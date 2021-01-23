Mesut Özil’in ‘sanal’ sponsorları; Koç ve Survivor!..

Spor, amacına yönelik yapıldığı sürece yarar, maksadı dışına taşındığında ise küllüm zayiat oluşturan biraktivite aracı olmakta. Bizler de spora iyi niyet aracı olarak bakma arzusundayız ama gün oluyor spor için süreç hiçte düşünüldüğü gibi işlemiyor. Sporun nasıl ‘gelenekten’ koparılıp, ‘modern’ (hormonlaştırma/devşirme) hale getirilerek, toplumun milli ve manevi değerlerinin zafiyete uğratıldığına, örnekleriyle vurgu yapmaktayız. Gün geçmiyor ki spor, birlerinin iyi niyet taşımayan maskesi/maşası olmasın! Bu hususta en güncel konu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi. Transferi bizler ‘Türkiye’nin Batılı anlayışa en sert tokat’ şeklinde yorumlarken, bu süreçten menfaatine yönelik nemalanmak isteyenler de yok değil. Devam edelim…

Mesut Özil’in İstanbul’a getiren özel uçağın üzerindeki Koç şirketlerinin logosu dikkat çekiyor. Yıldız oyuncuyu transfer için ülkemize getiren uçağın üzerindeki ‘logo’ da neyin nesiydi? Kamuoyuna yansıyan habere göre ‘Mesut Özil, Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla’ gelmişti. Fenerbahçe gibi, kuruluşu bir asrı geçen kurumsal bir kulübün, Koç’un reklamına ihtiyacı var mıydı? O logo, Mesut Özil’in gelişi dünya basınında yer alması, reklam içeriğini de kaçırmaması gerektiği manası taşıdığından, Koç elbette ki bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçmiş olmalı! Mesut Özil üzerinden ‘güzelleme/kazanım’ olacak ya! İşte o vakit, bu fırsatı kaçırmamak ve Koç logosu üzerinden şirketin de reklamını yapmak ne âlâ. Koç denildiği vakit, bizim olduğu gibi birçok vatandaşın aklına, ülkemizin birlik ve beraberliğine hazmedemeyen Taksim’deki olaylar, Gezi isyanında aktif rol oynayanlara tahsis edilen Koç grubuna ait Taksim Divan Otelleri geliyor olsa gerek. İsyanın içerisinde yer alan veya destekleyenlerin sosyal medya hesaplarına yansıdığına göre; ‘Koç’a ait Divan Oteli, direnişin sembolü olmuş, Koç Grubu gençlerden tam not almıştı’. Hal böyle olunca Mesut Özil transferinden kendine pay, reklamın büyüğünü çıkarmak isteyen oldu. Mesut Özil gibi dev bir transfer sürecindeki özel uçak üzerindeki ‘logoyu’ gördüğümüzde, Koç’un dününü hatırlayıp, gündeme almadan yapamadık. Gezi dendiğinde ‘Ne var ki bunda?’ diye, zaman aşımına uğratmak isteyenler veya hatırlamakta zorluk çekenler olabilir! Bu hususta, değerli büyüğümüz Ali Karahasanoğlu’nun 21 Şubat 2019 yılında ‘Gezi isyanının ‘Büyük patronu’ kim?’ başlıklı yazı şahsım için aydınlatıcı oldu, sizlere de tavsiye ederiz...

Mesut Özil’in ülkemize gelmesinde sponsorları konuşuyor. Gündem olan isim Acun Ilıcalı. Yurt dışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak, toplumumuzun ahlakını bozan Survivor, Acun Medya yapımı bir yarışma programı. Şimdi o medya patronu, Mesut Özil’in sponsorluğunu üstlenmesiyle gündemde. Kimsenin özel hayatı, kazancı bizi ilgilendirmiyor elbette. Toplumun değerleri zarar görmeye başlayınca, konuşmak ve yazmak da kaçınılmaz oluyor. TV8’de yayınlanan Survivor programı için bakın İlahiyatçı İhsan Şenocak ne diyor; “Kızlarla erkeklerin bir adadaki karma hayatını yarışma diye ekrana taşıyanlar ve buna müsaade eden idareciler senin kızına da, oğluna da onlar gibi yaşamayı telkin ediyor. Sütünü evladına abdestsiz vermeyen anaların yurdunda buna müsaade etmek ihanet değilse nedir”. Mesut Özil’in Türkiye’ye transferini ne kadar olumlu karşılayıp destekliyorsak, transferinden pay almak isteyen ‘markaları’ da gündeme taşımak, gerektiğinde eleştirmek de o denli önem taşımaktadır. Çünkü bu toplumun değerlerinin daha fazla yok edilmesine, gönlümüz razı olmuyor…

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İnnâ lilâhi ve innâ ileyhi râciun. Tarihi Sevdiren Adam, gazetemizin değerli yazarlarından, Yavuz Bahadıroğlu Hakk’a yürüdü. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret, tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz. Mekânı cennet olsun inşallah…