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Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen
1969 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Bayburt’ta okudu.1994-1998 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / Spor Yönetimini bitirdi. 2004 -2005-Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) / Yüksek Lisans Özel Öğrencisi.2016-2018-Gelişim Üniversitesi BESYO /Spor Yöneticiliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000-2002 Bağcılar Ensar Koleji Beden Eğitimi Öğretmenliği.2002-2005 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Uzmanı /ANKARA.2005-2008 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Spor Uzmanı.2008-2011 İBB Spor Etkinlikleri A.Ş.- Spor Tesisi Müdürlüğü. 2014-2018 İBB Spor İstanbul Engelliler Koordinatörü. Gazetecilik ve Televizyon tecrübeleri: 1993-1995 Foto-Maç Muhabirlik.1995-1997 Bakırköy Postası Dergisi (Spor Sorumlusu) 1995-1997 Fanatik Gazetesi-Anadolu Ajansı (Fahri Muhabirlik). Akit-Anadolu’da Vakit Gazetelerinde Köşe Yazarlığı 1997- Devam Ediyor. İstanbul Büyükşehir Beledisi WEB TV’de Spor Muhabirliği ve 2012 Avrupa Spor Başkenti Program Yapımcılığı. Akit TV’de ‘Spor Sohbetleri’ Program Yapımcı ve Sunuculuğu. Birçok spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesi sahibidir.
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

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Ahmet Gülümseyen

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Fransa’nın Cezayir sicili
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Ali Erkan Kavaklı

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Latif Erdoğan
Latif Erdoğan

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23 Ocak 2021

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23 Ocak 2021

Mesut Özil’in ‘sanal’ sponsorları; Koç ve Survivor!..

Spor, amacına yönelik yapıldığı sürece yarar, maksadı dışına taşındığında ise küllüm zayiat oluşturan biraktivite aracı olmakta. Bizler de spora iyi niyet aracı olarak bakma arzusundayız ama gün oluyor spor için süreç hiçte düşünüldüğü gibi işlemiyor. Sporun nasıl ‘gelenekten’ koparılıp, ‘modern’ (hormonlaştırma/devşirme) hale getirilerek, toplumun milli ve manevi değerlerinin zafiyete uğratıldığına, örnekleriyle vurgu yapmaktayız. Gün geçmiyor ki spor, birlerinin iyi niyet taşımayan maskesi/maşası olmasın! Bu hususta en güncel konu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi. Transferi bizler ‘Türkiye’nin Batılı anlayışa en sert tokat’ şeklinde yorumlarken, bu süreçten menfaatine yönelik nemalanmak isteyenler de yok değil. Devam edelim… 

Mesut Özil’in İstanbul’a getiren özel uçağın üzerindeki Koç şirketlerinin logosu dikkat çekiyor. Yıldız oyuncuyu transfer için ülkemize getiren uçağın üzerindeki ‘logo’ da neyin nesiydi? Kamuoyuna yansıyan habere göre ‘Mesut Özil, Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla’ gelmişti. Fenerbahçe gibi, kuruluşu bir asrı geçen kurumsal bir kulübün, Koç’un reklamına ihtiyacı var mıydı? O logo, Mesut Özil’in gelişi dünya basınında yer alması, reklam içeriğini de kaçırmaması gerektiği manası taşıdığından, Koç elbette ki bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçmiş olmalı! Mesut Özil üzerinden ‘güzelleme/kazanım’ olacak ya! İşte o vakit, bu fırsatı kaçırmamak ve Koç logosu üzerinden şirketin de reklamını yapmak ne âlâ. Koç denildiği vakit, bizim olduğu gibi birçok vatandaşın aklına, ülkemizin birlik ve beraberliğine hazmedemeyen Taksim’deki olaylar, Gezi isyanında aktif rol oynayanlara tahsis edilen Koç grubuna ait Taksim Divan Otelleri geliyor olsa gerek. İsyanın içerisinde yer alan veya destekleyenlerin sosyal medya hesaplarına yansıdığına göre; ‘Koç’a ait Divan Oteli, direnişin sembolü olmuş, Koç Grubu gençlerden tam not almıştı’. Hal böyle olunca Mesut Özil transferinden kendine pay, reklamın büyüğünü çıkarmak isteyen oldu. Mesut Özil gibi dev bir transfer sürecindeki özel uçak üzerindeki ‘logoyu’ gördüğümüzde, Koç’un dününü hatırlayıp, gündeme almadan yapamadık. Gezi dendiğinde ‘Ne var ki bunda?’ diye, zaman aşımına uğratmak isteyenler veya hatırlamakta zorluk çekenler olabilir! Bu hususta, değerli büyüğümüz Ali Karahasanoğlu’nun 21 Şubat 2019 yılında ‘Gezi isyanının ‘Büyük patronu’ kim?’ başlıklı yazı şahsım için aydınlatıcı oldu, sizlere de tavsiye ederiz... 

Mesut Özil’in ülkemize gelmesinde sponsorları konuşuyor. Gündem olan isim Acun Ilıcalı. Yurt dışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak, toplumumuzun ahlakını bozan Survivor, Acun Medya yapımı bir yarışma programı. Şimdi o medya patronu, Mesut Özil’in sponsorluğunu üstlenmesiyle gündemde. Kimsenin özel hayatı, kazancı bizi ilgilendirmiyor elbette. Toplumun değerleri zarar görmeye başlayınca, konuşmak ve yazmak da kaçınılmaz oluyor. TV8’de yayınlanan Survivor programı için bakın İlahiyatçı İhsan Şenocak ne diyor; “Kızlarla erkeklerin bir adadaki karma hayatını yarışma diye ekrana taşıyanlar ve buna müsaade eden idareciler senin kızına da, oğluna da onlar gibi yaşamayı telkin ediyor. Sütünü evladına abdestsiz vermeyen anaların yurdunda buna müsaade etmek ihanet değilse nedir”. Mesut Özil’in Türkiye’ye transferini ne kadar olumlu karşılayıp destekliyorsak, transferinden pay almak isteyen ‘markaları’ da gündeme taşımak, gerektiğinde eleştirmek de o denli önem taşımaktadır. Çünkü bu toplumun değerlerinin daha fazla yok edilmesine, gönlümüz razı olmuyor… 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İnnâ lilâhi ve innâ ileyhi râciun. Tarihi Sevdiren Adam, gazetemizin değerli yazarlarından, Yavuz Bahadıroğlu Hakk’a yürüdü. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret, tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz. Mekânı cennet olsun inşallah…

 

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Yorumlar

kürtlerin barzanisi; bizim mesutumuz var

Padişah fermanı: "Her kim fıddbolla ilgilenmeye, taraftar olmaya, maçta avaz avaz bağırmaya, season ticket almaya; ölende cenaze namazı kılınmaya"
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Turk

Mesut ün gerçek sponsoru TC.devletidir tıpkı arda sahtekarinin Barça ya transferinde olduğu gibi
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