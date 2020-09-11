Sponsor teşvikiyle mislisiyle kumar!..

Türkiye Futbol Federasyon’un, akıl kârı olmayan icraatları devam ediyor. McDonald’s’ın lezzet sponsorluğundan sonra, çok geçmedi bahis sitesi olan misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Böylece, 2. Lig ve 3. Lig isim sponsorluğuyla kulüplerin gelirleri artırılacakmış. Şirket sahibi Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, ‘Türk sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin geleneklerinden biridir’ diyor.Karşımıza çıkan soru; insanları şans oyunları, kumara teşvik etmek, nasıl oluyor da kazanım olarak tanımlanıyor?İçinde yaşadığımız süreçte spor adı altında toplumsal değerlerimizin nasıl heba edildiğine şahit oldukça, bu gaflete nasıl düşülebildiği ve niçin ‘dur’ denilemediğinin hüznünü, kederini yaşıyoruz…

BAHİSİ KURTARICI OLARAK GÖRME

Araştırmalara göre, insanlar sponsorluk aracılığıyla markalara karşı duygusal bir bağ oluşuyor. Futbolu yönetenler aracılığıyla da bahis sitesi ile o bağ oluşturulmuş oldu. Bir araştırma yapalım dedik ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni isim sponsorunun (misli.com) sitesine girdiğimizde, branş ayırt etmeksizin karşımıza İddaa, Canlı Bahis, Canlı Skor gibi şans oyunlarına rastladık. Bu site sayesinde, yatır bekle değil ‘an ve an’ bahis oynama imkânı olacak. Tam bir felakete-yıkıma davetiye. Adı geçen sponsor bahis şirketi sahibi Yıldırım Demirören’in açıklamaları şöyle; ‘58 ilimizde ve 101 stadımızda sizlerle birlikte olacağız. Tam 106 takıma coşku ve heyecanla sponsorluk yapacağız, yaklaşık 2 bin 600 sporcu.’ Açıklamalar, statlarda kumara teşvik pankartları yer alacak demek. TFF Başkanı Nihat Özdemir ne diyor; ‘SGK ve vergi borçları yükümlülüğü bu transfer dönemi kaldırıldı. Sponsorların sağladığı kaynaklarla sporumuz her geçen gün daha da büyüyerek ileri gidecek!..’ Şans oyunlarıyla futbol ekonomisini güçlendirerek, sporda devrim yapacakmışız! Tabii, ekstradan ‘Şans oyunlarının sakıncası ne olabilir ki?’ merak edenler olabilir. Devam edelim…

SPOR İLE KUMAR SARMAŞ DOLAŞ

Bu başlığı, çok değil geçen yıl (Şubat-2019) atmış ve ‘Kumar ile sporun iç içe olduğunu gördükçe, toplumu nasıl bir felaketin çepeçevre sardığını anlamak güç olmasa gerek’ demiş, yazımızda, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den Mâide 90-91’inci ayeti yer almıştı; “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık -bunlardan- vazgeçtiniz değil mi?” Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği haram fetvasında, ‘Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır… Tüm bunları söylerken Merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi’nin şans oyunlarından Milli Piyango konulu sohbetinde yer alan ‘Milyonlarca insan belki bana para çıkar diye bir hayale, bir umuda para yatırıyor, böyle bir alışveriş dört mezhebe göre haramdır” sözlerini hatırlıyoruz!..

SPORU KUMARLA KURTARMA ÇABASI

Dün Milli Piyango, Spor Toto-Loto, günümüzde ise Bahis İddaa gibi kumar oyunları. İslam inancına göre her biri haram. Göz göre göre o kirli-necisin içerisinde kulaç atmak ayakta-hayatta kalmak gibi gözükse de toplumun daha çok kirlenmesi, karanlığa sürüklenmesine neden olacağından, acil önlem alınması gerekiyor!.!

Bu vesileyle, Cuma günümüz bayram olsun inşallah…