İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olimpiyatların neresinde?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları bugün başlıyor. Organizasyonda, atletizmden karateye, kürekten atıcılık branşına kadar 18 farklı branşta madalya mücadelesi vereceğiz. 1896’da Atina’da başlayan ve bu yıl Japonya’nın ev sahipliğinde 23.’sü gerçekleştirilecek Oyunların güreş, halter, tekvando ve okçuluk başta olmak üzere, ilk kez katılacağımız karate branşında kürsüde yer almak için mücadele vereceğiz. Karate denildiği vakit akla ilk gelen Esat Delihasan. Kısa bir süre önce Hakk’a yürüyen kıymetli dostumuz Karate Federasyonu Başkanımız Esat Delihasan’ı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyoruz…

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI İBB’Lİ

İMAMOĞLU’NUN PR KAPSAMINDA

Sahi, bugün başlayacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında nasıl bağ oluşabilir! Haklı sorunun cevabını, İBB’nin mevcut Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği ‘İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı’ tanıtım toplantısındaki konuşmasında, kendilerinin İstanbul’un dünya spor haritasında hak ettiği yere ulaşması için hedefe odaklandıklarını ve bu konuda iradelerini ortaya koyduklarını belirtmiş. Halkın yararına olacak icraatta sınıfta kalan, mikrofonu eline aldığında sözün piarını (PR) iyi beceren sayın Ekrem İmamoğlu’nun bu sözlerini duyduğumuzda kendisinin, arıtma tesisi temel atmama ve kapatılan metro hattı törenleri, tesis yapma yerine Haliç’e kurulan portatif tenis kortu geldi aklımıza. Bu bağlamda, olimpiyat oyunlarının arifesinde spor çalıştayı düzenleyip, spor stratejisi gibi açıklamalarının tesadüfi olmadığı her halinden belli oluyor. Başkanlık döneminde geride kalan iki yıla aşkın süreçte, diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında halkın direkt yararına olabilecek ne bir spor organizasyonu, ne de tesisleşme konusunda bir icraatına şahit olduk. Bırakın spora değer katmayı, spor bilim uzmanı olarak Ekrem İmamoğlu isminin anıldığı yerde, göreve gelir gelmez işinden ve aşından ettiği Beden Eğitimci meslektaşlarımız geliyor akla. Bu arkadaşlarımız, hukuk mücadelesinde, işe dönüş davalarını kazanmalarına rağmen, İBB’nin mevcut yönetiminin hukuk tanımaz bir yönetimiyle karşılaşmışlardır. Hal böyle olunca da, mevcut başkanın sporla ilgili açıklamaları, sözden öte bir değer kazandırmadığı gibi, laftan öteye geçmeyen ve ‘askıda spor’ şeklinde bir tanım çıkıyor ortaya! Nasıl yani? Devam edelim…

EKREM İMAMOĞLU’NUN İLHAM KAYNAĞI

OLİMPİYAT OYUNLARI KURUCUSU COUBERTİN

Uluslararası Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada, 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Avustralya’da düzenleneceğini açıkladı. Bugüne kadar hiçbir İslam ülkesinde yapılmayan organizasyonun Avustralya’da üçüncü kez gerçekleşmesi elbette ki rastlantı değil. Organizasyonun verildiği şehrin lobicilik sonucu tayin edilmesi (İstanbul’un 2020’ye adaylık sürecinde lobicilik boyutu tescillenmişti), 1896 yılında Yunanistan’da başlayan oyunların, sporun özü olarak nitelendirilen ‘Spor evrenseldir, dili, dini, ırkı olmaz’ sözünün ‘pabucunun’ dama atıldığının ispatıdır. Tüm bunları düşünürken, İBB’nin mevcut başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ‘…İlham kaynağımız Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu Baron Pierre De Coubertin’ olduğunu belirtiyordu. Bizim tanımıza göre modern sporlar, şanlı tarihimizin izlerini taşıyan geleneksel sporlarımıza alternatif olarak kurulan, Müslüman Türk toplumunun şanlı tarihinden uzaklaşmasına vesile olacak, ‘sporun hormanlaştırılmış’ şeklidir. Hal böyle olunca da, bugün İBB’nin mevcut başkanının da söylem ve icraatlarının hangi ‘amacı’ taşıyacağını tahmin edersiniz. İBB’ye bağlı iştirak şirketi olan Spor İstanbul’da seansların karma seansa dönüştürülme çabası sadece bir tanesi. Bunun ne sakıncası olabilir ki, denilebilir! İBB personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (LGBT) derslerini zorunlu hale getirme çalışması, yine LGBT Müdürlüğü’nün kurulmasının reddedilmesi (AK Parti ve MHP oylarıyla İBB meclisten dönmesi), Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yönetimin çalışmalarının hangi ‘amaca’ yönelik gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Böyle bir anlayıştan spor da üzerine düşen payı alıyor, vesselam!..