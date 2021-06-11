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Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen
1969 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Bayburt’ta okudu.1994-1998 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / Spor Yönetimini bitirdi. 2004 -2005-Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) / Yüksek Lisans Özel Öğrencisi.2016-2018-Gelişim Üniversitesi BESYO /Spor Yöneticiliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000-2002 Bağcılar Ensar Koleji Beden Eğitimi Öğretmenliği.2002-2005 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Uzmanı /ANKARA.2005-2008 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Spor Uzmanı.2008-2011 İBB Spor Etkinlikleri A.Ş.- Spor Tesisi Müdürlüğü. 2014-2018 İBB Spor İstanbul Engelliler Koordinatörü. Gazetecilik ve Televizyon tecrübeleri: 1993-1995 Foto-Maç Muhabirlik.1995-1997 Bakırköy Postası Dergisi (Spor Sorumlusu) 1995-1997 Fanatik Gazetesi-Anadolu Ajansı (Fahri Muhabirlik). Akit-Anadolu’da Vakit Gazetelerinde Köşe Yazarlığı 1997- Devam Ediyor. İstanbul Büyükşehir Beledisi WEB TV’de Spor Muhabirliği ve 2012 Avrupa Spor Başkenti Program Yapımcılığı. Akit TV’de ‘Spor Sohbetleri’ Program Yapımcı ve Sunuculuğu. Birçok spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesi sahibidir.
TÜM YAZILARI
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Abdurrahman Dilipak

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Fenerbahçeli Ali Koç’un hakkını teslim etmek!

11 Haziran 2021


Ahmet Gülümseyen İletişim: [email protected]

A Milli Futbol takımızın Euro 2020 Şampiyonası ilk maçında bugün İtalya ile karşılaşırken, yazımızın başlığına bakıp da ‘Nereden çıktı şimdi Ali Koç’un Fenerbahçe’si?’ denebilir. Bakın, istesek de istemesek de milyonları peşinden sürükleyen bir tutkudur futbol. Ve bu ‘oyuna’, çocuklar, gençler, başta olmak üzere kamuoyunun önemli bir kesmi dahil olmuş veya takip ediyor durumda. O nedenle, toplum bu oyunun önemli (etkilenen) bir kesimini kapsadığı/etkilediği için, kendi haline bırakılacak veya yabana atılmayacak kadar, önemli. Bilmeyenimiz yoktur sanırım ama, yine de hatırlatalım, tarihe ‘diktatör’ olarak geçen İspanyol General Francisco Franco’nun yüz binlik beşik olarak benzettiği ‘stadyumlar’ açıklamasını. Dün olduğu gibi bugün de benzer durumlar/olaylar, sporun her alanında/dalında gerçekleşmekte. Bu hususta neler yaşanıyor detaylarına tekrara düşmemek için (bu hususta çok sayıda yazımız var) sadece bir örnekle somutlaştırabiliriz. İşte o örnek de, Ali Koç ve yönetiminin Fenerbahçe üzerinde yaptıkları…

‘FENERBAHÇE SADECE FUTBOLDA 

ŞAMPİYONLUK DÜŞÜNEN BİR YAPI DEĞİLDİR’

Fenerbahçe’de bir yandan Olağan Seçimli Genel Kurul konuşulurken diğer yandan, geride kalan süreçle ilgili Ali Koç’un (bizzat kendisi tarafından) değerlendirme yapılıyor. Sarı-lacivertli ekibin başkanı, kendi dönemiyle ilgili açıklama yaparken ne diyor “Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık. Ancak hayal ettiğimiz Fenerbahçe sadece futbolda şampiyonluk düşünen bir yapı değildi. Kurumsal, finansal, dijitalleşme, olimpik branşlar ve futbolda başarılı bir Fenerbahçe’ydi.’ Kulübün mevcut başkanı Ali Koç sözlerine devam ediyor; “Futbola 10 üzerinden 5, voleybol ve basketbola 10 üzerinden 7…” Koç, Fenerbahçe’yi yönetimiyle ilgili kendi karnesine maliyetleri düşürme ve tasarruf için 6 (altı) verdiğini açıklıyor ve ‘kendime en çok kızdığım nokta da bu…’ diye ekliyor. Bundan da anlaşılıyor ki, Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç Başkanlığında iyi yönetilmediği her halinden belli oluyor. Sayın Koç bir yandan ‘Fenerbahçe’yi iyi yönetemediğini itiraf ediyor, diğer yandan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına tekrar aday olduğunu açıklıyor. ‘Bu bir çelişki değil mi?’ diye düşünülebilir ama, geride bırakılan sürece baktığımızda, hiç de durumun öyle olmadığını görmekteyiz… 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MESAİSİNDE

ALİ KOÇ’UN HAKKINI TESLİM ETMEK GEREKİYOR

Fenerbahçe Kulübü’nün mevcut başkanı Ali Koç sportif ve mali yönden başarısız olduğuna vurgu yapıyor, diğer yandan ‘Benim burada işim var!’ diyor. Ali Koç’un Fenerbahçe’si dediğimizde bizim ilk aklımıza, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) için harcanan yoğun mesaisi geliyor. Bu abartılı bir yaklaşım olmadığını, Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesine (https://www.fenerbahce.org/arama) baktığınızda rahat bir şekilde görebilirsiniz. Konuyla ilgili 2 Nisan 2021 tarihinde ‘Koç’un Fenerbahçe’si ile BM omuz omuza, TCE sapkınlığına’ başlıklı bir yazı kaleme almışız. Gazetemizin yazarı Üstad Yaşar Değirmenci hocamız da, benzer içerikle ilgili düşüncelerini ‘F.B. Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Mektup (DİB’e gönderdiği mektup ve düşündürdükleri)’ 2 Haziran 2021 tarihli yazısına nakşetmiş. Fenerbahçe’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda olup bitenleri Yeni Şafak gazetesinden Ergün Yıldırım Beyefendi de ‘Futbol oyununda oyun: Cinsiyetsizlik propagandasına dönüşen spor’ (9 Haziran 2021) başlığı altında düşüncelerini paylaşmış. Tüm bu bilgi ve paylaşımlar ışığında diyoruz ki; Sayın Ali Koç, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) gibi sapkın düşüncenin yaygınlaşması için sarf ettiği mesaisinin çeyreğini, Fenerbahçe Kulübünün sportif başarısı için harcasaydı sonuç, kendisinin de kabullendiği (başarısızlığı kamufle ettiği) düzeyde olmazdı!. 

 

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Yorumlar

sabo

sadece şampiyonluk düşünüldügü icin başarı gelmez sabır gerekir
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Nail alkan

Kalemine yüreğine sağlık Ahmet hocam
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