İmdi avlanma zamanı değil, ağlama zamanıdır!”
Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!
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Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!

5816 sayılı kanun nedeniyle yargılanan bir vatandaşın davasına bakan bir hakim, merhum Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunarak ..
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AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
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AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada ..
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
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Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, araları..
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Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı
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Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı

Ermenistan'ın haksız saldırılarına karşılık veren Azerbaycan'ı desteklemek için İran'ın Tebriz kentinde gösteri düzenleyen Türklere İran pol..
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
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Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
02 Ekim 2020

Yaptığımız spor İslam’la çelişmemeli

Spor, insanoğlu için günlük hayatın içerinde yer alan önemli bir fiziksel ve psikolojik aktivite. Ülkemizde futbol, basketboldan sonra en fazla ilgi gösterilen spor dalı olan ve halk dilinde Uzakdoğu/Savunma/Dövüş Sporları olarak isimlendirilen karate, tekvando, vusu, kickboks, aikido gibi branşlar gelmektedir. Bu branşlara yönelik faaliyetlerinde 40 yılını geride bırakan Savunma Sanatları Eğitmeni Ali Akbulut hocamızla, yapılacak sportif aktviteler araştırılmadan ve ‘Sporda böyle şeylerin olması gerekiyor’ anlayışına sahip olunduğunda, ne gibi sıkıntıların yaşanabileceğini konuştuk. Geleceğimiz olan gençliğimizin sporu malzeme olarak kullanıp, iyi niyet taşımayan zihniyete-anlayışa yem olmamaları için, dileriz aileler başta olmak üzere ilgili ve yetkililere mesaj niteliği taşır; 

VÜCUT SIHHATİ İÇİN İHTİYAÇ

“Yapılan sporlara baktığımızda, tamamına yakınında dayanıklılık, karşı tarafa baskı kurabilmek, gücü göstermek için uygulanan sistemler. Eğer güç yok ise, kaldıraç misali bir işin tekniklerini öğrenerek, tamam belki büyük güçlere gücümüz yetmeye bilir ama ufak bir kaldıraç ile bunu yerinden kaldırabilir miyim, derdinde oluyor insanlar. Ve spora bu şekilde başlanıyor…”

İSLAMİ HASSASİYETİ OLANLARA

“Ben burada hiç kimseyi yaptığı sporlardan dolayı kınamıyorum. Şu sporu yapsın, yapmasın demiyorum. Benim konuşmalarımda verdiğim tek şey, dini hassasiyeti olanlar için. Bir Müslüman nasıl spor yapar? Nasıl bir spor salonuna gitmesi gerekir? Nelere dikkat etmesi gerekir? Çünkü her hareketin her şeyin dikkat etiğimiz bu sporlarda gözümüzden kaçan, hiç bakmadığımız, bizden çok şeyler alıp götüren durumlar olur...”

SPORDA RİTÜELLERE DİKKAT 

“Muaythai da maçtan önce bir dans var. Bu dansı yaparken insanlar o dönemlerde kralları, kutsallaştırmak için bu hareketi yaparlarmış. Aikido da selam verme şekilleri var. Türkiye’de ki spor salonlarında genel manada yapılıyor. İnsanlara karşı yapılan bu secde hareketi Budizm’den esinleme. Bir eğitmenin Müslüman çocuğa bunları öğretmesi, Müslüman çocuğunun da bunları yapması, anne babaların hiç dikkat etmeden çocuklarını böyle salonlara gönderip, ne olursa olsun çocuğum orada spor yapıyor demesi, çok büyük sakıncaları da beraberinde getiriyor...”

SAKINCALI SPORCU KIYAFETLERİ  

“Aileler çocukların ellerinden tutup spor salonlarına götürdükleri zaman orada bir kere soracak! Ya bu işaret neyin işareti diye, burada kızlı erkekli mi çalışılıyor. Benim kızım erkelerle birlikte çalışsın diyemiyorsun, utanıyorsun. Ya da orada, şort ile çalışan kızları gördüğünde, hocam benim kızım giymesin diyemiyorsun. Dediğin zaman ayıplanacağından kokuyorsun. İnsan ayıplanacağından korkacağına Allah’tan korkmak zorunda. Bizim en büyük hatamız bu, velilerin yaptığı en büyük hata bu. Ya bu spor, bunun elbisesi bu. Bunun elbisesi bu diye bir şey yok. Ben Müslüman isem, Müslüman gibi giyinmem gerekiyor...”

SPOR KÜLTÜRÜMÜZÜN ADI VASEKA 

“Vaseka, çok sağlam demek. Yeni bir teknik icat etmedik. Bana dediler ki ‘Amerika’yı yeniden mi keşfedeceksin?’ O soruyu sorana cevabım, Amerika’yı İslamlaştıracağız, oldu. Tekmeler, yumruklar aynı. Yaptığımız tek şey kendi dilimizle konuşmak, kendi kültürümüzü anlatmak ve kendi dinimizden orada bahsetmek ve kendi dini ritüellerimizi yapmak. Kendi değerlerimizle öğrencileri yetiştirmek. Yeni bir dövüş sistemi, yeni bir teknik falan değil, sadece felsefesini değiştirmiş olduk..” (Not; Yazımızın içeriğinin tamamına youtube; ahmetgülümseyen-  https://www.youtube.com/watch?v=VZaPUp9fxYo linkinden ulaşabilirsiniz) 

 

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Yorumlar

No Pasaran

Yanlış. Futbol ve basketboldan sonra en çok ilgi gören ve gösterilen spor voleyboldur. Özellikle kızlarda çokta başarılıyız. Ama yazar görmezden gelmiş neden acaba?
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İbrahim

Hergün yorum yaptığınız, onunla oturup onunla kalktığınız futbolu, bu yazınızın başlığına koyduğunuz mihenk taşına hiç koysunuz mu. Bu açıdan onu önce kendiniz bir düşündünüz mü.
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