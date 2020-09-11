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Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen
1969 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Bayburt’ta okudu.1994-1998 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / Spor Yönetimini bitirdi. 2004 -2005-Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) / Yüksek Lisans Özel Öğrencisi.2016-2018-Gelişim Üniversitesi BESYO /Spor Yöneticiliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000-2002 Bağcılar Ensar Koleji Beden Eğitimi Öğretmenliği.2002-2005 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Uzmanı /ANKARA.2005-2008 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Spor Uzmanı.2008-2011 İBB Spor Etkinlikleri A.Ş.- Spor Tesisi Müdürlüğü. 2014-2018 İBB Spor İstanbul Engelliler Koordinatörü. Gazetecilik ve Televizyon tecrübeleri: 1993-1995 Foto-Maç Muhabirlik.1995-1997 Bakırköy Postası Dergisi (Spor Sorumlusu) 1995-1997 Fanatik Gazetesi-Anadolu Ajansı (Fahri Muhabirlik). Akit-Anadolu’da Vakit Gazetelerinde Köşe Yazarlığı 1997- Devam Ediyor. İstanbul Büyükşehir Beledisi WEB TV’de Spor Muhabirliği ve 2012 Avrupa Spor Başkenti Program Yapımcılığı. Akit TV’de ‘Spor Sohbetleri’ Program Yapımcı ve Sunuculuğu. Birçok spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesi sahibidir.
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

11 Eylül 2020

Gen, men!
Ahmet Gülümseyen
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11 Eylül 2020

Sponsor teşvikiyle mislisiyle kumar!..
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Ahmet Varol

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Belarus’ta neler oluyor?
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11 Eylül 2020

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Riyakarlık, korku salma ve kirletme yarışı

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Vehbi Kara
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11 Eylül 2020

Sponsor teşvikiyle mislisiyle kumar!..

Türkiye Futbol Federasyon’un, akıl kârı olmayan icraatları devam ediyor. McDonald’s’ın lezzet sponsorluğundan sonra, çok geçmedi bahis sitesi olan misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Böylece, 2. Lig ve 3. Lig isim sponsorluğuyla kulüplerin gelirleri artırılacakmış. Şirket sahibi Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, ‘Türk sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin geleneklerinden biridir’ diyor.Karşımıza çıkan soru; insanları şans oyunları, kumara teşvik etmek, nasıl oluyor da kazanım olarak tanımlanıyor?İçinde yaşadığımız süreçte spor adı altında toplumsal değerlerimizin nasıl heba edildiğine şahit oldukça, bu gaflete nasıl düşülebildiği ve niçin ‘dur’ denilemediğinin hüznünü, kederini yaşıyoruz…

BAHİSİ KURTARICI OLARAK GÖRME

Araştırmalara göre, insanlar sponsorluk aracılığıyla markalara karşı duygusal bir bağ oluşuyor. Futbolu yönetenler aracılığıyla da bahis sitesi ile o bağ oluşturulmuş oldu. Bir araştırma yapalım dedik ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni isim sponsorunun (misli.com) sitesine girdiğimizde, branş ayırt etmeksizin karşımıza İddaa, Canlı Bahis, Canlı Skor gibi şans oyunlarına rastladık. Bu site sayesinde, yatır bekle değil ‘an ve an’ bahis oynama imkânı olacak. Tam bir felakete-yıkıma davetiye. Adı geçen sponsor bahis şirketi sahibi Yıldırım Demirören’in açıklamaları şöyle; ‘58 ilimizde ve 101 stadımızda sizlerle birlikte olacağız. Tam 106 takıma coşku ve heyecanla sponsorluk yapacağız, yaklaşık 2 bin 600 sporcu.’ Açıklamalar, statlarda kumara teşvik pankartları yer alacak demek. TFF Başkanı Nihat Özdemir ne diyor; ‘SGK ve vergi borçları yükümlülüğü bu transfer dönemi kaldırıldı. Sponsorların sağladığı kaynaklarla sporumuz her geçen gün daha da büyüyerek ileri gidecek!..’ Şans oyunlarıyla futbol ekonomisini güçlendirerek, sporda devrim yapacakmışız! Tabii, ekstradan ‘Şans oyunlarının sakıncası ne olabilir ki?’ merak edenler olabilir. Devam edelim…

SPOR İLE KUMAR SARMAŞ DOLAŞ 

Bu başlığı, çok değil geçen yıl (Şubat-2019) atmış ve ‘Kumar ile sporun iç içe olduğunu gördükçe, toplumu nasıl bir felaketin çepeçevre sardığını anlamak güç olmasa gerek’ demiş, yazımızda, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den Mâide 90-91’inci ayeti yer almıştı; “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık -bunlardan- vazgeçtiniz değil mi?” Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği haram fetvasında, ‘Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır… Tüm bunları söylerken Merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi’nin şans oyunlarından Milli Piyango konulu sohbetinde yer alan ‘Milyonlarca insan belki bana para çıkar diye bir hayale, bir umuda para yatırıyor, böyle bir alışveriş dört mezhebe göre haramdır” sözlerini hatırlıyoruz!..

SPORU KUMARLA KURTARMA ÇABASI

Dün Milli Piyango, Spor Toto-Loto, günümüzde ise Bahis İddaa gibi kumar oyunları. İslam inancına göre her biri haram. Göz göre göre o kirli-necisin içerisinde kulaç atmak ayakta-hayatta kalmak gibi gözükse de toplumun daha çok kirlenmesi, karanlığa sürüklenmesine neden olacağından, acil önlem alınması gerekiyor!.!

Bu vesileyle, Cuma günümüz bayram olsun inşallah… 

 

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Yorumlar

No Pasaran

.. Milli Piyango genel müdürlüğüne kim getirilmişti? ..
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ihtiyar

Vaybe Ahmet im vay senin buyaziyi yazdigin ellerine ben kurban olayim Öyle bir dramatik konuya temas etmissinki alkislar sana Yillardir gencleri yoldan cikaran hatta yaslilarida ocaklari söndüren aileleri dagitan bu illet sigara gibi uyusturucu gibi bagimlilik yapiyor cebindeki son kurusa kadar bahis oynuyorlar ve diger benzerlerini nereden biliyorsun dersen cevremden konu komsumdan bunu mesru yapan devletimize ne demeli söylemle icraat aynimi Demir örenler Nihatlar milyarrlarina milyar katsinlar dagilan yok olan Genclik umurlarindami icimden cok kötü sözler geciyor ama terbiyem müsaade etmiyor yalan söylüyorum ediyorda sansüre takilirim diye yazamiyorum Devletimiz bunlarin vergisi ile bizlerede maas veriyor bu haram paralarin girdigi evde hayir bereket olurmu birde spora katki yapiyoruz diye utanmadan riyakarlik alcaklik yapiyorlar kardesim sizler arli namuslu gazeticilersiniz Allahaskina cekinmeyin gercekleri acik acik yazin haksizliga göz yuman dilsiz seytandir Bu para barolarinin özelligi ne milletimizden genclerimizden kiymetlimi bubaronlar butip insanlarda vicdan merhamet aramayin dinleri imanlari paradir aileymis genclik mis ilgi alanlarina girmez son sözüm yönetenlere sizin aileniz gencleriniz yokmu kumardan gelen paraylami millete hizmet edeceksiniz aferin size Hoscakalsaglikli kalin
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